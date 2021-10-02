برلماني ايراني: زيارة قاليباف لروسيا ذات تأثيرات ايجابية في إحباط الحظر الجائر

الوقت- وصف عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية مرتضی محمودوند زيارة رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف لروسيا بأنها ذات تأثيرات ايجابية في إحباط الحظر الجائر لاسيما في مجالات الطاقة وتصدير النفط.

وقال النائب عن أهالي خرم اباد /غرب/ مرتضی محمودوند، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، إن هذه الزيارة تصب في سياق توطيد العلاقات بين البلدين وتنمية الدبلوماسية البرلمانية وتترك تأثيرات ايجابية للغاية بالنظر لتماثل المواقف بين ايران وروسيا.

واضاف: إن ايران وروسيا تربطهما قواسم مشتركة كثيرة في المجالات الامنية والسياسية حيث ان تعاونهما في سوريا أحبط مخططات الانظمة الاستعمارية والعميلة لها في المنطقة كالسعودية وأفشلت خطط تنظيم داعش الارهابي وإعادة الامن الى المنطقة.

وتابع: إن هذه الزيارة تثمر عن المزيد من تقارب المواقف بين مسؤولي البلدين وبالتالي الى تعزيز التعاون في مجالات تصدير النفط والعلاقات الاستراتيدية في مؤتمرات النفط والغاز الدولية.