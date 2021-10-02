هذا ما بحثه الأسد مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني

الوقت-استقبل الرئيس السوري بشار الأسد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، ظهر اليوم الأربعاء، حيث بحثا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومجالات التعاون وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي.

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة السورية، فقد تطرّق التشاور أيضاً مسار أستانة، والاجتماع المقبلِ في سوتشي، إضافة إلى اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف.

وجرى التأكيد على ضرورة استمرار عمل هذه اللجنة من دون تدخلات خارجية، كما التقى المسؤول الإيراني وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وقالت وكالة "سانا" إنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي بما يسهم في تمكين الشعب السوري من مجابهة الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه.