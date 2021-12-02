الخارجية الروسية للاتحاد الأوروبي: لا نريد العزلة في العالم لكننا مستعدون لكل الاحتمالات!

الوقت-قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة على قناة يوتيوب "Soloviev LIVE" مساء أمس الخميس، أن بلاده مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرضت عليها عقوبات تشكّل خطراً على قطاعات حساسة من اقتصاد البلاد.

وبحسب الاعلام الروسي فقد قال لافروف إن روسيا لا تريد العزلة عن العالم، ولكنها مستعدة لكل الاحتمالات.

وتابع وزير الخارجية الروسي قائلاً: "إذا كنت تريد السلام فاستعد للحرب".

وكانت روسيا، أمس، قد هددت بأنها سترد بالمثل في حال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها على خلفية سجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني والحملة الأمنية التي استهدفت أنصاره.

الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حذرت قائلةً: "شركاء بلادها الأوروبيين من اتّخاذ خطوات متهورة، مشيرةً إلى أن أي عقوبات جديدة سيتم حتماً الرد عليها بشكل متناسب.

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الخارجية جوزيب بوريل قال، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه سيقترح على التكتل فرض عقوبات جديدة على روسيا، بينما ندد بسجن نافالني وحملة السلطات الروسية.

وجاءت تصريحات بوريل خلال خطاب أمام البرلمان الأوروبي بعد زيارة إلى روسيا الأسبوع الماضي، أعلنت موسكو خلالها طرد 3 دبلوماسيين أوروبيين.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خطواتهم المقبلة حيال روسيا، خلال اجتماع مرتقب في 22 شباط/ فبراير الجاري.