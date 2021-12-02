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  الجمعة 30 جمادي الثاني 1442

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أخبار

جو بايدن يحذّر: الصين هي المنافس الأكثر جديّة للولايات المتحدة!

الجمعة 30 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
جو بايدن يحذّر: الصين هي المنافس الأكثر جديّة للولايات المتحدة!

جو بايدن يحذّر: الصين هي المنافس الأكثر جديّة للولايات المتحدة!

الوقت-نبّه الرئيس الأميركيّ جو بايدن، في حديث صحفي له مساء أمس الخميس، من أن الصين هي

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الوقت-نبّه الرئيس الأميركيّ جو بايدن، في حديث صحفي له مساء أمس الخميس، من أن الصين هي المنافس الأكثر جديّة للولايات المتحدة، التي يجب عليها العمل لمواجهة تمدّد بكين في الاقتصاد الأميركيّ.

وبحسب الاعلام الأمركي فقد قال بايدن إن الصين "ستأكل غداءنا إذا لم نحسّن بنيتنا التحتيّة". جاء كلام الرئيس الأميركيّ خلال اجتماع مع أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوريّ والديمقراطيّ عقب اتّصاله الهاتفيّ بنظيره الصينيّ تشي جين بينغ.

وفي هذا السياق، أعلن البيت الأبيض يوم أمس الخميس أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب في أول محادثةٍ هاتفية مع نظيره الصيني "تشي جين بينغ" عن قلقه بشأن إجراءات بكين تجاه كلٍّ من تايوان وهونغ كونغ وشينغ يانغ، مؤكداً أنّ الأولوية هي حماية وأمن وازدهار وصحة ونمط حياة الأميركيين.

وبحسب تغريدة للرئيس الأمريكي على "تويتر" بعد المكالمة: "أخبرته (الرئيس الصيني) أنني سأعمل مع الصين عندما يكون ذلك في صالح الشعب الأميركي".

 وكان الرئيس جو بايدن قد أعلن قبل يومين عن تشكيل فريق عمل في البنتاغون حول الصين.

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العلاقات الصينية الأميركية أميركا الصين جو بايدن تشي جين بينغ

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