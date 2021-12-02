فورين أفيرز: يجب على واشنطن تسليم مسؤولية محاربة داعش إلى روسيا وتركيا في سوريا

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 1 رجب 1442

إخترنا لكم

الاحتيال الامريكي فيما يخص نفط سوريا

الاحتيال الامريكي فيما يخص نفط سوريا الوقت- يبدو أن الادارة الأمريكية الجديدة، تحاول تقديم صورة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل على تحسين صورة واشنطن بعد أن أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقيقة الأمريكي بكل وضوح، ولكن...

لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟ الوقت- لا نعتقد أن التاريخ شهد وقاحة كتلك التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تحتل الدول عنوة وتتدعي أنها تدافع عن ديمقراطية هذه الدول، وحاليا هي تتواجد على الأراضي السورية، بدون اذن من الحكومة السورية، إذاً هي دولة ...

كيف وقع ابن عم الملك المغربيّ في فخ تصريحاته؟ الوقت- كلنا نعلم أنّ التوصل إلى ما يسمى "الاتفاق التاريخيّ" لاستئناف العلاقات بين العدو الصهيونيّ والمغرب، تم مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الأراضي التي تحتلها في الصحراء الغربيّة، واليوم يطل علينا الأمير المغربيّ، مولاي هشام، ابن عم ملك المغرب، ليدعي أنّ بلاده لم توظف قضية فلسطين للاستيلاء على الإقليم الصحراويّ المتنازع عليه، ضارباً بحديثه عرض الحائط، خاصة وأنّ حكومة المغرب باعتراف جميع الأطراف الصهيونيّة والأمريكيّة والمغربيّة، تنازلت عن أهم قضيّة عربيّة وإسلاميّة...

ابن سلمان يشعر بالخطر.. ما سبب حل هيئة البيعة السعودية؟ الوقت- مع كل يوم يمضي تنكشف أخبار وتسريبات جديدة عن حدة الصراعات داخلية التي تشهدها مملكة الرمال. آخر الأخبار تتحدث عن أن هيئة البيعة السعودية أضحت على بعد خطوة واحدة من حلها و ذلك بعد أن أصبحت بنظر بن سلمان سلاحاً يهدد وجوده، و تنفيذ ذلك سيتم بعد الوصول النهائي لمحمد بن سلمان ولي العهد الحالي إلى سدة الحكم رسمياً إما بعد عزل والده أو وفاته.

من يُحرك المياه الراكدة في سوريا؟ الوقت- عادت الفوضى الأمنية من جديد إلى شمال شرق سوريا وكذلك منطقة البادية، والأمر مرتبط بتنظيمين، الأول "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، والثاني: "داعش". الاول يقول أنه يحارب الثاني وقضى عليه بدعم القوات الأمريكية، ولكن الواضح أن قوات "قسد" ...

أخبار

طلاب سودانيون يشاركون في أول قمة طلابية تنظمها "إسرائيل" برعاية البرهان!

طلاب سودانيون يشاركون في أول قمة طلابية تنظمها "إسرائيل" برعاية البرهان!

الوقت-قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال مخاطبته عبر تقنية "فيديو كونفرانس"

ايران تعلن عن اطلاق خط ملاحي بحري بين مينائي بندر عباس واللاذقية الوقت-أعلن كيوان كاشفي، رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية السورية، في تصريح لوكالة "فارس

الخارجية الألمانية: سنمدد لتواجد جنودنا في أفغانستان الوقت-أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مقابلة مع صحف تابعة لمجموعة "فونكي" اليوم السبت، على أن بلاده

هذا ما قالته الجزائر حول الذكرى الـ61 لأول تفجير نووي فرنسي بصحراء الجزائر! الوقت-ندد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، في تغريدة لع على تويتر صباح اليوم السبت، بالتفجير النووي

وسائل إعلامية جزائرية: برلمانيون جزائريون ينسحبون من ندوة برلمانية والسبب في الخبر؟! الوقت-قالت وسائل إعلامية جزائرية، مساء اليوم، أن وفداً نيابياً جزائرياً قد انسحب من ا

وزارة الاعلام اليمنية: إدارة بايدن تكذب وتشدد الخناق على الشعب اليمني بالحصار! الوقت-أعلنت وزارة الاعلام اليمنية، ظهر اليوم، إن أميركا "بتصريحاتها تحاول تخفيف حالة السخط العالمي ضدها،

الخارجية الإيرانية: لهذا السبب "لا قيمة" للاتفاق النووي بالنسبة للجمهورية الاسلامية! الوقت-شدد عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، خلال مقابلة مع موقع الاما

قوات الاحتلال الأمريكي تخلي بالكامل موقع تمركزها في صوامع تل علو بريف الحسكة الوقت- أخلت قوات الاحتلال الأمريكي موقع تمركزها في صوامع تل علو بريف الحسكة ونقلت عتادها وآلياتها الى الأراضي العراقية.

