نظرة على التجارة التركية العراقية في السنوات الأخيرة.. منحدر متسارع لاتساع العلاقات

الوقت- قال سفير تركيا في بغداد ، فاتح يلديز ، عبر تغريدة في حسابه الشخصي على موقع تويتر أن الهدف المتوقع للتبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ 20 مليار دولار ، لكن بحلول عام 2020 ، تم تجاوز هذا الرقم ووصل الى 20 مليار دولار 666 مليون دولار.

ومن الأبعاد الأخرى المثيرة للاهتمام حول إحاطة السفير التركي في بغداد بحجم التجارة بين البلاد والعراق أن العراق يأتي في المركز الرابع كأكبر وجهة وسوق للصادرات التركية بعد ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

الصادرات العراقية إلى تركيا

العراق بلد مهم لتركيا لتوريد النفط. ولم يتم حتى الان الإعلان عن تفاصيل عقد النفط والغاز الممتد على مدى 50 عامًا بين تركيا وإقليم كردستان العراق ، لكن وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، فقد حققت تركيا إيرادات كبيرة من نقل نفط كردستان العراق وتصديره إلى الأسواق العالمية، كما أن نقل غاز إقليم كوردستان إلى تركيا مدرج أيضا على جدول الأعمال.

ومن المثير للاهتمام أن تركيا لا تشتري البنزين ، وفي السنوات الأخيرة قامت باستثمارات كبيرة في مجال صناعات التكرير وتحويل بعض النفط الخام المشتراة من العراق إلى بنزين بعد تكريره وإعادة بيعه إلى العراق. بالإضافة إلى النفط ، تستورد تركيا منتجين آخرين من العراق: سبائك الذهب وقطران الفحم.

الصادرات التركية للعراق

بحسب المعلومات الصادرة عن جمعية المصدرين الأتراك ، هناك قدر كبير من التنوع في تصدير البضائع إلى العراق ، ويبدو أن الأتراك تمكنوا من تقديم نموذج جيد عن التسويق الناجح في العراق.

تشمل صادرات تركيا إلى العراق: الأجهزة المنزلية والإكسسوارات ، والحبوب ، والملابس ومنتجات النسيج الأخرى ، والمواد الغذائية (خاصة الألبان والسلع المعلبة) ، والأثاث ، والآلات الصناعية والزراعية ، ومنتجات الحديد والصلب.

بالطبع ، إضافة إلى تصدير البضائع والتجارة ، حققت تركيا نجاحًا اقتصاديًا آخر في العراق ، وهو تصدير الخدمات الهندسية التقنية. يجري حاليا استكمال عشرات المشاريع الإنشائية في العراق من قبل الشركات التركية ، وبالإضافة إلى ذلك ، خلال ذروة التعاون ، كان عدد العمال والحرفيين الأتراك النشطين في العراق دائمًا ما بين 15000 و 20000. وبالإضافة إلى مشاريع مثل الجسور والطرق والأنفاق ، نشطت شركات البناء التركية في بناء المجمعات والأحياء السكنية في العراق.

تركيا محور السياح العراقيين

في السنوات الأخيرة ، أصبحت تركيا مركزًا سياحيًا للشباب والأسر العراقية. لأن تركيا أولاً وقبل كل شيء قريبة من العراق ، ويمكن السفر الى تركيا عن طريق البر ايضا بتكلفة منخفضة. ثانيًا ، إن تكاليف الإقامة والطعام في تركيا ، على الأقل بالنسبة للطبقة الوسطى في المجتمع العراقي ، لا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال بتكاليف السياحة في الدول الأوروبية. ثالثًا ، يعد التقارب الثقافي والبيئي والغذائي عاملاً مهمًا وجذابًا.

في السنوات القليلة الماضية ، تذبذب عدد السياح العراقيين الذين يدخلون تركيا ، وهو بالطبع يرجع الى القضايا الأمنية والاقتصادية في العراق. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد السياح العراقيين الذين زاروا مدن تركيا المختلفة في السنوات الأخيرة كان على النحو التالي:

في عام 2014 ، 858 ألف شخص.

