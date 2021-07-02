السيد علي الخامنئي يستقبل حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية

الوقت- استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الاحد، حشدا من القادة والطيارين واعضاء القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة انباء فارس، ان سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي استقبل صباح الاحد حشدا من منتسبي القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بمن فيهم عدد من القادة والطيارين.

ويأتي هذا اللقاء في الذكرى السنوية للبيعة التاريخية لطياري القوة الجوية التابعة للجيش مع الامام الخميني (رض) بعد اسبوع من عودته الى ارض الوطن وقبيل يومين من انتصار الثورة الاسلامية.