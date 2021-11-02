مشاهد تعرض لأول مرة...هكذا حاول أنصار ترامب قتل بنس!

الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، صباح اليوم، أن النواب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، قاموا بعرض مقاطع فيديو تظهر أفراداً من الحشود المؤيّدة للرئيس السابق دونالد ترامب، وهم يفتّشون مبنى الكابيتول بحثاً عن نائبه وهم يهتفون "اشنقوا مايك بنس!".

وقام النواب بعرض مشاهد من داخل الكابيتول، تعرض لأول مرة، حيث أظهرت قيام المهاجمين بتحطيم النوافذ، واشتبكهم مع الشرطة قرب الغرفة التي كان نائب الرئيس مايك بنس يحتمي فيها مع أسرته ونصبوا له حبل مشنقةٍ خارج المبنى.

وكان الكونغرس شهد بالأمس، تصويت غالبية أعضاءه على إجراء محاكمة كاملة لترامب

وخلال الجلسة، صوّت 56 مشرعاً في مجلس الشيوخ لصالح الاعتراف بأن محاكمة ترامب دستورية، مقابل رفض 44 سيناتوراً آخرين.

وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قد وجه الاتهام إلى ترامب، في 13 من كانون الثاني/يناير بالتحريض على التمرد، ليصبح الرئيس الأميركي الوحيد الذي يواجه المساءلة بغرض العزل مرتين، وأول رئيس سابق يواجه محاكمة في مجلس الشيوخ.

وتجرى المحاكمة وسط إجراءات أمنية استثنائية حول مبنى الكونغرس في أعقاب الهجوم.

في المقابل، طالب محامو ترامب من مجلس الشيوخ العدول فوراً عن محاكمته، معتبرين الخطوة انتهاك للدستور و"مسرحية سياسية تشكل خطراً على الديمقراطية".