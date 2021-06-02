وزارة الشباب والرياضة اليمنية: خسائرنا المادية بلغت أكثر من مليار دولار!

الوقت-فندت وزارة الشباب والرياضة في حكومة صنعاء، خلال مؤتمر صحفي لها ظهر اليوم في صنعاء، الخسائر البشرية والمادية جراء قصف قوات التحالف الذي تقوده السعودية للمنشآت الرياضية والاجتماعية.

وقالت الوزارة إنه "نتيجة قصف العدوان، استشهد 129 يمنياً من كوادر ومنتسبي الحركة الرياضية والشبابية منذ بداية الحرب على اليمن".

وبحسب الوزارة، قدّرت الخسائر المادية "بنحو مليار دولار، باستهداف طائرات العدوان للمنشآت الرياضية والشبابية". كما لفتت إلى انه "تم حرمان نحو 6000 عامل من فرص العمل في المشاريع التي كانت تنفذها الوزارة ".

الوزارة أشارت إلى "قصف 108 منشأة رياضية تعرضت للتدمير الكلي والجزئي في المحافظات اليمنية ".

وفي آذار/ مارس من العام 2020، "استهدفت طائرات التحالف اسطبلات للخيول وقتل 70 جواداً واصاب 30 آخرين من السلالة اليمنية الأصيلة ".

وفي الـ27 من تشرين الثاني/ نوفمبر في العام 2020 "استهدف التحالف اسطبلات للخيول، ما أدى إلى نفوق 30 خيلاً اصيلاً ".

وختمت وزارة الشباب والرياضة بالتأكيد على أن "الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبت بحق الشباب والرياضيين اليمنيين، لن تسقط بالتقادم ".