"أوبك" تستعد لضخ كميات كبيرة من النفط في السوق العالمي

الوقت-قالت منظمة "أوبك" أن الدول الأعضاء فيها، في تقرير لها نشر اليوم الخميس، رفعت في شهر كانون الثاني/ يناير إنتاجها النفطي بمقدار 180 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 25.5 مليون برميل يومياً.

وبحسب التقرير فان المنظمة قالت: إن متوسط إنتاج 13 دولة من دول أوبك بلغ 25.5 مليون برميل يومياً في كانون الثاني/ يناير 2021 ، وهو أعلى بمقدار 0.18 مليون برميل يومياً عن الشهر السابق".

ولفتت إلى أن زيادة الإنتاج كانت بشكل رئيسي في السعودية وفنزويلا وإيران. باستثناء ليبيا ونيجيريا الللتان شهدتا انخفاضاً في إنتاجه.

وتوقعت الوكالة خلال هذا العام، عودة 60% من الطلب الذي تمّت خسارته العام الماضي، وأرتفاع الاستهلاك العالمي بنحو 5.4 مليون برميل في اليوم إلى متوسط 96.4 مليون برميل في اليوم.

وأوضحت الوكالة أن التزام روسيا باتفاق إنتاج الخام لتحالف «أوبك+»، ارتفع إلى 95% الشهر الماضي.

ووفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ، فإن إنتاج روسيا من النفط الخام فقط قُدر بنحو 9.22 مليون برميل في اليوم في كانون الثاني/ يناير؛ أي أنه أعلى بمئة ألف برميل في اليوم عن المستهدف لها عند 9.12 مليون برميل في اليوم.

كذلك أفادت الوكالة بأن عودة التوازن لأسواق النفط العالمية، لا تزال هشة، وسط تقديرات أضعف للطلب، وتعافي الإمدادات. وخفضت الوكالة توقعاتها لاستهلاك النفط العالمي في عام 2021 بمئتي ألف برميل يوميًّا، مع استمرار تسبب الجائحة في تقييد السفر والنشاط الاقتصادي.

وذكرت بأن تجدد فرض الإغلاق والقيود المشددة على التنقل والتوزيع البطيء إلى حد ما للقاحات في أوروبا؛ تسبب في إرجاء التعافي المتوقع، إلا أنه هناك توقعات بأن تكون السوق أفضل في النصف الثاني من العام؛ حيث ستنخفض مخزونات النفط المتضخمة بحدة مع تزايد استخدام الوقود.