انجاز أمني عراقي جديد فما هو؟

الوقت-قالت مصادر عراقية ميدانية، ظهر اليوم الخميس، أنه لا صحة لما أشيع إعلامياً بشأن "ضربة" استهدفت رتلاً يحمل صواريخ أو أي سلاح، إذ إنها كانت على بعد امتار قليلة من الحدود العراقية الى الداخل السوري وطالت سيارة فارغة.

وكشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكن وَحدة مكافحة الإرهاب من القبض على خلية مكوَّنة من 3 إرهابيين مطلوبين اعترفوا باشتراكهم بمعركتين ضدَّ القوات الأمنية، وذلك خلال عمليّتين منفصلتين في كركوك، فيما اعتقلت القوى الأمنية عنصراً لوجستياً من داعش.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الاستخبارات العراقية تفكيك خليتين إرهابيتين بينهم انتحاري في بغداد وكركوك.

وكانت خليّة الإعلام الأمنيّ في العراق، أعلنت انطلاق المرحلة الأولى من عملية أسود الجزيرة لتفتيش مناطق الجزيرة غرب نينوى، والبحث عن العناصر الإرهابيين وتدمير أوكارهم.