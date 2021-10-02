مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية تنطلق في عموم ايران

الوقت- انطلقت قبل قليل مسيرات بالدراجات النارية والدراجات الهوائية والمركبات الشخصية في طهران وجميع المدن الايرانية ، احتفالا بالذكرى الـ42 لانتصار الثورة الإسلامية مع مراعاة الضوابط الصحية المطلوبة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي طهران انطلقت المسيرات عبر 12 مسار لتجتمع كلها في ساحة الحرية حيث تقام مراسم الاحتفال في كل عام.

وفي السياق عرضت القوة الجوفضائية بالحرس الثوري اليوم الاربعاء 3 صواريخ باليستية في ساحة الحرية بالعاصمة طهران بمناسبة الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية الايرانية.

والصواريخ الباليستية التي تم عرضها هي ذوالفقار بصير ودزفول وقيام.

وصاروخ "ذوالفقار بصیر" هو أحدث صاروخ من فئة ذوالفقار ويصل مداه الى 700 كلم ومزود برأس كاشف ضوئي، لديه القدرة على استهداف سفن العدو في البحر.

وصاروخ دزفول الباليستي هو مثال آخر على صواريخ من فئة ذو الفقار، ويبلغ مداه 1000 كلم، وهو فئة صواريخ أرض - أرض التكتيكية للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

وصاروخ قيام الباليستي، يبلغ مداه 800 كلم بنوعين قيام -1 وقيام - 2 ، ومزود برؤوس حربية موجهة حتى نهاية المسار، ويمتاز بدقة متناهية في اصابة الهدف، وتم استخدامه لاستهداف قاعدة عین الأسد الاميركية غرب العراق.

وكان الشعب الإيراني قد أطلق مساء أمس هتافات "الله اكبر"، وازدانت سماء البلاد بالألعاب النارية، كما أقيمت احتفالات في عموم مساجد البلاد مع مراعاة الضوابط الصحية.