موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 1 رجب 1442

إخترنا لكم

الاحتيال الامريكي فيما يخص نفط سوريا

الاحتيال الامريكي فيما يخص نفط سوريا الوقت- يبدو أن الادارة الأمريكية الجديدة، تحاول تقديم صورة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل على تحسين صورة واشنطن بعد أن أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقيقة الأمريكي بكل وضوح، ولكن...

لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟ الوقت- لا نعتقد أن التاريخ شهد وقاحة كتلك التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تحتل الدول عنوة وتتدعي أنها تدافع عن ديمقراطية هذه الدول، وحاليا هي تتواجد على الأراضي السورية، بدون اذن من الحكومة السورية، إذاً هي دولة ...

كيف وقع ابن عم الملك المغربيّ في فخ تصريحاته؟ الوقت- كلنا نعلم أنّ التوصل إلى ما يسمى "الاتفاق التاريخيّ" لاستئناف العلاقات بين العدو الصهيونيّ والمغرب، تم مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الأراضي التي تحتلها في الصحراء الغربيّة، واليوم يطل علينا الأمير المغربيّ، مولاي هشام، ابن عم ملك المغرب، ليدعي أنّ بلاده لم توظف قضية فلسطين للاستيلاء على الإقليم الصحراويّ المتنازع عليه، ضارباً بحديثه عرض الحائط، خاصة وأنّ حكومة المغرب باعتراف جميع الأطراف الصهيونيّة والأمريكيّة والمغربيّة، تنازلت عن أهم قضيّة عربيّة وإسلاميّة...

ابن سلمان يشعر بالخطر.. ما سبب حل هيئة البيعة السعودية؟ الوقت- مع كل يوم يمضي تنكشف أخبار وتسريبات جديدة عن حدة الصراعات داخلية التي تشهدها مملكة الرمال. آخر الأخبار تتحدث عن أن هيئة البيعة السعودية أضحت على بعد خطوة واحدة من حلها و ذلك بعد أن أصبحت بنظر بن سلمان سلاحاً يهدد وجوده، و تنفيذ ذلك سيتم بعد الوصول النهائي لمحمد بن سلمان ولي العهد الحالي إلى سدة الحكم رسمياً إما بعد عزل والده أو وفاته.

من يُحرك المياه الراكدة في سوريا؟ الوقت- عادت الفوضى الأمنية من جديد إلى شمال شرق سوريا وكذلك منطقة البادية، والأمر مرتبط بتنظيمين، الأول "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، والثاني: "داعش". الاول يقول أنه يحارب الثاني وقضى عليه بدعم القوات الأمريكية، ولكن الواضح أن قوات "قسد" ...

أخبار

طلاب سودانيون يشاركون في أول قمة طلابية تنظمها "إسرائيل" برعاية البرهان!

طلاب سودانيون يشاركون في أول قمة طلابية تنظمها "إسرائيل" برعاية البرهان!

الوقت-قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال مخاطبته عبر تقنية "فيديو كونفرانس"

ايران تعلن عن اطلاق خط ملاحي بحري بين مينائي بندر عباس واللاذقية الوقت-أعلن كيوان كاشفي، رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية السورية، في تصريح لوكالة "فارس

الخارجية الألمانية: سنمدد لتواجد جنودنا في أفغانستان الوقت-أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مقابلة مع صحف تابعة لمجموعة "فونكي" اليوم السبت، على أن بلاده

هذا ما قالته الجزائر حول الذكرى الـ61 لأول تفجير نووي فرنسي بصحراء الجزائر! الوقت-ندد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، في تغريدة لع على تويتر صباح اليوم السبت، بالتفجير النووي

وسائل إعلامية جزائرية: برلمانيون جزائريون ينسحبون من ندوة برلمانية والسبب في الخبر؟! الوقت-قالت وسائل إعلامية جزائرية، مساء اليوم، أن وفداً نيابياً جزائرياً قد انسحب من ا

وزارة الاعلام اليمنية: إدارة بايدن تكذب وتشدد الخناق على الشعب اليمني بالحصار! الوقت-أعلنت وزارة الاعلام اليمنية، ظهر اليوم، إن أميركا "بتصريحاتها تحاول تخفيف حالة السخط العالمي ضدها،

الخارجية الإيرانية: لهذا السبب "لا قيمة" للاتفاق النووي بالنسبة للجمهورية الاسلامية! الوقت-شدد عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، خلال مقابلة مع موقع الاما

قوات الاحتلال الأمريكي تخلي بالكامل موقع تمركزها في صوامع تل علو بريف الحسكة الوقت- أخلت قوات الاحتلال الأمريكي موقع تمركزها في صوامع تل علو بريف الحسكة ونقلت عتادها وآلياتها الى الأراضي العراقية.

تقرير للأمم المتحدة: الاحتلال هدم أو صادر 178 من المباني بالضفة منذ مطلع العام الوقت- قال تقرير للأمم المتحدة، اليوم، إن "إسرائيل" هدمت أو صادرت ما لا يقل عن 178 مبنى فلسطينياً في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري.

