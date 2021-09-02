المتحدثة باسم البيت الأبيض: موقف بايدن لم يتغير ...تلتزم ايران فنلتزم نحن!

الوقت-أعلنت جِن ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، مساء اليوم إن الرئيس بايدن "لم يقل بالضبط" ما نسب إليه خلال المقابلة المتلفزة مع شبكة "سي بي أس"، والتي جاء فيها أن "الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران".

وقالت ساكي أن الإدارة كانت ستعلن عن سياسة جديدة بطريقة مختلفة، عن ثمة "إيماءة بالرأس"، مشيرةً إلى أن "موقف الرئيس لم يتغير عما سبق، فإن تم التثبت من التزام إيران التام بتعهداتها المنصوص عليها فإن الولايات المتحدة ستأخذ منحىً مماثلاً".

تعليق ساكي أتى على خلفية ما ورد في مقابلة جو بايدن، حيث أعلن أنه لن يرفع العقوبات المفروضة على إيران "ما دامت لا تحترم التزاماتها في الملف النووي"، وفق ما نقلته شبكة "سي.بي.إس نيوز".

ورداً على سؤال الشبكة عن إمكان رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق النووي، أجاب بايدن "كلا". وعندما سألته الصحافيّة عمّا إذا كان على الإيرانيين أن "يوقفوا أولاً تخصيب اليورانيوم"، هزّ بايدن برأسه إيجاباً.

يذكر أن الامام السيد علي خامنئي كان أكد أيضاً، أن "على واشنطن رفع العقوبات مقابل عودتنا إلى التزاماتنا بالاتفاق النووي".

بدورها، ناشدت مجلة "بوليتيكو" إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "اتخاذ الخطوة الأولى لاستئناف العمل بالاتفاق النووي".