في عام 2015 ، مليون و 94 ألف شخص.

في عام 2016 ، 421 ألف شخص.

في عام 2017 ، 897 ألف شخص.

مليون و 173 ألف شخص في 2018.

في عام 2019 ، 677 ألف شخص.

في نظرة اجمالية على هذه القائمة ، تجدر الإشارة إلى أن وصول السائحين العراقيين إلى تركيا في عام 2018 ، وصل إلى رقم قياسي يقارب 1.2 مليون شخص ، في حين أن العراق بالأساس ليس دولة كثيفة السكان ، وفي عام 2020 ، بلغ عدد سكان العراق ما يزيد قليلاً عن 40 مليون نسمة ، وتكشف نظرة خاطفة أن ما يقرب من 3٪ من العراقيين يسافرون إلى تركيا كل عام خلال أوقات السفر.

العراقيون يتصدرون قائمة مشتري المنازل في تركيا

في السنوات الأخيرة ، سنت الحكومة التركية قوانين متساهلة ومتسامحة لبيع العقارات للأجانب ، مما أدى إلى دخول مليارات الدولارات إلى سوق الإسكان التركي.

وبحسب البيانات الرسمية للمعهد الوطني التركي للإحصاء (TÜİK) ، فمن بداية عام 2015 حتى نهاية عام 2020 ، أي في فترة 6 سنوات ، تصدر المواطنون العراقيون قائمة الأجانب في تركيا بشراء 33،544 عقارًا فيلا أو منزل أو شقة ، ويأتي في المركز الثاني في هذه القائمة الإيرانيين حيث اشتروا 18464 عقارًا. وجاء في المركز الثالث والرابع والخامس الأغنياء من السعودية وروسيا والكويت على التوالي.

من التعاون السياسي والأمني ​​إلى أزمة المياه

حتى قبل عامين فقط ، شدد بعض قادة الأحزاب والحركات السياسية التركية مرارًا وتكرارًا على ضرورة خروج القوات التركية من العراق ، بما في ذلك إخلاء بعشيقة ، اعتقادًا منهم بعدم ضرورة لوجود الجيش التركي في العراق. لكن بعد فترة وجيزة ، توقفت هذه التصريحات وزاد التعاون السياسي والأمني ​​بين تركيا والعراق.

وصل اوج التعاون الدفاعي والأمني ​​بين العراق وتركيا ، والذي شارك فيه إقليم كوردستان أيضًا ، في إدارة ملف منطقة سنجار الكردية الايزدية. حيث تعتقد تركيا ان سنجار لا ينبغي أن تصبح ملجئ ثاني لقادة حزب العمال الكردستاني. وذلك لقرب هذه المنطقة جدًا من تركيا وسوريا ، وهناك أدلة على أن التعاون بين أنقرة وبغداد وأربيل حد بشكل كبير من نشاط حزب العمال الكردستاني في هذه المنطقة.

من القضايا المهمة الاخرى والحيوية بين تركيا والعراق هي قضية المياه. والحقيقة أن الممرات المائية الرئيسية للعراق ، أي نهري بناء الحضارات ، دجلة والفرات ، اللذان يشكلان منطقة بلاد ما بين النهرين ، يدخلان العراق وسوريا من تركيا ، ويمكن لتركيا استخدام هذا الملف كأداة مهمة للتفاعل وإقامة علاقات مربحة مع العراق.

إضافة إلى هذا فإن التعاون السياسي والأمني ​​وتسليط الضوء على قضية المياه ، وتفاعل تركيا مع بعض الأكراد في إقليم كردستان العراق ، والتفاعل مع بعض السنة في الأنبار وجهود تشكيل حشد وطني ، وتثمين الأسواق في جنوب العراق وكذلك الاهتمام الخاص بتركمان كركوك وتلعفر ، وبالتوازي مع هذا كله ، فإن الاهتمام بالأضرحة السنية مثل ضريح عبد القادر الجيلاني في بغداد وترميم المباني التاريخية العثمانية في العراق ، مكّن تركيا من إقامة علاقات واسعة مع كل الاطياف العراقية.