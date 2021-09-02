تمزق وفوضى صهيونية "بداية النهاية تكتب".. أحزاب اليسار واليمين تنهار

الوقت- شهدت فلسطين المحتلة تطورات صعبة خلال العام الماضي ، لا سيما في المشهد السياسي. وكان حجم هذه التطورات في العام الماضي كبيرًا لدرجة أن العديد من الخبراء يشيرون إلى عام 2020 باعتباره أحد السنوات السياسية الأكثر تحديًا للكيان الصهيوني منذ إنشائه في عام 1948.

حل الكنيست.. بداية جولة جديدة من الأزمة السياسية الصهيونية

في أواخر كانون الأول2020 ، مع قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة إقرار الميزانية السنوية للكيان الصهيوني ، تم حل الكنيست الصهيوني (البرلمان) للمرة الرابعة في أقل من عامين ، ما أجبر الكيان على الانتقال إلى انتخابات رابعة وذلك قبل موعدها المقرر. لقد خلقت الآراء المختلفة للأحزاب في الساحة السياسية مأزقًا عمليًا لهذا الكيان ، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الرابعة.

مع حل برلمان الكيان الصهيوني ، ستجرى الانتخابات بعد 90 يومًا من حل الكنيست. لذلك ، يجب على الصهاينة إجراء انتخابات جديدة في 23 مارس 2021. ستكون هذه الانتخابات مختلفة عن الانتخابات السابقة بحسب المعطيات التي تم الحصول عليها في استطلاعات الرأي الأخيرة للكيان الصهيوني.

بعد حل كنيست النظام الصهيوني والتغييرات التي حدثت في الشهر الماضي كما في فترات سابقة ، سيتم تشكيل أحزاب جديدة في هذا الكيان. أحزاب بعضها لا ترقى إلى الكنيست نفسه ليتم حلها بعد الانتخابات ، لكن ما فعلته هذه الأحزاب على مر السنين هو تقسيم الأصوات بشكل أكبر بين الأحزاب الصغيرة وابتزاز الأحزاب الكبيرة لتشكيل حكومة.

اصطفافات جديدة في الأحزاب السياسية الإسرائيلية

بعد انشقاق "جدعون ساعر" عن حزب الليكود وشكل حزب "الأمل الجديد" ، سعى إلى الحصول على موافقة المزيد من شخصيات الليكود اليمينية وغيرها. وبعد الإعلان عن دعم شخصيات بارزة في حزب اليمين ، بمن فيهم بنيامين بيجين ، الوزير والنائب السابق ونجل رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق مناحيم بيغين ، وزئيو الكين ، الوزير المستقيل الذي يتمتع بنفوذ كبير بين المهاجرين من الاتحاد السوفيتي السابق ، داني ديان ، الرئيس السابق للمجلس البلدي ، المقرب من نتنياهو وأحد أهم الشخصيات بين سكان المستوطنات ، انضم أيضًا إلى ساعر ، مما يزيد من فرصه.

في الشهر الماضي ، أعلن رئيس بلدية تل أبيب رون حولدائي أنه شكل حزبا جديدا يسمى الإسرائيليين. وبمجرد تأسيس الحزب ، انضم آفي نيسينكورن ، وزير العدل الحالي الكيان النظام الصهيوني ، والذي كان عضوًا سابقًا في حزب أزرق أبيض ، إلى الحزب.

وفاز الحزب بما يتراوح بين ثمانية الى تسعة مقاعد في استطلاعات الرأي التي أجريت في الأراضي المحتلة أواخر الشهر الماضي. أما المقاعد التي تم تقليلها من حزبي "الليكود" و "الامل الجديد" في نفس الاستطلاعات فقد حصل فيها حزب الليكود على 28 إلى 29 مقعدا و "الامل الجديد" على 17 مقعدا.

