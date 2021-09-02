وزير خارجية قطر في لبنان: للإسراع في تشكيل الحكومة

الوقت- تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، من "الأطراف اللبنانية تشكيل حكومة في أسرع وقت بما يتماشى مع مصلحة الشعب"، مشيراً إلى أن "تشكيل الحكومة شأن داخلي، وقطر تربطها علاقات جيدة مع الأطراف كافة".

وأشار وزير خارجية قطر إلى أن "دولة قطر ستدعم أي مسار يؤدي إلى تشكيل الحكومة في لبنان، ولا نسعى لنسف المبادرة الفرنسية بل نعمل على استكمال المساعي الدولية لتشكيل حكومة".

وفي هذا السياق، ذكرت السفارة القطرية في لبنان أن آل ثاني سيبحث مع الرئيس العماد ميشال عون وعدد من المسؤولين اللبنانيين أوضاع البلاد وتطوّرات المنطقة، خلال الزيارة التي تدوم يوماً واحداً.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني شربل وهبة استقبل بن عبد الرحمن لدى وصوله مطار بيروت الدولي.

وكانت آخر زيارة أجراها وزير الخارجية القطري إلى لبنان في 24 آب/أغسطس 2020، عقب أيام من انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

ويعاني لبنان منذ شهور أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، واستقطاباً سياسياً حاداً.

وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة، منذ أن استقالت حكومة حسان دياب بعد ستة أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020.

وقد قدّم سعد الحريري نفسه كمرشح لتشكيل حكومة جديدة، بعد حصوله على 65 صوتاً من أصل 120 نائباً، خلال الاستشارات النيابيّة الإلزاميّة.

يذكر أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، قد بدأ الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت التقى خلالها الرئيس ميشال عون.