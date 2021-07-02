حماس: قرار الكونغرس إبقاء السفارة بالقدس "خرق للقانون الدولي"

الوقت- اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصديق مجلس الشيوخ الأميركي، على بقاء السفارة الأميركية في مدينة القدس بأنه "خرق للقانون الدولي".

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان، إن "قرار مجلس الشيوخ إبقاء السفارة الأميركية في القدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني بأغلبية شبه كاملة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، خرق للقانون الدولي".

وأضاف قاسم، أن القرار "انتهاك للأعراف الإنسانية، ومشاركة فعلية في العدوان على حقوقنا الثابتة في المدينة المقدسة".

ولفت إلى أن "هذا القرار لن يغير الواقع والتاريخ، بالأحقية الكاملة لشعبنا الفلسطيني العربي في مدينة القدس، ولن يوقف نضال شعبنا المتواصل من أجل طرد الاحتلال من كامل أرضنا الفلسطينية، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".