تقرير للأمم المتحدة: الاحتلال هدم أو صادر 178 من المباني بالضفة منذ مطلع العام الوقت- قال تقرير للأمم المتحدة، اليوم، إن "إسرائيل" هدمت أو صادرت ما لا يقل عن 178 مبنى فلسطينياً في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري.

في مواجهات مع الاحتلال بالقدس .. إصابات بالاختناق واعتقال 4 شبان الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين قرب باب العامود بالقدس المحتلة.

وكالات تابعة للأمم المتحدة تحذر من أن سوء التغذية الحاد يهدد نصف أطفال اليمن الوقت- حذّرت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة، من أن سوء التغذية الحاد يهدد حياة نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن خلال العام 2021م.

كاتب إسرائيلي يكشف عن فضيحة في أروقة الشرطة العسكرية.. ما هي؟ الوقت- كشف كاتب إسرائيلي عن فضيحة في أروقة الشرطة العسكرية، عقب إبرام صفقة شراء أسلحة مع دولة معادية للولايات المتحدة في قارة آسيا، لم تكشف هويتها، وهي عبارة عن أنظمة صواريخ، بعشرات ملايين الدولارات.

اولیانوف: مقترح تقديم محفزات اقتصادية لإيران للتقدم بعملية تنفيذ الاتفاق النووي "في محله" الوقت- أكد سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا میخائیل اولیانوف على تقديم محفزات اقتصادية لايران للتقدم بعملية التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

البيت الأبيض: ملف إيران موضع نقاش بين الرئيس بايدن والحلفاء الرئيسيين لأمريكا الوقت- أكد البيت الأبيض، الجمعة، على موقف إدارة الرئيس جو بادين من الاتفاق النووي الإيراني، في ظل ما وصفه بانتهاك إيران لالتزاماتها بالاتفاق.

وزير الدفاع الإيراني: ايران هي احدى القوى الصاروخية الرائدة في العالم الوقت-قال وزير الدفاع الايراني، العميد امير حاتمي، في تصريح على هامش اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم ف

"واشنطن بوست" لـ "بايدن": يجب محاسبة بن سلمان قبل تطبيع العلاقات الأميركية السعودية! الوقت-طالبت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير لها اليوم الجمعة، الإدارة الأمريكية الجديدة

وسائل اعلام أمريكية: الحقيبة النووية في خطر! الوقت-كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، في تقرير لها اليوم الجمعة،

آخر تطورات تشكيل الحكومة اللبنانية الوقت-قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في

زعيم تيار الحكمة العراقي: ندعو إدارة بايدن للعودة العاجلة للاتفاق النووي مع طهران! الوقت-أعلن زعيم تيار الحكمة العراقي السيد عمار الحكيم، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد اليوم الجمعة،

الخارجية الأمريكية تكشف عن موعد إلغاء تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي اليوم الجمعة، إنها ستشطب

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

فورين أفيرز: يجب على واشنطن تسليم مسؤولية محاربة داعش إلى روسيا وتركيا في سوريا

محمد بن سلمان يسعى لتكثيف التعاون مع "إسرائيل".. هل يصبح التطبيع السعوديّ علنيّاً؟

الخارجية الإيرانية: لهذا السبب "لا قيمة" للاتفاق النووي بالنسبة للجمهورية الاسلامية!

ايران تعلن عن اطلاق خط ملاحي بحري بين مينائي بندر عباس واللاذقية

وزير الدفاع الإيراني: ايران هي احدى القوى الصاروخية الرائدة في العالم

كاتب إسرائيلي يكشف عن فضيحة في أروقة الشرطة العسكرية.. ما هي؟

وزارة الاعلام اليمنية: إدارة بايدن تكذب وتشدد الخناق على الشعب اليمني بالحصار!

طلاب سودانيون يشاركون في أول قمة طلابية تنظمها "إسرائيل" برعاية البرهان!

