الحوثي: دعوات دول العدوان للسلام هدفها الإثارة الإعلامية

الوقت- اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، دعوات دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي للسلام مع استمرارهم في العدوان والحصار هدفها الإثارة الإعلامية.

وأكد محمد علي الحوثي، في تغريدة له، أن السلام يحتاج إعلان قرار من رباعية العدوان لإيقافه وفك الحصار كما كان الحال عند إعلان العدوان من أمريكا.

وقال إن: "دعوات دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي للسلام مع استمرارهم في العدوان والحصار، هدفها الإثارة الإعلامية وتمثيل دور الضحية بدلا عن القاتل".

يأتي ذلك رداً على تصريحات دول العدوان الداعية للسلام حسب مزاعمها، رغم استمرارها في العدوان والحصار على اليمن.