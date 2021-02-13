الخارجية الإيرانية: لهذا السبب "لا قيمة" للاتفاق النووي بالنسبة للجمهورية الاسلامية!

الوقت-شدد عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، خلال مقابلة مع موقع الامام الخامنئي ظهر اليوم الجمعة، الإيراني أن "لا قيمة" للاتفاق النووي بالنسبة للجمهورية الإيرانية "من دون رفع كل أشكال الحظر عنها وبصورة كاملة".

وبحسب الموقع الإيراني فقد قال عراقجي إن "عودة أميركا للاتفاق النووي تكون مهمة بالنسبة لنا حينما تؤدي إلى رفع الحظر".

وأضاف المسؤول الايراني: "عندما نقول رفع الحظر فإن المقصود هو كل أشكال الحظر، سواء الواردة في الاتفاق النووي أو التي أعيد وضعها بعد خروج أميركا من الاتفاق، أو التي فرضت من جديد بتغيير عناوينها".

وتابع عراقجي أنه "لو أرادت أميركا العودة للاتفاق النووي وأن يستعيد الاتفاق شكله الأساس، فمن الطبيعي أنه ينبغي عليهم العودة ورفع الحظر"، موضحاً أن بلاده ستتحقق حينذاك من صدقية رفع الحظر و"لو ثبت لنا ذلك سنعود ثانية إلى التزامنا بتعهداتنا".

وكان المرشد السيد علي خامنئي اشترط، في وقت سابق، إلغاء العقوبات "فوراً وبالكامل" قبل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي وإلا "وفي حال لم تُرفع، فإن عودة أميركا ربما ستضر بمصالحنا".