وزارة الشباب والرياضة اليمنية: خسائرنا المادية بلغت أكثر من مليار دولار!

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  السبت 23 جمادي الثاني 1442

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البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!

البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني! الوقت- عقب تطبيع الخرطوم مع العدو الصهيونيّ الغاصب في 23 تشرين الأول الماضي، ودخول القرار الأمريكيّ برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ، بعد أن عرضت إدارة الرئيس الأمريكيّ السابق، دونالد ترامب، ما يصل إلى 850 مليون دولار لضحايا الهجمات الإرهابيّة، أشارت صحيفة معاريف العبريّة، قبل أيام، إلى أنّ وزير المخابرات الصهيونيّ، إيلي كوهين، عرض على المسؤولين السودانيين، أن تقوم شركات تابعة للعدو بتنفيذ مشاريع في السودان، مضيفة إنّ السودان سيرسل قريباً وفداً من رجال الأعمال لتعميق التعاون، في حين لم تُعقب السلطات السودانيّة أبداً على تلك الأنباء.

بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟ الوقت- لم يأت رئيس أمريكي واحد لم يدعم الصهيونية، كيف لا وامريكا هي الحامي الأول والأخير لهذه الحركة الاستعمارية، والأمر غير مرتبط بشخص الرئيس، فهو مرتبط بالمؤسسات الأمريكية الداعم الأول للصهيونية، وبالتالي ما يدعونه هؤلاء الرؤساء من ديمقراطيين وجمهورين فيما يخص دعمهم لحرية التعبير هو محض افتراء.

رسائل إيجابية نحو سوريا تأتي من شمال افريقيا الوقت- كل من ابتعد عن سوريا، الآن يقترب من سوريا، هذا ملخص ما حصل منذ بداية الأزمة السورية وحتى اليوم، ولكن كان هناك استثناءات بين الدول العربية من ناحية التعامل مع سوريا، نذكر منها تعاطي مصر والجزائر مع سوريا...

جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم! لجنة جائزة "نوبل للسلام" خطاباً لترشيح مستشار وصهر الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومساعده آفي بركويتز للجائزة

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني الوقت- في 14 يناير 2019، اجتمعت وزراء الثروة النفطية لكل من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، وأعلن حينها عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة التي استضافت ذلك الاجتماع. ولكن سرعان ما تحول الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز في منطقة شرق المتوسط إلى سراب وذلك بعيد الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، فالتطبيع لم يكن سياسياً فقط بل له أهداف اقتصادية كثيرة سرعان ما كشرت عن أنيابها ومن هذه الأهداف يمكن الإشارة إلى مشروع خط الأنابيب "إيست ميد" بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا.

أخبار

وزارة الشباب والرياضة اليمنية: خسائرنا المادية بلغت أكثر من مليار دولار!

وزارة الشباب والرياضة اليمنية: خسائرنا المادية بلغت أكثر من مليار دولار!

الوقت-فندت وزارة الشباب والرياضة في حكومة صنعاء، خلال مؤتمر صحفي لها ظهر اليوم في صنعاء، الخسائر البشرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: قرار محكمة الجنائية هو انتصاراً للعدالة وللإنسانية الوقت-أعرب محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، ظهر اليوم، عن ترحيبه بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية

صحيفة كندية: سعد الجبري رفع قضية جديدة ضد بن سلمان!

منذ توقيع اتفاق التطبيع.. 130 ألف إسرائيلي زاروا دبي الوقت- كشف إيتان نائيه، رئيس البعثة الإسرائيلية في أبو ظبي، أن 130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع اتفاق التطبيع في الـ 15 من أيلول الماضي.

جونسون يخضع لضغوط لوقف دعم السعودية بحرب اليمن الوقت- نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا أعده جون ستون،، تحدث فيه عن الضغوط التي بات يتعرض لها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لوقف الدعم للحرب السعودية في اليمن.

