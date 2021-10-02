السفير الإيراني في صنعاء: انتصار الثورة الإسلامية في إيران أدخل الهلع والرعب في قلوب المستكبرين والصهاينة

الوقت- أكد السفير الإيراني في صنعاء "حسن إيرلو" أن انتصار الثورة الإسلامية في إيران أدخل الهلع والرعب في قلوب المستكبرين والصهاينة لأنهم خائفون من تكرارها في اليمن.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال ايرلو: "إن الثورة الإسلامية قامت من أجل القضاء على الاستبداد الداخلي والهيمنة الأجنبية ونيل الحرية والاستقلال وإرساء نظام الجمهورية الإسلامية ودعم الشعوب المضطهدة".

وأضاف حسن إیرلو: "إن هذه الثورة أدخلت الهلع والرعب في قلوب المستكبرين والصهاينة، وهم يخافون من تكرارها في اليمن.. الثورة الإسلامیة حققت الانتصار في اليمن وأقوى دليل على ذلك هو شنّ العدوان على هذا البلد ".