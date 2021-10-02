لماذا لم يكن بيان الاتحاد الإفريقيّ مباشراً مع الدول المُطبعة؟

الوقت- اختُتمت أعمال القمة الـ34 للاتحاد الإفريقيّ، الذي يضم 55 دولة إفريقيّة، وقد كانت القضيّة الفلسطينيّة حاضرة بقوة ضمن الملفات المطروحة، حيث طالبت دول الاتحاد بحل سياسيّ عادل لها يضمن احترام حقوق الفلسطينيين وفقاً لمبادئ القانون الدوليّ وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الصهيونيّ الكامل للأراضي الفلسطينيّة، واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية داخل حدود الرابع من حزيران عام 1967، ودعا البيان الختاميّ للقمة التي استمرت ليومين، الدول الإفريقيّة إلى إنهاء جميع أشكال التعامل مع الكيان الصهيونيّ المجرم.

في الوقت الذي جدد فيه الاتحاد الإفريقيّ رغبته في إيجاد حل سياسيّ عادل لقضية فلسطين وفقًا لمبادئ القانون الدوليّ، إضافة إلى إدانة النظام القانونيّ التمييزيّ للعدو الصهيونيّ وتدابيره التعسفيّة والأحكام الصادرة بحق المعتقلين والسجناء الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى الذين تحرمهم من الحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها القانون الدوليّ ومبادئ حقوق الإنسان، لم يتحدث بيان الاتحاد الإفريقيّ عن الضرر الذي تسببت به خيانة النظام المغربيّ لفلسطين وشعبها، باعتبار أنّ المغرب من الدول الإفريقيّة.

ورغم تجاهل الخطيئة التي ارتكبتها الرباط في تطبيعها مع الكيان الصهيونيّ الغاصب للأراضي العربيّة، ودخولها إلى حظيرة "التطبيع" الأمريكيّة، عقب إعلان الرئيس الأمريكيّ السابق، دونالد ترامب، توقيع ما تسمى "اتفاقيات سلام" بين الإمارات والبحرين والسودان، دعا البيان الإفريقيّ قوات الاحتلال الصهيونيّ المعتدي، للإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين والعرب في زنازين العدو.

كما غض البيان النظر، عن تطور العلاقات بين العدو الصهيونيّ والمغرب، والذي جاء مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الأراضي التي تحتلها في الصحراء الغربيّة، رغم أنّ بيان الاتحاد الإفريقيّ كان دليلاً راسخاً على فشل المحاولات الصهيونيّة لاختراق التضامن الإفريقيّ مع الفلسطينيين وعلى استمرار التضامن التاريخيّ الإفريقي مع كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.

كذلك لم يُشر البيان إلى تطبيع الخرطوم مع العدو الصهيونيّ الغاصب في 23 تشرين الأول المنصرم، ودخول القرار الأمريكيّ برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ، بعد أن عرضت إدارة الرئيس الأمريكيّ السابق، دونالد ترامب، ما يصل إلى 850 مليون دولار لضحايا الهجمات الإرهابيّة.

وفي هذا الصدد، أكّد الاتحاد دعم القارة الإفريقيّة للنضال الفلسطينيّ ضد الاحتلال الصهيونيّ الغاشم، وأدان بشدة العنف الصهيونيّ المُفرط ضد أبناء فلسطين وبناء المستوطنات غير الشرعيّة ومحاولات استعمار القدس الشرقيّة، وعلى هذا ما زالت القضية الفلسطينيّة بالنسبة للدول الإفريقيّة عادلة لشعب احتلت أرضه وانتهكت مقدساته، وظلت حقوق الشعب الفلسطينيّ محل إجماع الشعوب الحرة والشرائع الإنسانيّة كافة.

وبما أنّ التطبيع مع الكيان الصهيونيّ يحقق نصراً معنويّاً وسياسياً لكيان محتل ظالم، وخذلاناً قاسياً للشعب الفلسطينيّ والعربيّ، كان يتوجب على الاتحاد الإفريقيّ التحدث بلغة مباشرة مع الدول التي هرولت فيه بعض الدول العربيّة للتطبيع مع الاحتلال القاتل، وليس الاكتفاء بالحديث عن أنّ جميع محاولات الاحتلال الإرهابيّ لنيل الشرعية على حساب حقوق الشعب الفلسطينيّ دون إنهاء الاحتلال لأراضينا وعودة اللاجئين، ستبوء بالفشل في النهاية.

في النهاية، لا بد من الإشارة إلى تصريح الرئيس النيجيريّ، محمد بخاري، الذي أكّد أنّه يتعين على الاتحاد الإفريقيّ إجراء إصلاحات شاملة في الاتحاد حتى يظل قادراً على القيام بدوره، وفي بيانه في ختام القمة الافتراضيّة، أوضح أنّ الحقائق العالمية تتطلب إصلاح الاتحاد الإفريقيّ إذا كان يريد أن يظل وثيق الصلة بالعمليات بين الحكومات، وقد طالبت نيجيريا بإصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقيّ، لتتسم بالكفاءة والفعالية وتلتزم تماماً بأداء واجباتها ومسؤولياتها.