اولیانوف: مقترح تقديم محفزات اقتصادية لإيران للتقدم بعملية تنفيذ الاتفاق النووي "في محله"

تقرير للأمم المتحدة: الاحتلال هدم أو صادر 178 من المباني بالضفة منذ مطلع العام

هذا ما قالته الجزائر حول الذكرى الـ61 لأول تفجير نووي فرنسي بصحراء الجزائر!

البيت الأبيض: ملف إيران موضع نقاش بين الرئيس بايدن والحلفاء الرئيسيين لأمريكا

الدور البريطاني الخبيث في اليمن.. محاكمة جواسيس الاستخبارات البريطانية في صنعاء

في مواجهات مع الاحتلال بالقدس .. إصابات بالاختناق واعتقال 4 شبان

وسائل إعلامية جزائرية: برلمانيون جزائريون ينسحبون من ندوة برلمانية والسبب في الخبر؟!

مأرب تشتعل... مواجهات هي الأعنف بين قوات صنعاء ومرتزقة العدوان

ماكنزي: موسكو تتحدى واشنطن في روسيا!

وسائل إعلامية أمريكية: الشيوخ الأميركي صادق على مشروعية محاكمة ترامب

وزير خارجية قطر في لبنان: للإسراع في تشكيل الحكومة

التلفزيون المصري: جلسات الحوار الوطني الفلسطيني انطلقت في القاهرة

السودان يشتعل بعد إعلان حمدوك تأليف حكومة جديدة

السيد علي الخامنئي يستقبل حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية

"أوبك" تستعد لضخ كميات كبيرة من النفط في السوق العالمي

مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي: عجزنا المالي الحالي سيكون ثاني أكبر عجز سنوي منذ الحرب العالمية الثانية

الدفاع التركية تعلن سقوط قتلى وجرحى من الجيش في اشتباكات شمال العراق

رئيس السلطة القضائية الإيرانية: محور المقاومة ازداد قوة واقتداراً بعد استشهاد سليماني والمهندس

واشنطن بوست: بايدن يمنع ترامب من تلقي معلومات استخباراتية لهذا السبب!

المبعوث الخاص لليمن في إيران والسبب في الخبر!

الخارجية الايرانية: على الحكومة الأمريكية الجديدة عدم مواصلة السياسة السابقة

الخارجية الأميركية: ندعو الإسرائيليين والفلسطينيين لعدم القيام بخطوات أحادية تقوّض حل الدولتين

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟

حزب الله العراق: هذا هو المسؤول عن عمليات التخريب شمال بابل؟

المسؤول الأمنيّ لكتائب حزب الله العراق ينوه باستهداف وكر ابن سلمان

نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة

الصهاينة لا يثقون بالجيش الاسرائيلي.. الاسباب والتداعيات

مركز أبحاث أمريكي: أمريكا أصبحت دولة غير ديمقراطية.. أعمال الشغب في واشنطن تدمر مصداقية أمريكا العالمية

المصالحة العربية تعتمد على كعب أخيل الأزمة الاقتصادية

شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟

رسائل إيجابية نحو سوريا تأتي من شمال افريقيا

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟

البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!

قائد القيادة المركزية الأميركية: بعد رحيل ترامب... العلاقات بين واشنطن وطهران دخلت "مرحلة الفرصة"

لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟

الانتقام لشهداء تفجيرات العراق مستمر.. الحشد الشعبي يدمر مقر قيادة "داعش" بصحراء الأنبار

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

فورين أفيرز: يجب على واشنطن تسليم مسؤولية محاربة داعش إلى روسيا وتركيا في سوريا

السبت 1 رجب 1442
 
 
 
 
 
فورين أفيرز: يجب على واشنطن تسليم مسؤولية محاربة داعش إلى روسيا وتركيا في سوريا
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- كتبت فورين أفيرز في مقال بقلم روبرت إس فورد من معهد الشرق الأوسط وعضو بارز في معهد جاكسون للشؤون العالمية وسفير الولايات المتحدة السابق في سوريا من 2011 إلى 2014: وعد دونالد ترامب خلال فترة رئاسته التي استمرت أربع سنوات أن يحرر أمريكا من نهج التأميم، وقال إن جهود أمريكا طويلة الأمد لإعادة بناء مجتمعات ما بعد الحرب واستقرارها كانت معيبة ومحكوم عليها بالفشل، وقد أوفى بوعده إلى حد كبير من خلال تخفيض عدد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان وتقليص التمويل للديمقراطية خلال فترة رئاسته إلى حوالي مليار دولار.

