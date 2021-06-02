تفاصيل عمليات غير مسبوقة في محافظة الأنبار للقضاء على الإرهابيين

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  الأحد 24 جمادي الثاني 1442

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من يُحرك المياه الراكدة في سوريا؟ الوقت- عادت الفوضى الأمنية من جديد إلى شمال شرق سوريا وكذلك منطقة البادية، والأمر مرتبط بتنظيمين، الأول "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، والثاني: "داعش". الاول يقول أنه يحارب الثاني وقضى عليه بدعم القوات الأمريكية، ولكن الواضح أن قوات "قسد" ...

البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني! الوقت- عقب تطبيع الخرطوم مع العدو الصهيونيّ الغاصب في 23 تشرين الأول الماضي، ودخول القرار الأمريكيّ برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ، بعد أن عرضت إدارة الرئيس الأمريكيّ السابق، دونالد ترامب، ما يصل إلى 850 مليون دولار لضحايا الهجمات الإرهابيّة، أشارت صحيفة معاريف العبريّة، قبل أيام، إلى أنّ وزير المخابرات الصهيونيّ، إيلي كوهين، عرض على المسؤولين السودانيين، أن تقوم شركات تابعة للعدو بتنفيذ مشاريع في السودان، مضيفة إنّ السودان سيرسل قريباً وفداً من رجال الأعمال لتعميق التعاون، في حين لم تُعقب السلطات السودانيّة أبداً على تلك الأنباء.

بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟ الوقت- لم يأت رئيس أمريكي واحد لم يدعم الصهيونية، كيف لا وامريكا هي الحامي الأول والأخير لهذه الحركة الاستعمارية، والأمر غير مرتبط بشخص الرئيس، فهو مرتبط بالمؤسسات الأمريكية الداعم الأول للصهيونية، وبالتالي ما يدعونه هؤلاء الرؤساء من ديمقراطيين وجمهورين فيما يخص دعمهم لحرية التعبير هو محض افتراء.

رسائل إيجابية نحو سوريا تأتي من شمال افريقيا الوقت- كل من ابتعد عن سوريا، الآن يقترب من سوريا، هذا ملخص ما حصل منذ بداية الأزمة السورية وحتى اليوم، ولكن كان هناك استثناءات بين الدول العربية من ناحية التعامل مع سوريا، نذكر منها تعاطي مصر والجزائر مع سوريا...

جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم! لجنة جائزة "نوبل للسلام" خطاباً لترشيح مستشار وصهر الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومساعده آفي بركويتز للجائزة

أخبار

عمليات استباقية استخباراتية تطيح بـ13 ارهابيا في بغداد

عمليات استباقية استخباراتية تطيح بـ13 ارهابيا في بغداد

الوقت- اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاحد، الاطاحة بـ(١٣) ارهابيا ينتمون لداعش بعمليات استباقية استخباراتية في العاصمة بغداد.

السيد علي الخامنئي يستقبل حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية الوقت- استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الاحد، حشدا من القادة والطيارين واعضاء القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انفجار عبوة ناسفة جنوبي العاصمة العراقية بغداد الوقت- افاد مصدر أمني عراقي اليوم الاحد، بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محل لبيع المشروبات الكحولية جنوبي العاصمة بغداد.

حماس: قرار الكونغرس إبقاء السفارة بالقدس "خرق للقانون الدولي" الوقت- اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصديق مجلس الشيوخ الأميركي، على بقاء السفارة الأميركية في مدينة القدس بأنه "خرق للقانون الدولي".

روانجي يحذر من مغبة أي مغامرة عسكرية صهيونية الوقت- حذر ممثل ايران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي من أي مغامرة عسكرية يقوم بها الكيان الصهيوني مؤكدا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بحزم على أي تهديد أو خطأ لهذا الكيان.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتوقع إصابات بين الفلسطينيين الوقت- أصيب فجر اليوم الأحد، العشرات بالاختناق بمنازلهم جراء إطلاق جنود الاحتلال القنابل الغازية بشكل عشوائي خلال اقتحامها لمدينة جنين بالضفة المحتلة.

في زيارة رسمية.. وزير الخارجية العراقي يصل القاهرة الوقت- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، ان الوزير فؤاد حسين وصل الى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.

الخارجية الايرانية: طهران ترحّب بأي جهد يبذله المجتمع الدولي لقطع الدعم عن المعتدين على اليمن الوقت-علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، مساء اليوم السبت،

"بلومبيرغ": الإدارة الأمريكية الجديدة تدرس سبل تخفيف الضغط المالي على طهران الوقت-قالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، /ٍاء اليوم السبت في تقرير لها، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن

الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفتتح خطاً لإنتاج الصواريخ الجوية والارضية الدقيقة الوقت-قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي، صباح اليوم خلال مراسم افتتاح

وزير الخارجية الأمريكية يهاجم الصين: سندافع عن مصالحنا القومية! الوقت-أعلن توني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، ظهر اليوم السبت في تغريدة له على تويتر، إنه "في

وزارة الشباب والرياضة اليمنية: خسائرنا المادية بلغت أكثر من مليار دولار! الوقت-فندت وزارة الشباب والرياضة في حكومة صنعاء، خلال مؤتمر صحفي لها ظهر اليوم في صنعاء، الخسائر البشرية

وزير الخارجية الايراني: الاتفاق النووي يمثّل امتحاناً للإدارة الجديدة الوقت-أعلن محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، ظهر اليوم السبت في تصريح صحفي لصحيفة

رئيس الوزراء الفلسطيني: قرار محكمة الجنائية هو انتصاراً للعدالة وللإنسانية الوقت-أعرب محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، ظهر اليوم، عن ترحيبه بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية

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منذ توقيع اتفاق التطبيع.. 130 ألف إسرائيلي زاروا دبي الوقت- كشف إيتان نائيه، رئيس البعثة الإسرائيلية في أبو ظبي، أن 130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع اتفاق التطبيع في الـ 15 من أيلول الماضي.

