الاستخبارات العراقية تضبط صواريخا وعتادا لـ ’داعش’ بالأنبار

الوقت- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، ضبط صواريخ وعتاد من مخلفات جماعات "داعش" الوهابية في محافظة الانبار غربي البلاد.

وقالت المديرية في بيان، أمس الاربعاء، إنه "ضمن مهامها للبحث والتفتيش عن مخلفات اسلحة وعتاد تنظيم "داعش" الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء ٣٩ من ضبط ٩ صواريخ جهنم محلي الصنع، و ٥ قنابل هاون ٨٢ ملم، و٢ علبة عتاد عيار ٢٣ ملم، وعبوة عبارة عن صاروخ، ومدفع جهنم، في جزيرة الكرمة ب‍الانبار".

هذا واعتقلت الاستخبارات العسكرية العراقية، عدد من عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي خلال عدة عمليات استخبارية.

وقال الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم في منطقة زنكورة، تم القبض على الإرهابيين (عمر عبد الله محمد الحلبوسي) ولد 1995، والإرهابي (بلال خليفة مصلح الكرغولي) ولد 1993، وفق مذكرات قبض 4 إرهاب.

وأضاف: وفي عملية أخرى تم القبض على إرهابي متخفيا مع رعاة الأغنام ومحاولا عبور جزيرة راوة باتجاه صحراء الشامية، وهو عنصر من عناصر التفخيخ في قاطع عكاشات بمحافظة الأنبار.

وأشار إلى أن الاستخبارات العسكرية وبإشراف مباشر من اللواء الركن فائز المعموري مدير الاستخبارات، ألقت القبض على الإرهابي (خالد محمد سعيد محمد عدو) ولد 2001 في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى والمطلوب وفق المادة 4 إرهاب.

وبجهود استخبارية استثنائية ومتابعة مثالية، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع مفارز فوج استخبارات الفرقة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين بعد نصب كمين محكم في سيطرة K1 بمحافظة كركوك، وذلك بعد هروبه من منطقة سكناه في تلعفر بمحافظة نينوى.