وقال الكاتب: "لكن إدارة ترامب نأت بنفسها عن سياستها في عدم التأميم من أجل متابعة جهد طويل الأمد في سوريا"، وقد سعت أمريكا إلى استخدام القوة العسكرية والضغط المالي لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على قبول إصلاحات قانونية كبرى وإنشاء منطقة حكم ذاتي كردية في شمال شرق سوريا تحت السيطرة الأمريكية، وأصبحت المنطقة شبه دولة بجيش مستقل، وقوات سوريا الديمقراطية، ومنظمة إدارية كبيرة - تسيطر عليها وحدات الحماية الشعبية الكردية السورية وفرعها السياسي، حزب الوحدة الديمقراطي، وبعد ست سنوات وإنفاق حوالي 2.6 مليار دولار، أصبحت شبه الدولة هذه مثل طفل أمريكي نشأ تحت الحماية العسكرية الأمريكية وهو محصن ضد عداء جيرانه، وتظل منطقة الحكم الذاتي، غير القادرة على الدفاع عن نفسها، معتمدة على أمريكا في المستقبل المنظور، ومع ذلك، فإن مثل هذا الالتزام غير المحدود ليس ما تحتاجه أمريكا.

وتابع المقال: لم تكن سوريا أبداً قضية أمن قومي رئيسة لأمريكا، وكانت المصالح الأمريكية هناك دائماً مقتصرة على منع الصراع من الانتشار إلى مناطق أخرى مهمة لواشنطن، لا تساعد السياسة الأمريكية الحالية كثيراً في تحقيق هذا الهدف البارز، إضافة إلى ذلك، فإن هذه السياسة لم تضمن الإصلاح السياسي في دمشق، ولم تعد الاستقرار لسوريا، ولم تواجه فلول داعش، وسيكون من الأفضل للرئيس جو بايدن تغيير هذه السياسة، أي سحب مئات القوات الأمريكية الموجودة حالياً في سوريا والاعتماد على روسيا وتركيا لمحاربة داعش.

وقال الكاتب: الاستراتيجية الأمريكية في شمال شرق سوريا مصممة على ما يبدو لتدمير فلول داعش، وعدم السماح للتنظيم بالوصول إلى ملاذ آمن لشن هجماته، على الرغم من أن الحملة العسكرية الدولية التي دامت عدة سنوات قد دمرت المجموعة الإرهابية إلى حد كبير، إلا أن أعضاءها الناجين يواصلون تنفيذ هجمات متفرقة صغيرة النطاق في سوريا والعراق، ومن المقرر أن يساعد الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية، ووحدات الحماية الشعبية الكردية، هذه الجماعات في محاربة داعش بالحد الأدنى من المساعدات الخارجية ودون الحاجة إلى غطاء عسكري أمريكي واسع النطاق.

وأضاف: على الرغم من أن هذه الاستراتيجية مرغوبة سياسياً، إلا أنها معيبة للغاية، حيث أدى حلفاء الولايات المتحدة الأكراد في سوريا إلى تفاقم التوترات الإقليمية القائمة منذ فترة طويلة بين العرب والأكراد، ولا سيما بين المجتمعات العربية، هناك استياء واسع النطاق من الهيمنة السياسية الكردية - التي أصبحت ممكنة بفضل الدعم الأمريكي - والسيطرة الكردية على حقول النفط، إضافة إلى ذلك، احتج العرب المقيمون في المنطقة على فساد قوات سوريا الديمقراطية وعمليات مكافحة الإرهاب المتهورة وأساليب التجنيد، وشنت القوات الكردية بدورها تفجيرات بسيارات مفخخة ضد مدن تركية خاضعة لسيطرة الجيش التركي، في مثل هذه الظروف، وعلى الرغم من الاختلافات العرقية والقبلية، يمكن لداعش التجنيد من المجتمعات المحلية، إذا كانت سياسات أمريكا لمصلحة الهيمنة شبه الحكومية الكردية في شرق سوريا، فستواجه أمريكا دائماً هذه المشكلة.

