وزارة الاعلام اليمنية: إدارة بايدن تكذب وتشدد الخناق على الشعب اليمني بالحصار!

الوقت-أعلنت وزارة الاعلام اليمنية، ظهر اليوم، إن أميركا "بتصريحاتها تحاول تخفيف حالة السخط العالمي ضدها، فتذر الرماد في العيون، وهي في نفس الوقت تشدد الخناق على الشعب اليمني بالحصار".

وأكد وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي في تغريدة على "تويتر"، على أن الشعب اليمني "يفهم اللعبة جيداً، ويعتمد على الله، فمن عجزوا عن قتله بالسلاح لن يقتلوه حصاراً وتجويعاً وضلالاً".

بدوره، قال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي، في وقت سابق اليوم، أن الشعب اليمني "سيرصد طبيعة ومستوى التحول في السلوك الأميركي الخبيث تجاه اليمن، وكل تغير إيجابي سيكون محل ترحيبنا والعكس صحيح".

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، أمس الجمعة، أنها ستشطب اسم حركة "أنصار الله" من القائمة الأميركية السوداء للمنظمات الإرهابية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل. كما وصرّح الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، قبل أيام، أن إدارته ستعمل على وضع حد للحرب على اليمن، ووقف كل دعم للعمليات الهجومية هناك، حسب قوله.