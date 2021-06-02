الخارجية الامريكية: المبعوث الامريكي الجديد يبدأ مشاوراته لإنهاء الحرب في اليمن

الوقت- قالت وزارة الخارجية الامريكية ان مبعوثها الجديد تيموثي لندركينغ قد بدأ اتصالاته بمسؤولي بلدان الخليج الفارسي وبريطانيا لوضع نهاية للحرب الجارية في اليمن.

وورد في بيان صادر عن دائرة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الاميركية ان لندركينغ قد بدأ، في أول يوم من توليه منصبه الجديد كمبعوث خاص لبلاده في الشأن اليمني، اتصالات مع وزير خارجية حكومة عبد ربه منصور هادي وسفراء اليمن والسعودية والامارات والكويت والبحرين ووزير خارجية بريطانيا حول بذل مساع مشتركة لانهاء الحرب في اليمن.

واضافت الوزارة: ان توجهات مسنجمة والتركيز على حاجات الشعب اليمني ستفضي الى النجاح.

وكان الرئيس الاميركي جو بايدن قد أوضح، في كلمته بوزارة الخارجية أمس الخميس، الاولويات في سياسته الخارجية حيث كان إنهاء حرب اليمن الموضوع الوحيد بشأن الشرق الاوسط وأعلن عن وضع نهاية لدعم بلاده للسعودية في حربها ضد هذا البلد.