وأردف المقال: إن "الاستراتيجية الأمريكية بها عيب رئيس آخر"، لا يقتصر تنظيم داعش على المناطق التي تسيطر عليها أمريكا وقوات سوريا الديمقراطية، كما تواصل المجموعة الإرهابية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وحلفائها، بما في ذلك روسيا وإيران، وهي منطقة تبعد حوالي 200 ميل غرب نهر الفرات، إذا كان هدفنا هو منع عودة ظهور داعش أو استخدام هذه المجموعة الإرهابية لسوريا كقاعدة لمهاجمة مناطق أخرى، فإن انتشار القوات الأمريكية في الجزء الشرقي من سوريا لن يحل هذه المشكلة، كما أن مقاطعة الحكومة السورية لن تنجح أيضاً، لأن القيام بذلك سيعطي قوات الحكومة السورية موارد أقل لمحاربة الجماعة المتطرفة.  

وتابع: يجب أن يعتمد بايدن أكثر على روسيا وتركيا، كما يفتقر النهج الأمريكي الحالي إلى هدف نهائي قابل للتحقيق، دون الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي، من المرجح أن تواجه وحدات الحماية الشعبية وقوات سوريا الديمقراطية حرباً على جبهتين أو ثلاث جبهات ضد تركيا والحكومة السورية، متجاهلة محاربة داعش لتجنب مثل هذا الخروج، يجب على أمريكا البقاء في شرق سوريا إلى أجل غير مسمى مع دعم القوات الكردية، وسيتعين على أمريكا تخصيص المزيد من الموارد لهذه المشكلة إذا سعت روسيا أو تركيا أو إيران أو الحكومة السورية إلى زيادة الضغط العسكري على القوات الأمريكية أو شبه الكردية، كان هذا هو الحال عندما بدأت الوحدات العسكرية الروسية في مضايقة الدوريات الأمريكية في صيف عام 2020 ونشرت القيادة المركزية الأمريكية وحدات مسلحة حديثًاً لردعها، ومن المرجح أن يزداد هذا الاتجاه سوءاً في السنوات القادمة.

وأضاف: بالنظر إلى أوجه القصور هذه في سياسة ترامب تجاه سوريا، تحتاج الإدارة الجديدة إلى نهج مختلف - نهج يواجه داعش بنجاح دون إشراك القوات الأمريكية في حرب أخرى لا نهاية لها، يجب أن يعتمد فريق بايدن ، نظراً لتركيزه على الدبلوماسية، على روسيا وتركيا أكثر من الاعتماد على الحفاظ على الاستراتيجية الأمريكية الحالية، على الرغم من أن هذا يبدو غير سار، إلا أن الاعتراف بمصالح البلدين في سوريا يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل.

وقال الكاتب: روسيا ليست بأي حال من الأحوال شريكاً مثالياً، لكن دعمها للرئيس السوري يجعلها قوة قابلة للحياة لتحمل مسؤولية محاربة داعش، فموسكو ملتزمة بضمان بقاء الحكومة السورية، وستشكل عودة ظهور داعش (ربما من خلال الاستيلاء على حقول النفط السورية واستغلال أرباح النفط) تهديداً خطيراً للرئيس السوري، وللاستفادة من هذه المصلحة المشتركة المحدودة، يجب على حكومة بايدن التوصل إلى اتفاق لتسليم مهمة محاربة داعش على جانبي نهر الفرات إلى روسيا، ويتطلب هذا بالضرورة زيادة الوجود العسكري الروسي في شرق سوريا، ويجب على أمريكا التفاوض على انسحاب قواتها خطوة بخطوة ووضع جدول زمني لتسليم السيطرة لروسيا.

وأردف الكاتب بالقول: ومع ذلك، فإن تفويض المسؤولية عن مهام مكافحة داعش في شرق سوريا لا ينفي الحاجة إلى منع سوريا أن تصبح مركزاً لهجمات داعش ضد حلفاء أمريكا أو مصالحها، لمواجهة هذا التهديد، يجب على أمريكا إقناع تركيا بضمان أمن حدودها الجنوبية. ولدى أنقرة، مثل موسكو، دوافع واضحة للتعاون فقد نفذ داعش أيضاً هجمات إرهابية داخل تركيا، ومع ذلك، سيكون من الصعب تغطية خط حدودي يبلغ طوله 600 ميل بالكامل، لذلك سيتعين على واشنطن تقديم الدعم التكنولوجي والاستخباراتي لتركيا لمراقبة الأنشطة الإرهابية. مثل هذا الجهد يتطلب تعاوناً مكثفاً، وكان التفاعل مع الأتراك صعباً حتى قبل دعم أمريكا لوحدات الدفاع الشعبي، التي تعتبرها تركيا إرهابية، لكن التعاون سيصبح أسهل عندما تتوقف أمريكا عن مساعدة القوات الكردية بشكل مباشر، فالهدف الرئيس لتركيا هو منع الأكراد من إقامة كيان مستقل في سوريا.

