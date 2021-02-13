طلاب سودانيون يشاركون في أول قمة طلابية تنظمها "إسرائيل" برعاية البرهان!

الوقت-قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال مخاطبته عبر تقنية "فيديو كونفرانس" أول قمة طلابية تنظمها "إسرائيل"، ويشارك فيها طلاب سودانيون، اليوم السبت، أن توقيع حكومته اتفاقات "إبراهيم" مع الولايات المتحدة و"إسرائيل" إلى "اقتناعها بأهمية نشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب بمختلف أديانهم وأعراقهم".

وبحسب وسائل إعلامية "إسرائيلية" فقد شدد البرهان على أهمية دور الشباب في بناء السودان، قائلاً إن "بلاده تستشرف عهداً جديداً من الحرية والسلام والعدالة سيبنيه الشباب والطلاب".

وينظم طلاب إسرائيليون "قمة إسرائيل"، وهي حركة دولية مخصصة للنقاش في حرم الجامعات بين "إسرائيل" وطلاب وشباب العالم، وتستهدف الطلاب غير المنتسبين للحرم الجامعي الإسرائيلي، ويشارك فيها متحدثون عالميون، وترافقها معارض مهنية وفرص للتبادل الأكاديمي، وترعاها جامعتا هارفارد وكولومبيا الشهيرتان.

وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلامية سودانية أنه للمرة الأولى في تاريخ السودان، يشارك طلاب وشباب سودانيون في مثل هذا التجمع الإسرائيلي، إلى جانب طلاب من دول عربية وإسلامية. ولم يحدد البرهان أو السلطات السودانية كيفية اختيار هؤلاء الطلاب أو عددهم، أو أشكال مشاركتهم، واكتفى إعلام مجلس السيادة بالقول إن القمة نظمها طلاب جامعيون.

ومطلع الشهر الحالي، علق وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين على زيارة الوفد الإسرائيلي السودان، إنّ اللقاء ضم وفداً رسمياً باسم وزير الاستخبارات ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومجلس الأمن القومي.

وعن الجانب الاستخباري لزيارته للسودان، قال كوهين: "لقد وقعنا على مذكرة تفاهم في المجال الأمني والاستخباري. هم يرون أن الاستقرار الإقليمي آخذ بالازدياد وهذه مصلحة مشتركة للطرفين".