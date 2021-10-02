مأرب تشتعل... مواجهات هي الأعنف بين قوات صنعاء ومرتزقة العدوان

قالت وسائل إعلامية يمنية، ظهر اليوم الأربعاء، أن المواجهات الدامية تتواصل على أشدها لليوم الرابع توالياً بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي في منطقتي هَيْلان والمَخْدَرة بمديرية صرواح غربي مأرب، والأطراف الشرقية لمديرية مَدْغِل الجِدْعان وكذلك في منطقة دحيضة، الواقعة في صحراء العلم الممتدة بين مديرية خَبْ والشَّعْف في محافظة الجوف ومديرية رغوان شمالي محافظة مأرب.

وبحسب تقارير ميدانية، تحتدم المعارك بين قوات حكومة صنعاء من جهة وميليشيات العدوات الأمريكي السعودي في مديرية جبل مُراد، لا سيما بعد استعادة قوات "صنعاء" سيطرتها على جبل قُرَيْضة في مديرية جبل مُراد جنوب المحافظة.

وقالت مصادر ميدانية، ان هذه المعارك تجري على وقع غارات جوية مكثفة لطائرات التحالف السعودي على مديرية صرواح لإسناد قوات هادي في مواجهة العمليات العسكرية لقوات حكومة صنعاء، إذ أخذت المواجهات مساراً هجومياً لقوات حكومة صنعاء في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب التي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات في صفوف الطرفين، فيما تحولت قوات الرئيس هادي، المنتهية ولايته، والتحالف السعودي إلى موقف الدفاع حيث استقدمت قوات عسكرية جديدة من محافظة شبوة المجاورة لتعزيز تماسكها في جبهات القتال.

ويعتبر مسؤولون في حكومة الرئيس هادي المعارك الدائرة في مأرب مصيرية بالنسبة للحكومة، إذا قال رئيس مجلس الشورى الموالي للرئيس هادي، أحمد بن دغر، في تصريح له إن "معركة مأرب مصيرية وحاسمة لجهة المستقبل وحتى على طاولة المفاوضات".

وقالت حكومة هادي إن "قوات حكومة صنعاء قصفت محافظة مأرب خلال الساعات الـ48 الماضية بـ8 صورايخ بالستية بالتزامن مع تصعيد هجماتها في كافة جبهات القتال".

وفي محافظة الحُدَيْدَة الساحلية غرب اليمن، أفاد مصدر عسكري في حكومة صنعاء برصد 179 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي في جبهات الحُدَيْدَة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها صد زحف في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا وقرب شارع الخمسين جنوب وشرق المدينة.

وترافق ذلك مع قصف مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة خلال الساعات الماضية بـ109 قذائف مدفعية وتحليق 15 طائرة حربية و7 طائرات تجسسية في أجواء المدينة وحَيْس والدُّرَيهمي والفازة والجاح 7 طائرات تجسسية.