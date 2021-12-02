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  السبت 1 رجب 1442

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أخبار

الخارجية الأمريكية تكشف عن موعد إلغاء تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية

الجمعة 30 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
الخارجية الأمريكية تكشف عن موعد إلغاء تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية

الخارجية الأمريكية تكشف عن موعد إلغاء تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية

الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي اليوم الجمعة، إنها ستشطب

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الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي اليوم الجمعة، إنها ستشطب اسم حركة "أنصار الله" من القائمة الأميركية السوداء للمنظمات الإرهابية، يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب البيان، فان المسؤولين في الخارجية قد حددوا "سبل التواصل الدبلوماسي لإيجاد تسوية سياسية تفاوضية للحرب في اليمن"، كما ناقشا "الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية ضد الهجمات على المملكة".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين ناقش، يوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، "الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن".

وسبق أن صنّف وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو الحركة على أنها منظمة إرهبية أجنبية، في الأيام الأخيرة لولاية إدارة دونالد ترامب، كما أدرج 3 قادة من "أنصار الله" هم: عبد الملك الحوثي، عبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم، على قائمة "الإرهابيين الدوليين".

وبالإضافة إلى إلغاء تصنيف "أنصار الله"، اتخذت الإدارة الأميركية الجديدة عدة قرارات بشأن الحرب في اليمن بينها إنهاء جميع أشكال الدعم للعمليات الهجومية السعودية، بما في ذلك تسليم الصواريخ الموجهة بدقة وتبادل المعلومات الاستخبارية.

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كلمات مفتاحية :

أنتوني بلينكن الحرب على اليمن أنصار الله اليمن جو بايدن السعودية

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