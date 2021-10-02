قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن حملة اعتقالات واسعة 27 فلسطينيا في مدن الضفة الغربية المحتلة.

وفي نابلس شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء أربعة شبان من الدينة.

وأكدت مصادر محلية لوكالة "صفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان عزوز حشاش وخالد حشاش، ومحمد أبو هنطش، وجميعهم من سكان مخيم بلاطة شرقي نابلس، أثناء مرورهم بمركبتهم من حاجز حوارة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس وتواجدت في عدة أحياء بالمدينة، واعتقلت الشاب محمد عمر سلامة من منزله بشارع القدس.

وداهمت قوات الاحتلال فجرا بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، واعتقلت شابين وفتشت منزليهما.

وقالت مصادر إن العشرات من جنود الاحتلال اعتقلوا الشابين باسم طزازعة ويوسف باسم عساف عقب مداهمة منزليهما.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت في قباطية خلال المداهمات حيث تشهد البلدة حملات اعتقال متواصلة تصاعدت في الأسابيع الأخيرة.

وفي رام الله وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان من قرية بيتين وهم أمين جرابعة وفؤاد عبد الجليل وجمال البرقاوي وعبد الرحمن الشيخ ومحمد الحزماوي ومهند جابر، والشابين فارس شلبي ونافذ حجاز من قرية المزرعة الشرقية.

كما اعتقلت الشبان بهاء عطية وماهر حويح وعلي سارة ومحمد فريد وخالد سارة من قرية عين يبرود بعد مصادرة مركبة كانوا يستقلونها.

وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، اعتقل جنود الاحتلال الشابين حسن صلاح وصامد صلاح.

كما تم اعتقال المحرر محمد عمر سلامة من منزله في شارع القدس بالمدينة.

وفي السياق ذاته اعتقل الجنود الشاب عفيف شلوف من سلفيت بزعم قيامه بقتل مستوطنة دهسا قرب مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي جنوب نابلس.

وفي محافظة الخليل، اعتقل جنود الاحتلال الشاب حمزة أبو سل من مخيم العروب شمالا والشاب محمد الجبارين من بلدة سعير شرقا ومحمد جبريل من يطا جنوبا.

وفي بلدة العيسوية شرق القدس اعتقل الاحتلال الشاب محمود أبو رومي بعد مداهمة منزله.