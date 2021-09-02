وزير الخارجية الإيراني: لن نستسلم الشعب وانتصرنا على إدارة مدججة بالسلاح

الوقت-اعتبر محمد جواب ظريف، وزير الخارجية الإيراني، خلال كلمة له لدى استقبال الرئيس الإيراني للسفراء الأجانب في طهران ظهر اليوم، أن "الشعب الإيراني وقف أمام الضغوط ومن دون أيّ مساعدة أجنبية، وانتصر على إدارة مدججة بالسلاح"، معتبراً أن هذا "درس لأميركا ولباقي دول العالم لتعرف كيف تتصرف مع الشعب الإيراني العظيم".

وقال وزير الخارجية الايراني إن "شعبنا عانى كثيراً وتحمل الآلآم لكنه لم ولن يستسلم أمام البلطجة والغطرسة".

وأضاف ظريف أنه "اليوم نقول للعالم أجمع أن الشعب الإيراني يرد الاحترام بالاحترام والتهديد بالصبر و المقاومة".

يذكر أن ظريف كان اعتبر أن "على الرئيس الأميركي جو بايدن أن يختار بين ترك سياسات ترامب المهزومة، أو بناء سياساته عليها"، ورأى أن "الإصرار على سياسات ترامب الخاسرة، لن يؤدي سوى إلى مزيد من الهزائم".

كذلك أكّد وزير الخارجيّة الإيراني، أنّ إجراءات إيران الأخيرة المتعلقة بالاتفاق النووي "يمكن الرجوع عنها".

ظريف أشار في مقابلة مع قناة "سي.ان.ان" الأميركيّة الأحد، إلى أنّ "تاريخ 21 من الشهر الحالي هو الموعد النهائي لوقف التزامنا بالبروتوكول الإضافي"، مشدداً على أنّ ذلك "لن يعني إغلاق الباب تماماً في وجه الاتفاق النووي".