وتابع المقال: يجب على بايدن تجنب مفاجأة شركاء أمريكا الأكراد بهذه الاستراتيجية الجديدة، يجب على إدارته إبلاغهم بالخطوات الوشيكة التي تتخذها أمريكا في أسرع وقت ممكن، قوات سوريا الديمقراطية ووحدات الحماية الشعبية شركاء جيدون في محاربة داعش، وسيكون من الحكمة أن يتعاون الروس معهم بموجب اتفاقية جديدة، موسكو لديها خبرة في هذا المجال، ولقد أنشأ الروس ووجهوا "طبقة خامسة" من المقاتلين الموالين لدمشق ويراقبونها الآن، وهي تقوم بمهام في جميع أنحاء سوريا، كما يمكن لموسكو، بالتنسيق مع الحكومة السورية، إنشاء "رتبة سادسة" جديدة تتكون من عناصر من قوات سوريا الديمقراطية تحت قيادة روسية، وعلى الرغم من المساعدة القيمة للأكراد في محاربة داعش، إلا أن أمريكا ليست ملتزمة بتقديم الدعم العسكري لهذه الجماعات لفترة غير محددة من الزمن وبأموال دافعي الضرائب الأمريكيين، كما أنه من المصلحة الوطنية لأمريكا القضاء على التهديدات الإرهابية، وليس ضمان تشكيل حكومة في شرق سوريا.

وأضاف الكاتب: يجب أن يكون لدى إدارة بايدن رؤية واقعية لقدرة أمريكا على التوصل إلى إجماع سياسي في سوريا، لطالما سعى المسؤولون الأمريكيون إلى الإطاحة بالحكومة السورية ولكن دون نجاح يذكر، سعت إدارة ترامب بدورها إلى إجبار دمشق على تغيير سلوكها باستخدام العقوبات المالية والسيطرة على حقول النفط السورية، كان لهذه الإجراءات تأثير ضئيل على الرئيس السوري، حيث نجح الأسد في إطالة أمد المحادثات، وتعثرت محادثات الأمم المتحدة في جنيف التي كانت تأمل واشنطن فيها، من وجهة الرئيس الأسد، الحرب وهي لعبة محصلتها صفر حيث تؤدي مطالب الإصلاح أو الحكم الذاتي بالضرورة إلى عدم الاستقرار، وتحدي الحكومة السورية، وهو أمر غير مرغوب فيه، وهكذا، فإن الحكومة السورية تكافح مع الافتراض غير السار بأن الإصلاحات ستقصر عمر الرئيس الأسد، كما أن سيطرة أمريكا أو قوات سوريا الديمقراطية على حقول النفط الصغيرة في شمال شرق سوريا لا تغير هذه الحسابات.

وتابع المقال: يزعم المحللون أن انسحاب أمريكا من سوريا سيسمح لإيران وروسيا بالاتحاد هناك، حيث تتجاهل هذه الحجة العلاقات السياسية والعسكرية الطويلة الأمد بين البلدين مع دمشق وهي العلاقات التي من غير المرجح أن تضعفها الضغوط الأمريكية، حيث تربط روسيا وسوريا علاقات وثيقة منذ الحرب الباردة، وكان المستشارون الروس نشطين في سوريا حتى قبل بدء الحرب الحالية في عام 2011، وكذلك لإيران أيضاً تاريخ طويل في سوريا.

وختمت فورين أفيرز مقالها بالقول: إن "بايدن يمكنه بالطبع الحفاظ على استراتيجية إدارة ترامب"، لكن القيام بذلك قد يعني إهدار مليارات الدولارات مع تصاعد التوترات بين الأطراف المختلفة في سوريا وفشل القتال ضد داعش، فأمريكا لديها أهداف محدودة في سوريا ينبغي أن تكلف واشنطن أقل بكثير، ومهما كانت الأموال التي تريد أمريكا إنفاقها، فيجب إنفاقها على معالجة محنة اللاجئين، ومن الأفضل السماح لروسيا وتركيا بحماية مصالحهما الوطنية من خلال قبول مشاركتهما وتحمل مسؤولية محاربة داعش. 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ترامب سوريا السيطرة الأمريكية قوات سوريا الديمقراطية محاربة داعش روسيا وتركيا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر