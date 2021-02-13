اولیانوف: مقترح تقديم محفزات اقتصادية لإيران للتقدم بعملية تنفيذ الاتفاق النووي "في محله"

الوقت- أكد سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا میخائیل اولیانوف على تقديم محفزات اقتصادية لايران للتقدم بعملية التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

وكتب اوليانوف في تغريدة له الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": اخر مقترح (تقديم محفزات اقتصادية لايران) هو مقترح في محله في ضوء تصريحات المسؤولين الايرانيين.

واضاف: آمل بان تتفهم الدول التي تتعلق هذه القضية (الاتفاق النووي) بها هذه الحقيقة بصورة جيدة. انها تحظى بخبرات ملحوظة وبامكانها ان تصل الى استنتاجات صائبة ولا شك في هذا الامر.