في مواجهات مع الاحتلال بالقدس .. إصابات بالاختناق واعتقال 4 شبان الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين قرب باب العامود بالقدس المحتلة.

وكالات تابعة للأمم المتحدة تحذر من أن سوء التغذية الحاد يهدد نصف أطفال اليمن الوقت- حذّرت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة، من أن سوء التغذية الحاد يهدد حياة نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن خلال العام 2021م.

كاتب إسرائيلي يكشف عن فضيحة في أروقة الشرطة العسكرية.. ما هي؟ الوقت- كشف كاتب إسرائيلي عن فضيحة في أروقة الشرطة العسكرية، عقب إبرام صفقة شراء أسلحة مع دولة معادية للولايات المتحدة في قارة آسيا، لم تكشف هويتها، وهي عبارة عن أنظمة صواريخ، بعشرات ملايين الدولارات.

اولیانوف: مقترح تقديم محفزات اقتصادية لإيران للتقدم بعملية تنفيذ الاتفاق النووي "في محله" الوقت- أكد سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا میخائیل اولیانوف على تقديم محفزات اقتصادية لايران للتقدم بعملية التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

البيت الأبيض: ملف إيران موضع نقاش بين الرئيس بايدن والحلفاء الرئيسيين لأمريكا الوقت- أكد البيت الأبيض، الجمعة، على موقف إدارة الرئيس جو بادين من الاتفاق النووي الإيراني، في ظل ما وصفه بانتهاك إيران لالتزاماتها بالاتفاق.

وزير الدفاع الإيراني: ايران هي احدى القوى الصاروخية الرائدة في العالم الوقت-قال وزير الدفاع الايراني، العميد امير حاتمي، في تصريح على هامش اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم ف

"واشنطن بوست" لـ "بايدن": يجب محاسبة بن سلمان قبل تطبيع العلاقات الأميركية السعودية! الوقت-طالبت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير لها اليوم الجمعة، الإدارة الأمريكية الجديدة

وسائل اعلام أمريكية: الحقيبة النووية في خطر! الوقت-كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، في تقرير لها اليوم الجمعة،

آخر تطورات تشكيل الحكومة اللبنانية الوقت-قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في

زعيم تيار الحكمة العراقي: ندعو إدارة بايدن للعودة العاجلة للاتفاق النووي مع طهران! الوقت-أعلن زعيم تيار الحكمة العراقي السيد عمار الحكيم، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد اليوم الجمعة،

الخارجية الأمريكية تكشف عن موعد إلغاء تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي اليوم الجمعة، إنها ستشطب

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

فورين أفيرز: يجب على واشنطن تسليم مسؤولية محاربة داعش إلى روسيا وتركيا في سوريا

محمد بن سلمان يسعى لتكثيف التعاون مع "إسرائيل".. هل يصبح التطبيع السعوديّ علنيّاً؟

الخارجية الإيرانية: لهذا السبب "لا قيمة" للاتفاق النووي بالنسبة للجمهورية الاسلامية!

ايران تعلن عن اطلاق خط ملاحي بحري بين مينائي بندر عباس واللاذقية

وزير الدفاع الإيراني: ايران هي احدى القوى الصاروخية الرائدة في العالم

كاتب إسرائيلي يكشف عن فضيحة في أروقة الشرطة العسكرية.. ما هي؟

وزارة الاعلام اليمنية: إدارة بايدن تكذب وتشدد الخناق على الشعب اليمني بالحصار!

طلاب سودانيون يشاركون في أول قمة طلابية تنظمها "إسرائيل" برعاية البرهان!

اولیانوف: مقترح تقديم محفزات اقتصادية لإيران للتقدم بعملية تنفيذ الاتفاق النووي "في محله"

تقرير للأمم المتحدة: الاحتلال هدم أو صادر 178 من المباني بالضفة منذ مطلع العام

هذا ما قالته الجزائر حول الذكرى الـ61 لأول تفجير نووي فرنسي بصحراء الجزائر!

البيت الأبيض: ملف إيران موضع نقاش بين الرئيس بايدن والحلفاء الرئيسيين لأمريكا

الدور البريطاني الخبيث في اليمن.. محاكمة جواسيس الاستخبارات البريطانية في صنعاء

في مواجهات مع الاحتلال بالقدس .. إصابات بالاختناق واعتقال 4 شبان

وسائل إعلامية جزائرية: برلمانيون جزائريون ينسحبون من ندوة برلمانية والسبب في الخبر؟!

مأرب تشتعل... مواجهات هي الأعنف بين قوات صنعاء ومرتزقة العدوان

ماكنزي: موسكو تتحدى واشنطن في روسيا!

