نواب أمريكيون يطالبون بمنع دخول ترامب مرة أخرى الى البيت الأبيض

الوقت-نبّه أعضاء في الكونغرس الأمريكي، مساء أمس الخميس، من أن الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب سيكرّر فعلته إذا لم يدنه مجلس الشيوخ، وذلك في ختام مرافعاتهم في محاكمة ترامب أمام المجلس.

وبحسب وسائل إعلامية أمريكية، فقد دعا أعضاء ديموقراطيون بإدانة الرئيس السابق بتهمة تحريضه أنصاره للاعتداء على الكابيتول، مؤكّدين أنه كان يعلم جيّداً ما يقوم به يوم اقتحام الكونغرس. هذا ويبدأ اليوم الجمعة محامو ترامب مرافعاتهم للدفاع عن موكّلهم.

وفي هذا السياق، طالب النائب الديمقراطي جيمي راسكين كبير المدعين في محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ، إلى منعه من العودة إلى البيت الأبيض.

وبحسب الاعلام الأمريكي فقد خاطب راسكين أعضاء الكونغرس يوم أمس الخميس قائلاً "زملائي الأعزاء، هل يوجد داخل هذه القاعة ولو سياسي واحد، يؤمن بأن دونالد ترامب سيكف عن التحريض على العصيان بهدف تحقيق ما يبتغيه إذا سمح مجلس الشيوخ بعودته إلى المكتب البيضاوي مرة أخرى؟".

وتساءل النائب ما إذا سيخاطر أعضاء مجلس الشيوخ "بحياة أفراد الشرطة أو سلامة عائلاتهم أو مستقبل البلاد الديمقراطي"، داعياً إياهم لتأييد عزل ترامب بتهمة التحريض على العصيان.

واختتم جانب الإدعاء مداخلاته أمام مجلس الشيوخ أمس، والتي استغرقت يومين ومن المقرر أن يبدأ جانب الدفاع بتقديم الإفادات أمام المجلس ابتداء من يوم الجمعة.

ويذكر أنه في حال إدانة ترامب بالتهمة الموجهة إليه بعد اقتحام أنصاره للكابيتول يوم 6 كانون الثاني/يناير الماضي، سيكون من المستحيل بالنسبة له الترشح للرئاسة الأميركية من جديد.

وأعلنت نيابة دائرة فولتون بولاية جورجيا، يوم الأربعاء، فتح تحقيق جنائي مع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية محاولته إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن المدعية الجديدة لدائرة فولتون المنتخبة مؤخراً والتي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي، فاني ويليس، وجهت رسالة إلى مسؤولين متعددين في سلطات جورجيا، بينهم سكرتير الولاية، براد رافينسبرغر، حيث أبلغتهم بفتح تحقيق مع ترامب على خلفية محاولته إلغاء نتائج التصويت المحلي خلال انتخابات الرئاسة.