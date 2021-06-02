قائد سلاح الجو: الجمهورية الإسلامية ترصد جميع "التحركات المعادية لها"

الوقت- قال قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد عزيز نصير زاده، إن الجمهورية الإسلامية ترصد جميع "التحركات المعادية لها" في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان.

وقال نصير زاده، الجمعة: "نرصد جميع التحركات المعادية في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان".

وأضاف: "طائراتنا المسيرة مجهزة بقنابل تزن 500 رطل وباتت كابوسا يؤرق حاملات الطائرات الأميركية"، متابعا أن القوات الجوية الإيرانية، أصبحت من بين العشر الأوائل عالميا والأولى على مستوى المنطقة.

وأردف قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني قائلا:

سيتم الكشف عن الطائرة العملاقة من دون طيار (كمان 22) ذات القدرة على حمل 300 كغ من المعدات العسكرية حتى الثامن عشر من فبراير الجاري.

ووصف نصير زاده المسيّرات الإيرانية "أبابيل، كرار" بأنها كابوس حاملات الطائرات الأميركية.

وقال قائد القوات الجوية إن رد ايران سيكون قويا على أي خطأ ترتكبه إسرائيل.