وهذا يعني انقسامًا جديدًا في جناح "بنيامين نتنياهو" رئيس الوزراء الحالي في الكيان الصهيوني واليمين. لأنه مع وجود عدد كبير من المقاعد لدى حزب حولدائي ، فإن اليمينيين من الناحية العملية لا يمكنهم حتى الفوز بـ 55 مقعدًا في هذه الاستطلاعات وعليهم التفكير في طرق جديدة.

في استطلاعات الرأي هذه ، فاز حزب "يمينا" بزعامة نفتالي بنت بما يتراوح بين 12 الى 14 مقعدًا ، وحزب المستقبل بزعامة يائير لبيد على 11 إلى 12 مقعدًا ، وفاز "إسرائيل بيتنا" و"شاس" و"يهود هاتورات" بـ7 الى 8 مقاعد. في الوقت نفسه ، سيكون لدى "ميرتس" 5 مقاعد والأبيض الازرق 4 مقاعد ، لكن مع هذا التضائل في المقاعد ، قد لا تتمكن هذه الاحزاب من الحصول على العدد المطلوب من الأصوات. في غضون ذلك ، ستحصل القائمة العربية المشتركة على 10 إلى 11 مقعدًا.

يُظهر هذا الترتيب أنه إذا كان بإمكان جميع خصوم نتنياهو ، المكونين من "إسرائيل بيتنا" و"ميرتس" و"يمينا" و"الأزرق الأبيض" و"الأمل الجديد" ، أن يجتمعوا ويشغلوا 61 مقعدًا لتشكيل حكومة ، فإن المشكلة تكمن في أنه من غير المرجح أن تكون هذه المجموعة قادرة على الاتفاق مع بعضها البعض.

تداعيات الأزمة السياسية على قضايا محلية وأجنبية مهمة للصهاينة

إضافة إلى الاصطفافات الجديدة بين الأحزاب السياسية في النظام الصهيوني وأي حزب سيفوز في الانتخابات ، أدى التغيير المتتالي لمجلس الوزراء الإسرائيلي ، الى أزمة سياسية تاريخية للصهاينة ، حيث أثر في قضايا كبيرة داخل الأراضي المحتلة وكذلك على الصعيد الدولي ، خاصة بالتزامن مع تغيير الحكومة في الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد ، أعلن زلمان شوال ، السفير السابق للنظام الصهيوني لدى الولايات المتحدة ، مؤخرًا أن النظام يشهد انهيار أحزاب اليسار واليمين اليوم.

كما قال إن وضع الأحزاب السياسية في إسرائيل ، التي تنوي خوض الانتخابات البرلمانية ، فوضوي للغاية. في ظل هذا الوضع ، يجب أن ننتظر حدوث أشياء أسوأ في إسرائيل. قوائم الناخبين خالية من أي برنامج ومليئة بالقضايا الشخصية. تستمر أزمة السيادة والأزمة السياسية في إسرائيل ، والتي تنشأ من عدة عوامل ، منها طريقة إجراء الانتخابات النيابية.

بداية الانهيار الداخلي لإسرائيل.. الطبيعة العسكرية للصهاينة في خطر

تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة احتجاجات واسعة النطاق من قبل المستوطنين منذ شهور ، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي. فقد نزل آلاف المستوطنين الصهاينة إلى الشوارع منذ شهور ، منتقدين تراجع مستوى الديمقراطية. ويركز المحتجون في الغالب على بنيامين نتنياهو ، الذي يتولى السلطة منذ 14 عامًا. وهذا يجعله أكثر رؤساء النظام ديمومة في تاريخ إسرائيل ، وفي الوقت نفسه يُعد نتنياهو الخيار الأول للمتظاهرين للمحاكمة على الجرائم والفساد وانعدام الثقة والرشوة.

في المرحلة الحالية ، أدى الفشل في تشكيل حكومة جديدة وعدم الموافقة على الميزانية السنوية للكيان الصهيوني إلى اضطرابات سياسية ، اضافة إلى اضطراب في المشهد العسكري لهذا النظام. المشهد الذي يعني إضعافه ، بسبب الطابع العسكري للنظام الصهيوني ، انهيار الكيان بالكامل.

