وسائل إعلامية أمريكية: الشيوخ الأميركي صادق على مشروعية محاكمة ترامب

الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، ظهر اليوم، أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قد صادقوا على إجراء محاكمة كاملة لترامب، وجاء ذلك بحسب نتائج التصويت.

وبحسب الاعلام الأمريكي فقد صوت 56 مشرعاً في مجلس الشيوخ، خلال جلسة التصويت، لصالح الاعتراف بأن محاكمة ترامب دستورية، مقابل رفض 44 سيناتوراً آخرين.

وبحسب التقارير الإعلامية فقد انضم 6 مشرعين جمهوريين إلى السيناتورات الديمقراطيين في تأييد الحجة بأن محاكمة ترامب إجراء مسموح به بموجب الدستور الأميركي، رغم تركه منصب الرئيس.

وكان "الشيوخ" قد افتتح في وقت سابق ثاني محاكمات ترامب، الذي اتهمه مجلس النواب بتحريض حشد على مهاجمة مقر الكابيتول، فيما وصفه الادعاء "بأكبر جريمة دستورية".

وافتتح أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون، الذين يقومون بدور ممثلي الادعاء، مرافعتهم في القضية بعرض تسجيل مصور لأنصار ترامب وهم يتجاوزون الشرطة بالقوة عند مبنى الكونغرس في هجوم السادس من كانون الثاني/يناير، بعد أن شجع مؤيديه في خطاب له على "القتال" لقلب هزيمته في الانتخابات.

وتتطلب إدانة ترامب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المئة، وهو ما يعني بالضرورة انضمام 17 عضواً جمهورياً على الأقل إلى 48 ديمقراطياً ومستقلين اثنين في التصويت ضد ترامب، وهو احتمال صعب الحدوث.

وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قد وجه الاتهام إلى ترامب، الجمهوري، في 13 من كانون الثاني/يناير بالتحريض على التمرد، ليصبح الرئيس الأميركي الوحيد الذي يواجه المساءلة بغرض العزل مرتين، وأول رئيس سابق يواجه محاكمة في مجلس الشيوخ.

وتجرى المحاكمة وسط إجراءات أمنية استثنائية حول مبنى الكونغرس في أعقاب الهجوم.

هذا وطالب محامو ترامب من مجلس الشيوخ العدول فوراً عن محاكمته، معتبرين أنها انتهاك للدستور و"مسرحية سياسية تشكل خطراً على الديمقراطية"، في حين اعتبر المدّعون الديمقراطيون أنّه ارتكب أخطر "انتهاك للدستور".