جونسون يخضع لضغوط لوقف دعم السعودية بحرب اليمن الوقت- نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا أعده جون ستون،، تحدث فيه عن الضغوط التي بات يتعرض لها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لوقف الدعم للحرب السعودية في اليمن.

الإدارة الأمريكية الجديدة تتوقع من السعودية العمل على تحسين ملف حقوق الإنسان الوقت- أعلنت الولايات المتحدة أنها تتوقع من السعودية العمل على تحسين ملف حقوق الإنسان لديها.

الخارجية الامريكية: المبعوث الامريكي الجديد يبدأ مشاوراته لإنهاء الحرب في اليمن الوقت- قالت وزارة الخارجية الامريكية ان مبعوثها الجديد تيموثي لندركينغ قد بدأ اتصالاته بمسؤولي بلدان الخليج الفارسي وبريطانيا لوضع نهاية للحرب الجارية في اليمن.

قائد سلاح الجو: الجمهورية الإسلامية ترصد جميع "التحركات المعادية لها" الوقت- قال قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد عزيز نصير زاده، إن الجمهورية الإسلامية ترصد جميع "التحركات المعادية لها" في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان.

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تقارير

تفاصيل عمليات غير مسبوقة في محافظة الأنبار للقضاء على الإرهابيين

الأحد 24 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
تفاصيل عمليات غير مسبوقة في محافظة الأنبار للقضاء على الإرهابيين

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الوقت- بعد التحركات والهجمات الجديدة التي شنتها الخلايا السرية لتنظيم داعش الارهابي ، أطلقت القوات المسلحة العراقية جولة جديدة من العمليات لتطهير المناطق الملوثة ، وخاصة في المحافظات الشمالية ، بما في ذلك الأنبار. ولا تزال عمليات القوات العراقية ، التي بدأت الأسبوع الماضي في المناطق الغربية والشمالية الشرقية من محافظة الأنبار مستمرة ، كما بدأ فصيل أخر من مقاتلي الحشد الشعبي العراقي عملية جديدة لتأمين مناطق الكرمة والخالدية والثرثار.  

ووفق المعلومات التي تم الحصول عليها ، دخلت قوات اللواء الثاني في الحشد الشعبي هذه المناطق من محورين ، كما وصل مقاتلو اللواء 27 إلى منطقة الكرمة من محورين ايضا. كما وصلت قوات اللواء السابع من قوات الحشد الشعبي إلى منطقة الثرثار.

ووفق مصادر ميدانية، فقد تمكن مقاتلو الحشد الشعبي خلال العملية الواسعة النطاق من تحديد وتدمير عدد من الملاجئ السرية لتنظيم داعش الإرهابي، فضلاً عن ضبط بعض المعدات العسكرية.

يمر الطريق المهم والاستراتيجي من بغداد إلى حدود سوريا (بغداد - الفلوجة - الرمادي - الحديثة - القائم - البوكمال) عبر منطقة العمليات هذه (الكرمة ، الخالدية ، الثرثار) وهذه المسألة تضاعف أهمية هذه المناطق في المحور الشرقي لمحافظة الأنبار.

إذا تمكنت قوات الحشد الشعبي في هذه العملية من تنظيف المناطق الملوثة من دنس الإرهابيين، فسيتم توفير الأمن للمحور الغربي للعاصمة إلى حد ما، وستفقد العناصر السرية لتنظيم داعش إمكانية التسلل إلى هذا المحور، ووفق المحور الجنوبي الغربي لمحافظة الأنبار، شنت مجموعة مشتركة من قوات الأمن والمخابرات التابعة للجيش العراقي، بعد تلقيها معلومات مفصلة، عملية في المحور الشمالي الشرقي من مدينة الرطبة لتحديد مقرات إرهابيي داعش.

وتمكنت القوات العراقية خلال العملية من تحديد معقل ونفق تابع لتنظيم داعش في عمق صحراء المنطقة، إلى جانب بعض المعدات العسكرية، كما ابطلت قوات الوحدة الهندسية مفعول العبوات في المعقل.

كما شنت القوات الأمنية العراقية في المحور الجنوبي لمدينة الرطبة عملية عسكرية بعد تلقي معلومات مفصلة وتمكنت من قتل انتحاريين تابعين لداعش، كما قُتل القائد العسكري لداعش شتران المرعاوي في عملية في صحراء الرطبة الجنوبية.

ووفق المعلومات التي تم الحصول عليها، تمكنت القوات العراقية في منطقة "فبضة الغزلان" في أعماق الصحراء الجنوبية لمدينة الرطبة من تحديد وتدمير العديد من أوكار إرهابيي داعش. وافادت مصادر ميدانية بانه تم اكتشاف ورشة متفجرات خلال هذه العملية. كما قام خبراء الوحدة الهندسية الذين شاركوا في العملية بتحديد وتفكيك القنابل في المنطقة.

مدينة الرطبة الواقعة قرب الحدود مع الأردن وسوريا هي نقطة الوصل بين بغداد والمعبر الحدودي الأردني "طريبيل" ومعبر التنف الحدودي جنوب محافظة حمص السورية، الأمر الذي أضيف إلى أهميته.

تحظى منطقة الرطبة بأهمية خاصة بسبب موقعها على محور شديد الخطورة والغامض لوادي الحوران والمناطق النائية وغير السالكة التي أصبحت مكانًا مناسبًا لنشاط عناصر داعش السرية، بما في ذلك الأمريكيين، الذين يدعمون الإرهابيين في هذه المنطقة.

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العراق داعش الانبار الحشد الشعبي

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