مع حل برلمان الكيان الصهيوني أواخر عام 2018 ، واصلت الوزارات والمؤسسات العسكرية التابعة للكيان العمل بنفس الميزانية لعام 2018. ومع استمرار الاضطرابات السياسية وعدم تشكيل حكومة حتى عام 2020 ، استمر هذا الاتجاه واستمرت وزارات الكيان الصهيوني في العمل بنفس ميزانية عام 2018. وقامت الحكومة الجديدة أيضًا بحل الكنيست من خلال عدم الموافقة على الميزانية ، ويمكن القول أن الصهاينة لن يكون لديهم ميزانية حتى منتصف عام 2021.

إضافة إلى ما ورد بشأن الميزانية ، يواجه الكيان الصهيوني مشاكل في التشريع لم يكن من الممكن حلها لولا تشكيل كنيست جديد والاضطراب السياسي في السنوات الثلاث الماضية.

ما سبّب هذا الوضع هو أن إسرائيل ليس لديها دستور. فبعد تأسيسها ، لم يتمكنوا من الاتفاق على الدستور ، لا سيما رئيس الوزراء آنذاك ديفيد بن غوريون ، الذي عارض كتابة دستور وأعلن أنه طالما بقيت غالبية الشعب اليهودي تعيش في دول أخرى ، فلن تتم الموافقة على أي دستور.

وفي الشهر الماضي ، كتب الخبير الصهيوني عاموس هاريل في مقال مفاده أن أن جذور المشكلة في الأزمة السياسية تنبع من جهود نتنياهو للاحتفاظ بالسلطة على الرغم من وجود لائحة اتهام ثلاثية ضده. وبسبب عدم قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة بعد ثلاث جولات من الانتخابات ، اضطر الى تشكيل حكومة طارئة للتعامل مع تفشي "فيروس كورونا" ، لكنه فشل هذه المرة ايضا في القيام بعمل كفوء.

وتابع الخبير الصهيوني أنه مع تقليص عجز الموازنة الناجم عن تفشي فيروس كورونا في الأراضي المحتلة ، من المتوقع أن يضطر الكيان الإسرائيلي إلى العمل بدون ميزانية لفترة طويلة ، اضافة الى انه على الأرجح سيسبب الذهاب إلى الجولة الرابعة من الانتخابات ، عدم اقرار ميزانية عام 2021. كما أن القضية الأكثر حساسية وتعقيدًا في العمليات العسكرية هي الحوار بين المستويين السياسي والعسكري في الجيش والفروع الأمنية الأخرى ، ولكن عندما لا يعمل النظام الأساسي ، يصبح هذا الحوار غير فعال.

ما يبدو واضحا في هذه المرحلة هو اقتراب وقت انتهاء الحياة السياسية لنتنياهو ، الذي قدم ادعاءات عديدة لإثبات وجود نظام الاحتلال الإسرائيلي لسنوات عديدة. وتشير الدلائل إلى أن بنيامين نتنياهو قد انتهى عصره ، وأن صناع القرار في تل أبيب قرروا إلقاء اللوم على نتنياهو في جميع الأزمات لتهدئة غضب المستوطنين الصهاينة.

إن خوف المسؤولين الإسرائيليين ، وفي المقام الأول ، المجتمع الصهيوني من بدء حرب مع حزب الله في لبنان ، والصواريخ الدقيقة الموجهة التي أطلقت على الجبهة الشمالية للصهاينة ، هي أسباب أخرى تجعل سكان المستوطنات يكرهون رئيس وزرائهم ويلومونهم في الأزمة.

وعليه ، يعتقد الخبراء أنه مع نهاية الحياة السياسية لبنيامين نتنياهو ، سيكون وجود النظام الإسرائيلي في مراحله الأخيرة ، وأن الانهيار السياسي والاقتصادي للصهاينة ، المتجذر في أزمة هويتهم ، لن يسمح بحلم السبعين سنة الماضية ، الذي يسعون إلى تحقيقه ، بالإعلان الرسمي عن السيادة الوطنية ، الذي يقبله العالم كله.