وسائل إعلامية أمريكية: الشيوخ الأميركي صادق على مشروعية محاكمة ترامب

وزير خارجية قطر في لبنان: للإسراع في تشكيل الحكومة

التلفزيون المصري: جلسات الحوار الوطني الفلسطيني انطلقت في القاهرة

السودان يشتعل بعد إعلان حمدوك تأليف حكومة جديدة

السيد علي الخامنئي يستقبل حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية

"أوبك" تستعد لضخ كميات كبيرة من النفط في السوق العالمي

مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي: عجزنا المالي الحالي سيكون ثاني أكبر عجز سنوي منذ الحرب العالمية الثانية

الدفاع التركية تعلن سقوط قتلى وجرحى من الجيش في اشتباكات شمال العراق

رئيس السلطة القضائية الإيرانية: محور المقاومة ازداد قوة واقتداراً بعد استشهاد سليماني والمهندس

واشنطن بوست: بايدن يمنع ترامب من تلقي معلومات استخباراتية لهذا السبب!

المبعوث الخاص لليمن في إيران والسبب في الخبر!

الخارجية الايرانية: على الحكومة الأمريكية الجديدة عدم مواصلة السياسة السابقة

الخارجية الأميركية: ندعو الإسرائيليين والفلسطينيين لعدم القيام بخطوات أحادية تقوّض حل الدولتين

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟

حزب الله العراق: هذا هو المسؤول عن عمليات التخريب شمال بابل؟

المسؤول الأمنيّ لكتائب حزب الله العراق ينوه باستهداف وكر ابن سلمان

نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة

الصهاينة لا يثقون بالجيش الاسرائيلي.. الاسباب والتداعيات

مركز أبحاث أمريكي: أمريكا أصبحت دولة غير ديمقراطية.. أعمال الشغب في واشنطن تدمر مصداقية أمريكا العالمية

المصالحة العربية تعتمد على كعب أخيل الأزمة الاقتصادية

شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟

رسائل إيجابية نحو سوريا تأتي من شمال افريقيا

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟

البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!

قائد القيادة المركزية الأميركية: بعد رحيل ترامب... العلاقات بين واشنطن وطهران دخلت "مرحلة الفرصة"

لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟

الانتقام لشهداء تفجيرات العراق مستمر.. الحشد الشعبي يدمر مقر قيادة "داعش" بصحراء الأنبار

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

طلاب سودانيون يشاركون في أول قمة طلابية تنظمها "إسرائيل" برعاية البرهان!

السبت 1 رجب 1442
 
 
 
 
 
طلاب سودانيون يشاركون في أول قمة طلابية تنظمها "إسرائيل" برعاية البرهان!

طلاب سودانيون يشاركون في أول قمة طلابية تنظمها "إسرائيل" برعاية البرهان!

الوقت-قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال مخاطبته عبر تقنية "فيديو كونفرانس"

مواضيع ذات صلة

السودان يشتعل بعد إعلان حمدوك تأليف حكومة جديدة

رئيس الوزراء السوداني: سد النهضة يشكل تهديداً لأمن وسلامة أكثر من 20 مليون سوداني

البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال مخاطبته عبر تقنية "فيديو كونفرانس" أول قمة طلابية تنظمها "إسرائيل"، ويشارك فيها طلاب سودانيون، اليوم السبت، أن توقيع حكومته اتفاقات "إبراهيم" مع الولايات المتحدة و"إسرائيل" إلى "اقتناعها بأهمية نشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب بمختلف أديانهم وأعراقهم".

وبحسب وسائل إعلامية "إسرائيلية" فقد شدد البرهان على أهمية دور الشباب في بناء السودان، قائلاً إن "بلاده تستشرف عهداً جديداً من الحرية والسلام والعدالة سيبنيه الشباب والطلاب".

وينظم طلاب إسرائيليون "قمة إسرائيل"، وهي حركة دولية مخصصة للنقاش في حرم الجامعات بين "إسرائيل" وطلاب وشباب العالم، وتستهدف الطلاب غير المنتسبين للحرم الجامعي الإسرائيلي، ويشارك فيها متحدثون عالميون، وترافقها معارض مهنية وفرص للتبادل الأكاديمي، وترعاها جامعتا هارفارد وكولومبيا الشهيرتان.

وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلامية سودانية أنه للمرة الأولى في تاريخ السودان، يشارك طلاب وشباب سودانيون في مثل هذا التجمع الإسرائيلي، إلى جانب طلاب من دول عربية وإسلامية. ولم يحدد البرهان أو السلطات السودانية كيفية اختيار هؤلاء الطلاب أو عددهم، أو أشكال مشاركتهم، واكتفى إعلام مجلس السيادة بالقول إن القمة نظمها طلاب جامعيون.

ومطلع الشهر الحالي، علق وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين على زيارة الوفد الإسرائيلي السودان، إنّ اللقاء ضم وفداً رسمياً باسم وزير الاستخبارات ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومجلس الأمن القومي.

وعن الجانب الاستخباري لزيارته للسودان، قال كوهين: "لقد وقعنا على مذكرة تفاهم في المجال الأمني والاستخباري. هم يرون أن الاستقرار الإقليمي آخذ بالازدياد وهذه مصلحة مشتركة للطرفين".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

التطبيع مع إسرائيل السودان الاحتلال الإسرائيلي فلسطين المحتلة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر