الطاقة البرلمانية الإيرانية: إيران في المرتبة الأولى في إنتاج البتروكيمياويات غرب آسيا

الوقت- قال عضو لجنة الطاقة البرلمانية الإيرانية قاسم ساعدي إن إيران باتت تتبوأ المرتبة الأولى في إنتاج البتروكيمياويات في غرب آسيا.

وعدّ النائب ساعدي القفزة التي تحققت على صعيد إنتاج البتروكيمياويات خلال عقد التسعينات في القرن الماضي بأنها شكلت حجز الزاوية في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد.

ولفت إلى أن القفزة الثانية في هذا القطاع الإنتاجي الهام يتم اكتمالها حاليا كما أن التمهيد لتحقيق القفزة الثالثة في عام 2025 قد تحقق، معربا عن أمله بلوغ إنتاج البلاد نحو 133 مليون طن من المنتجات البتروكيمياوية سنوياً.

ووصف هذا القطاع الصناعي بأنه يؤدي دورا مؤثرا في إحباط الحظر الجائر والالتفاف عليه.

واشار ساعدي إلى أن 53 مشروعاً في قطاع البتروكيمياويات قد أدرجت حاليا على خارطة الطريق منها 26 مشروعا يتم إنجازها حاليا فيما سيتم إنجاز 27 مشروعا في مرحلة القفزة النوعية الثالثة التي سيشهدها هذا القطاع الصناعي.