الإدارة الأمريكية الجديدة تتوقع من السعودية العمل على تحسين ملف حقوق الإنسان الوقت- أعلنت الولايات المتحدة أنها تتوقع من السعودية العمل على تحسين ملف حقوق الإنسان لديها.

الخارجية الامريكية: المبعوث الامريكي الجديد يبدأ مشاوراته لإنهاء الحرب في اليمن الوقت- قالت وزارة الخارجية الامريكية ان مبعوثها الجديد تيموثي لندركينغ قد بدأ اتصالاته بمسؤولي بلدان الخليج الفارسي وبريطانيا لوضع نهاية للحرب الجارية في اليمن.

قائد سلاح الجو: الجمهورية الإسلامية ترصد جميع "التحركات المعادية لها" الوقت- قال قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد عزيز نصير زاده، إن الجمهورية الإسلامية ترصد جميع "التحركات المعادية لها" في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان.

الإدارة الأميركية الجديدة: قتل خاشقجي "جريمة مروعة" وسنقدم تقرير الاستخبارات حول القضية للكونغرس الوقت- وصفت الإدارة الأميركية الجديدة الجمعة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بانها "جريمة مروعة" معلنة انها ستقدم التقرير الاستخباراتي حول هذه القضية.

السفير الايراني في صنعاء يعلق على التصريحات الاخيرة لبايدن بشأن وقف الحرب في اليمن الوقت- علق السفير الايراني في صنعاء حسن ايرلو على التصريحات الاخيرة للرئيس الاميركي الجديد جو بايدن لوقف الحرب في اليمن بالقول "نحن لسنا متفائلين بتصريحاتهم"، مؤكدا ان الادارة الاميركية الجديدة تسعى لفرض التواجد السياسي والعسكري المباشر في اليمن.

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أخبار

وزارة الشباب والرياضة اليمنية: خسائرنا المادية بلغت أكثر من مليار دولار!

السبت 23 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
وزارة الشباب والرياضة اليمنية: خسائرنا المادية بلغت أكثر من مليار دولار!

وزارة الشباب والرياضة اليمنية: خسائرنا المادية بلغت أكثر من مليار دولار!

الوقت-فندت وزارة الشباب والرياضة في حكومة صنعاء، خلال مؤتمر صحفي لها ظهر اليوم في صنعاء، الخسائر البشرية

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الوقت-فندت وزارة الشباب والرياضة في حكومة صنعاء، خلال مؤتمر صحفي لها ظهر اليوم في صنعاء، الخسائر البشرية والمادية جراء قصف قوات التحالف الذي تقوده السعودية للمنشآت الرياضية والاجتماعية.

وقالت الوزارة إنه "نتيجة قصف العدوان، استشهد 129 يمنياً من كوادر ومنتسبي الحركة الرياضية والشبابية منذ بداية الحرب على اليمن".

وبحسب الوزارة، قدّرت الخسائر المادية "بنحو مليار دولار، باستهداف طائرات العدوان للمنشآت الرياضية والشبابية". كما لفتت إلى انه "تم حرمان نحو 6000 عامل من فرص العمل في المشاريع التي كانت تنفذها الوزارة ".

الوزارة أشارت إلى "قصف 108 منشأة رياضية تعرضت للتدمير الكلي والجزئي في المحافظات اليمنية ".

وفي آذار/ مارس من العام 2020، "استهدفت طائرات التحالف اسطبلات للخيول وقتل 70 جواداً واصاب 30 آخرين من السلالة اليمنية الأصيلة ".

وفي الـ27 من تشرين الثاني/ نوفمبر في العام 2020 "استهدف التحالف اسطبلات للخيول، ما أدى إلى نفوق 30 خيلاً اصيلاً ".

وختمت وزارة الشباب والرياضة بالتأكيد على أن "الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبت بحق الشباب والرياضيين اليمنيين، لن تسقط بالتقادم ".

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