العصا السحرية لإنقاذ لبنان.. سيناريوهان حول أسباب زيارة سعد الحريري إلى تركيا

الوقت- عندما تولى سعد الحريري مهمة تشكيل الحكومة في لبنان في 22 تشرين الأول 2020 ، وعد بتشكيل الحكومة في غضون أسبوع. لكن الآن ، بعد حوالي ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ ، أصبحت قضية تشكيل الحكومة في لبنان فوضى مربكة.

وبصرف النظر عن سيناريوهات المحور الغربي العربي في لبنان الهادفة إلى إخراج حزب الله من المشهد السياسي اللبناني والضغط الأمريكي على سعد الحريري لتشكيل حكومة وفق رغباتها دون وجود المقاومة في لبنان ، لم تتحقق أي من هذه الأهداف وما زال اللبنانيون ينتظرون تشكيل حكومة قادرة على إخراجهم من الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية المعقدة.

في 27 كانون الأول 2020 ، تزامنا مع بدء عطلة رأس السنة الميلادية ، أفادت وسائل إعلام لبنانية عن ذهاب سعد الحريري الى عطلة في الخارج ، معلنة أن وجهته هي السعودية والإمارات وباريس. طبعا ، ترافقت رحلات الحريري الخارجية في ظل الاوضاع المضطربة في لبنان بانتقادات من داخل البلاد.

وأخيرًا ، في 7 كانون الثاني (يناير) 2021 ، عاد الحريري الى لبنان بعد زيارة استغرقت قرابة 10 أيام ، وبعد يوم واحد غادر بيروت بشكل غير متوقع إلى تركيا والتقى خلف الأبواب المغلقة بالرئيس رجب طيب أردوغان. وتحدثت وسائل إعلامية تابعة لأردوغان والحريري عن أنباء لقاء الجانبين ، حيث بحثا آخر التطورات الإقليمية والعالمية ، إلى جانب التعاون الثنائي.

لكن على الرغم من أن علاقة الحريري بدول الخليج ، وعلى رأسهم السعودية ، طبيعية وقابلة للتنبؤ ، فإن علاقته الوثيقة مع أنقرة بعيدة كل البعد عن التوقعات. على وجه الخصوص ، تثير زيارة الحريري إلى تركيا فور زيارته السعودية والإمارات ، تساؤلات حول دوافع رئيس الوزراء اللبناني الحالي للقيام بذلك.

مجريات زيارة الحريري للسعودية والإمارات

التوترات بين السعودية والإمارات وتركيا واضحة ، وخاصة في السنوات الأخيرة ، ورغم أن الرياض ، في ظل بعض التحديات الإقليمية وحتى الدولية التي نشأت منذ هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اتخذت خطوات لحل بعض الخلافات على المستوى الاقليمي بما في ذلك الخلافات مع تركيا ، لكن على أي حال ، تُعد أنقرة محور معارضة لأبو ظبي والرياض.

من جهة أخرى ، تظهر المعلومات أن الحريري خطط للقاء "ولي العهد محمد بن سلمان" خلال زيارته للسعودية ، لكنه فشل في ذلك حيث رفض الحليف السعودي مقابلة الحريري. في الإمارات ايضا ، أوضح المسؤولون لسعد الحريري أنهم مستعدون لتقديم المساعدة المالية لفريق الحريري ومساعدته في حماية مؤسساته ، لكنهم لا يستطيعون المساعدة في تشكيل الحكومة وإخراج لبنان من الأزمة المالية. وبحسبهم ، فإن الحكومة اللبنانية بوجود حزب الله محسوبة على محور معاد للدول العربية في الخليج ، وإذا طلب الحريري دعم هذه الدول ، فعليه تشكيل حكومة من دون وجود حزب الله.

لكن كما ظهر في فترات سابقة وفي الأشهر الثلاثة الماضية ، بحسب النظام السياسي اللبناني ، لا يمكن فصل المقاومة عن المشهد السياسي اللبناني ، وكل الجهود التي يبذلها المحور الأمريكي السعودي الصهيوني لإخراج حزب الله من الساحة لم تفِ نفعا. كما يفهم الحريري جيداً ، أن هذا الأمر غير ممكن وعليه أن يبحث عن حل آخر.

في غضون ذلك ، هنالك نهجان وسيناريوهان مختلفان حول دوافع زيارة الحريري إلى تركيا:

يعتقد البعض أنه في ظل خلافات تركيا مع السعودية والإمارات ، فإن اتجاه الحريري نحو تركيا هو خطوة استفزازية ، وأن سعد الحريري ينوي تشكيل تحالف جديد للدفاع عن مصالحه داخل لبنان وخارجه ، وفي ظل الأوضاع الحالية، أفضل خيار لهذا التحالف هو تركيا.

وما يعزز هذا السيناريو أنه في العامين الماضيين لم يتخذ سعد الحريري موقفاً إيجابياً تجاه السعوديين. وخاصة أن الرياض كانت تعول على أخيه الأكبر ، بهاء ، ويكاد سعد الحريري أن يكون ورقة محروقة بالنسبة للسعوديين في ظل فشل تنفيذ الخطط السعودية في لبنان.

بالنظر إلى الموقف المؤيد للولايات المتحدة الذي اتخذته إدارة ترامب في السعودية ، لم يكن لدى الحريري فرصة كبيرة لمعارضة الرياض. لكن الآن ، بعد مجيء الديمقراطيين في الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن ، الأمر الذي سيغير سياسات البلاد في الشرق الأوسط ، وخاصة المملكة العربية السعودية ، يرى العديد من حلفاء المملكة العربية السعودية أن الرياض في موقف ضعيف.

وعليه ، فإن سعد الحريري ، الذي تعتمد سلطته في لبنان دائمًا على العنصر والدعم الأجنبي ، يبحث عن حليف أقوى لترسيخ هذا الموقف ، وبالنسبة للحريري ، يمكن أن تكون تركيا وجهة جيدة لمساعدته ولبنان.

حقيقة إن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان لا يزال ينتظر تغييرًا رسميًا للحكومة الأمريكية، وشددت مصادر لبنانية مرارًا على أن الحكومة لن تتشكل قبل 20 كانون الثاني (يناير) وقبل تنصيب بايدن ، الأمر الذي يشير إلى أن سعد الحريري يخطط وفق سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة للبقاء في السلطة.

السيناريو الثاني يستند إلى تصريحات بعض المحللين الذين يعتقدون أنه بالنظر إلى توقيت زيارة سعد الحريري لتركيا بعد زيارته للسعودية والأوضاع المعقدة للسعوديين في خضم تغيير الحكومة الأمريكية الذي أجبر حتى الرياض لقبول الهزيمة في الحصار على قطر والتوصل لاحقًا إلى اتفاق مع الدوحة دون الوفاء بأي من شروطها الـ 13 ، ربما يكون رئيس الوزراء اللبناني الحالي قد نقل رسالة من السعوديين إلى أنقرة.

يعتقد أنصار هذا السيناريو أنه مع هزيمة ترامب في الانتخابات الأمريكية ، فإن حسابات المملكة العربية السعودية لترسيخ مكانتها في المنطقة العربية والتحرك نحو التفوق على إيران في المنطقة من خلال تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني وتشكيل تحالف عربي صهيوني أمريكي قوي ضد جبهة ضد إيران ومحور المقاومة ، مرتبكة تمامًا ، والقلق من عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران ، هو أحد المخاوف الرئيسة للرياض التي لا تضيع أي فرصة للتآمر ضد طهران وإقناع بايدن بتجنب العودة الى الاتفاق النووي. ومثال على ذلك ظهر مؤخرا في تصريحات محمد بن سلمان في قمة مجلس التعاون الخليجي في السعودية المعادية لإيران وبرنامجها النووي.

وعليه ، فإن السعوديين ، الذين لم يعد بإمكانهم الاعتماد على واشنطن كحليف بلا منازع ، يسعون إلى موقع أكثر أمانًا ، وقد يكون توسيع التحالفات خيارًا جيدًا لإدارة العلاقات السعودية في هذه المرحلة. ونظرًا لأن الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية دعا شخصيًا أردوغان لحضور قمة مجموعة العشرين في أواخر نوفمبر 2020 ، فقد نصحه مستشارو الملك سلمان بأن المصالحة مع تركيا أصبحت الآن في مصلحة السعودية.

بايدن ليس عصا سحرية لإنقاذ لبنان

إن الموضوع حول أرجحية السيناريوهين ، يستغرق فترة من الوقت لمجيء الإدارة الأمريكية الجديدة لتتولى مهامها وتبدأ العمل في القضايا الإقليمية. على أي حال ، لن يؤثر أي من هذا على الوضع في لبنان ، وتحركات سعد الحريري تصب في مصلحته الشخصية أكثر مما هي في إنقاذ لبنان وتجاوز أزمات البلاد العديدة.

وكما أظهر التاريخ للبنانيين ، فإن التدخلات الخارجية في هذا البلد لم تكن أبدًا لمساعدتهم ، بل إن الوضع اللبناني وصل إلى هنا بفضل هذه التدخلات. تحتاج القوى السياسية اللبنانية إلى معرفة أن أي حكومة في السلطة في الولايات المتحدة لن تحدث فرقاً في الوضع اللبناني ، وأن جو بايدن ليس عصا سحرية لإنقاذ لبنان وأن استمرار التأخر في تشكيل الحكومة على أمل التعويل على سياسيات ادارة الديمقراطيين في البيت الابيض لن تحمل للبنان سوى المزيد من الانهيار والاضطراب.