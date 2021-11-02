الوقت-قالت وسائل إعلامية إيرانية، صباح اليوم الخميس، انطلاق مناورات "الرسول الأعظم 16" البرية في منطقة جنوب غرب إيران تزامناً مع الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية.

وفي هذا السياق، قال قائد القوة البرية لحرس الثورة الإيراني في بدء المناورات العميد محمد باكبور إن "هذه المناورات تهدف إلى تقييم ميداني لأحدث الانجازات والقدرات ودراسة الطاقات العملياتية الجديدة واختبار مستوى القوة العملياتية لجزء من أحدث المعدات القتالية والدفاعية للقوة البرية في مختلف الألوية والوحدات من الطائرات المسيرة والقوات المحمولة جوا والمدرعات والقوات الخاصة والمدفعية".

وتابع العميد الإيراني أن "القوة البرية لحرس الثورة إلى جانب مسؤولياتها الأمنية في شمال غرب وغرب وجنوب شرق وشرق البلاد، على استعداد تام لمواجهة أي تهديد محتمل".

وبدأت أمس الأربعاء مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية والأربعين لانتصار الثورة الاسلامية، في العاصمة طهران وجميع محافظات إيران.

ولم تمنع جائحة كورونا الإيرانيين من الاحتفال، فخرجوا بالآلاف في مسيرات راجلة وسيّارة حاملين الأعلام الإيرانية.

وقال رئيس جهاز استخبارات حرس الثورة حسين طائب خلال مشاركته في المسيرات، أنّ طرد الولايات المتحدة من المنطقة هو إحدى الاستراتيجيات الحاسمة لجبهة المقاومة.

وعرضت القوة الجوفضائية بحرس الثورة 3 صواريخ باليستية في ساحة الحرية بالعاصمة طهران بالمناسبة هي "ذوالفقار بصير" و"دزفول وقيام".

كما وأطلق الشعب الإيراني هتافات "الله أكبر" ليل الثلاثاء، وازدانت سماء البلاد بالألعاب النارية، كما أقيمت احتفالات في عموم مساجد البلاد مع مراعاة الضوابط الصحية.

هذا وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس بمناسبة انتصار الثورة إن "العالم اليوم مدين لإيران بأمنه، وأن إيران اليوم مقتدرة من النواحي العسكرية وأكبر قوة دفاعية في المنطقة".

وأكد روحاني استعداد بلاده لتطبيق التزاماتها في الاتفاق إذا عادت الدول الأخرى إلى التزاماتها.