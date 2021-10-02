القوات اليمنية: استهداف مطار أبها والاصابات دقيقة!

الوقت-أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، ظهر اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة اليمنية "استهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k" مؤكدا أن "الإصابة كانت دقيقة".

وكشف عسير الى إن "مطار أبها الدولي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني، والنظام السعودي المعتدي يتجاهل كل تحذيراتنا السابقة والمتكررة باستخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية".

وتابع سريع أن "استهداف مطار أبها رداً على استمرار القصف الجوي واستمرار الحصار الغاشم على اليمن".

وسبق ذلك أن أعلن التلفزيون السعودي الرسمي "استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي في عسير السعودية"، وقال إنه "تم السيطرة على حريق في طائرة مدنية إثر قصف من اليمن".

وفي وقتٍ لاحق نشرت "الإخبارية السعودية" صوراً لحطام طائرة مسيّرة قالت إنها من طراز "قاصف".

يذكر أنه في شهر تشرين الأول/أوكتوبر الماضي، استهدفت أنصار الله مطار أبها الدولي بثلاث هجمات خلال 24 ساعة.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في حينها، أن "الإصابة كانت دقيقة"، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي "رداً على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا".