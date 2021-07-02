عمليات استباقية استخباراتية تطيح بـ13 ارهابيا في بغداد

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  الأحد 24 جمادي الثاني 1442

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البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!

البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني! الوقت- عقب تطبيع الخرطوم مع العدو الصهيونيّ الغاصب في 23 تشرين الأول الماضي، ودخول القرار الأمريكيّ برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ، بعد أن عرضت إدارة الرئيس الأمريكيّ السابق، دونالد ترامب، ما يصل إلى 850 مليون دولار لضحايا الهجمات الإرهابيّة، أشارت صحيفة معاريف العبريّة، قبل أيام، إلى أنّ وزير المخابرات الصهيونيّ، إيلي كوهين، عرض على المسؤولين السودانيين، أن تقوم شركات تابعة للعدو بتنفيذ مشاريع في السودان، مضيفة إنّ السودان سيرسل قريباً وفداً من رجال الأعمال لتعميق التعاون، في حين لم تُعقب السلطات السودانيّة أبداً على تلك الأنباء.

بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟ الوقت- لم يأت رئيس أمريكي واحد لم يدعم الصهيونية، كيف لا وامريكا هي الحامي الأول والأخير لهذه الحركة الاستعمارية، والأمر غير مرتبط بشخص الرئيس، فهو مرتبط بالمؤسسات الأمريكية الداعم الأول للصهيونية، وبالتالي ما يدعونه هؤلاء الرؤساء من ديمقراطيين وجمهورين فيما يخص دعمهم لحرية التعبير هو محض افتراء.

رسائل إيجابية نحو سوريا تأتي من شمال افريقيا الوقت- كل من ابتعد عن سوريا، الآن يقترب من سوريا، هذا ملخص ما حصل منذ بداية الأزمة السورية وحتى اليوم، ولكن كان هناك استثناءات بين الدول العربية من ناحية التعامل مع سوريا، نذكر منها تعاطي مصر والجزائر مع سوريا...

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طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني الوقت- في 14 يناير 2019، اجتمعت وزراء الثروة النفطية لكل من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، وأعلن حينها عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة التي استضافت ذلك الاجتماع. ولكن سرعان ما تحول الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز في منطقة شرق المتوسط إلى سراب وذلك بعيد الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، فالتطبيع لم يكن سياسياً فقط بل له أهداف اقتصادية كثيرة سرعان ما كشرت عن أنيابها ومن هذه الأهداف يمكن الإشارة إلى مشروع خط الأنابيب "إيست ميد" بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا.

أخبار

عمليات استباقية استخباراتية تطيح بـ13 ارهابيا في بغداد

عمليات استباقية استخباراتية تطيح بـ13 ارهابيا في بغداد

الوقت- اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاحد، الاطاحة بـ(١٣) ارهابيا ينتمون لداعش بعمليات استباقية استخباراتية في العاصمة بغداد.

السيد علي الخامنئي يستقبل حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية الوقت- استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الاحد، حشدا من القادة والطيارين واعضاء القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انفجار عبوة ناسفة جنوبي العاصمة العراقية بغداد الوقت- افاد مصدر أمني عراقي اليوم الاحد، بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محل لبيع المشروبات الكحولية جنوبي العاصمة بغداد.

حماس: قرار الكونغرس إبقاء السفارة بالقدس "خرق للقانون الدولي" الوقت- اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصديق مجلس الشيوخ الأميركي، على بقاء السفارة الأميركية في مدينة القدس بأنه "خرق للقانون الدولي".

روانجي يحذر من مغبة أي مغامرة عسكرية صهيونية الوقت- حذر ممثل ايران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي من أي مغامرة عسكرية يقوم بها الكيان الصهيوني مؤكدا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بحزم على أي تهديد أو خطأ لهذا الكيان.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتوقع إصابات بين الفلسطينيين الوقت- أصيب فجر اليوم الأحد، العشرات بالاختناق بمنازلهم جراء إطلاق جنود الاحتلال القنابل الغازية بشكل عشوائي خلال اقتحامها لمدينة جنين بالضفة المحتلة.

في زيارة رسمية.. وزير الخارجية العراقي يصل القاهرة الوقت- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، ان الوزير فؤاد حسين وصل الى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.

الخارجية الايرانية: طهران ترحّب بأي جهد يبذله المجتمع الدولي لقطع الدعم عن المعتدين على اليمن الوقت-علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، مساء اليوم السبت،

"بلومبيرغ": الإدارة الأمريكية الجديدة تدرس سبل تخفيف الضغط المالي على طهران الوقت-قالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، /ٍاء اليوم السبت في تقرير لها، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن

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وزير الخارجية الأمريكية يهاجم الصين: سندافع عن مصالحنا القومية! الوقت-أعلن توني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، ظهر اليوم السبت في تغريدة له على تويتر، إنه "في

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منذ توقيع اتفاق التطبيع.. 130 ألف إسرائيلي زاروا دبي الوقت- كشف إيتان نائيه، رئيس البعثة الإسرائيلية في أبو ظبي، أن 130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع اتفاق التطبيع في الـ 15 من أيلول الماضي.

جونسون يخضع لضغوط لوقف دعم السعودية بحرب اليمن الوقت- نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا أعده جون ستون،، تحدث فيه عن الضغوط التي بات يتعرض لها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لوقف الدعم للحرب السعودية في اليمن.

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أخبار

عمليات استباقية استخباراتية تطيح بـ13 ارهابيا في بغداد

الأحد 24 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
عمليات استباقية استخباراتية تطيح بـ13 ارهابيا في بغداد
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الوقت- اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاحد، الاطاحة بـ(١٣) ارهابيا ينتمون لداعش بعمليات استباقية استخباراتية في العاصمة بغداد.

الوكالة قالت في بيان، انه "من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات للقصاص من عناصر عصابات داعش الارهابي في العاصمة بغداد، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية واستخبارات بغداد في وزارة الداخلية من القاء القبض على (١٣) ارهابيا بمناطق متفرقة من المحافظة مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن العصابات الاجرامية فيما يسمى قواطع ( كركوك ونينوى وشمال بغداد و دجلة) تحت كنى واسماء مختلفة".

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بغداد وزارة الداخلية العراقية داعش عمليات استباقية استخباراتية

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