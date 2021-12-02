وزير الدفاع الإيراني: ايران هي احدى القوى الصاروخية الرائدة في العالم

الوقت-قال وزير الدفاع الايراني، العميد امير حاتمي، في تصريح على هامش اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم في مدينة زنجان شمال غرب إيران اليوم الجمعة، بان ايران هي احدى القوى الصاروخية الرائدة في العالم، مؤكداً دقة وقوة الصواريخ الايرانية للحفاظ على قدرات البلاد الدفاعية الرادعة.

ولفت وزير الدفاع الايراني، إلى ان، "ايران تعد اليوم احدى القوى الصاروخية الرائدة في العالم"، واضاف ان، "ما تحتاجه البلاد يتم تصميمه وانتاجه واستخدامه من قبل القوات المسلحة".

وشدد حاتمي على دقة الصواريخ الايرانية كلها حيث قال انه، "من مميزات هذه الصواريخ؛ امكانية المناورة العالية والقدرة التفجيرية اللازمة للحفاظ على قدرات البلاد الرادعة".

وأشار حاتمي إلى إنجاز نحو 140 مشروعاً بحثياً منذ 20 آذار/ مارس 2020، منوّهاً إلى أن المدمرة الإيرانية "دنا" وصائدة الألغام "صبا" ستنضمان للقوة البحرية للجيش قريباً.

كما وأكد المسؤول الايراني على أنه "لا أحد يستطيع اليوم أن يضع قيودا أمامنا في مجال إنتاج الأجهزة والمعدات والاستقلال الدفاعي، الأمر الذي لا يتحمله العدو"، على حد وصفه.

واعتبر حاتمي أن "الاستقلال الدفاعي" هو بمثابة الشرط الأساس لتحقيق الاستقلال على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

كما ونوّه العميد حاتمي، الى متابعة ملف العالم في المجال الدفاعي والنووي الشهيد محسن فخري زادة واضاف أنه من المؤكد ان الآمرين والمنفذين لهذه الجريمة سيُعاقَبون.

ولفت الى ان إيران "كدولة كبيرة تحظى بادارة وفكر استراتيجي"، مؤكداً بانه ستتم معاقبة الضالعين بالجريمة في المكان والوقت اللازم.