"الغارديان": وزراء بريطانيون يرفضون تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية

الوقت-قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لها نشر اليوم الثلاثاء، أنّ وزراء بريطانيون رفضوا الانضمام إلى الولايات المتحدة في تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية لاستخدامها في الحرب على اليمن، قائلين إن المملكة المتحدة تتخذ قراراتها الخاصة بشأن بيع الأسلحة.

وفي هذا السياق، كشفت الصحيفة أن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي قد أعلن أن بلاده أخذت علماً بالمراجعة الأميركية لتعليق صادرات السلاح إلى السعودية.

وشدد على أنّ: "تراخيص بيع السلاح تصدر بعناية من خلال التأكد في عدم خرقها للقانون الإنساني".

وتابع كليفرلي أن" القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة بشأن مبيعات الأسلحة هي قرارات تخصها وأن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولياتها الخاصة بتصدير الأسلحة على محمل الجد".

هذا وقد أظهرت أحدث التقارير الحكومية أن مبيعات الأسلحة إلى السعودية بلغت نحو مليارين دولار منذ استئنافها صادارت الأسلحة في تموز/ يوليو 2020.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان كشف أن الرئيس جو بايدن سيعلن وقف الدعم الأميركي للحرب في اليمن.

سوليفان ذكر أننا "نتبنى سياسة لا تنطوي على أي مفاجآت، وقد تحدثنا أيضاً إلى المسؤولين في السعودية والإمارات حول وقف الدعم الأميركي للعمليات الهجومية على اليمن".