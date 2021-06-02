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  السبت 23 جمادي الثاني 1442

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البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني! الوقت- عقب تطبيع الخرطوم مع العدو الصهيونيّ الغاصب في 23 تشرين الأول الماضي، ودخول القرار الأمريكيّ برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ، بعد أن عرضت إدارة الرئيس الأمريكيّ السابق، دونالد ترامب، ما يصل إلى 850 مليون دولار لضحايا الهجمات الإرهابيّة، أشارت صحيفة معاريف العبريّة، قبل أيام، إلى أنّ وزير المخابرات الصهيونيّ، إيلي كوهين، عرض على المسؤولين السودانيين، أن تقوم شركات تابعة للعدو بتنفيذ مشاريع في السودان، مضيفة إنّ السودان سيرسل قريباً وفداً من رجال الأعمال لتعميق التعاون، في حين لم تُعقب السلطات السودانيّة أبداً على تلك الأنباء.

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أخبار

السفير الايراني في صنعاء يعلق على التصريحات الاخيرة لبايدن بشأن وقف الحرب في اليمن

السبت 23 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
السفير الايراني في صنعاء يعلق على التصريحات الاخيرة لبايدن بشأن وقف الحرب في اليمن
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الوقت- علق السفير الايراني في صنعاء حسن ايرلو على التصريحات الاخيرة للرئيس الاميركي الجديد جو بايدن لوقف الحرب في اليمن بالقول "نحن لسنا متفائلين بتصريحاتهم"، مؤكدا ان الادارة الاميركية الجديدة تسعى لفرض التواجد السياسي والعسكري المباشر في اليمن.

وكتب السفير ايرلو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الجمعة: ان اميركا هي الشيطان الاكبر. نحن لسنا متفائلين بتصريحاتهم.

واضاف: من المؤكد ان للادارة (الاميركية) الجديدة سياسة مختلفة عن الادارة السابقة وهو فرض التواجد السياسي والعسكري المباشر في اليمن، مثلما حصل في العراق وسوريا.   

واضاف: يجب التوكل على الباري تعالى وعقد الامل على شعب اليمن الذي سطّر مقاومة وصبرا تاريخيا سيستمران حتى الانتصار النهائي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد اعلن وقف الدعم الأميركي للعمليات القتالية في الحرب العدوانية التي تقودها السعودية في اليمن، قائلا إن هذه الحرب يجب "أن تنتهي".

وقال بايدن خلال زيارة إلى مقر وزارة الخارجية في واشنطن "يجب أن تنتهي هذه الحرب". وأضاف "وتأكيدا لالتزامنا، فنحن ننهي كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة".

وردا على تصريحات بايدن حول ضرورة انهاء الحرب على اليمن أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبد السلام ان السلام الحقيقي لن يكون قبل وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن.

وقال عبدالسلام إن البرهان الحقيقي لإحلال السلام في اليمن وقف العدوان ورفع الحصار.

وأكد أن خيار العدوان والحصار أثبت فشلا ذريعا أمام الصمود الأسطوري لشعبنا العزيز.

وجدد التأكيد على أن السلام الحقيقي لن يكون قبل وقف العدوان ورفع الحصار.

وفيما يتعلق بصواريخ اليمن قال عبدالسلام إن صواريخ اليمن للدفاع عن اليمن وتوقفها بتوقف العدوان والحصار بشكل كامل وشامل.

وكان تحالف العدوان بقيادة السعودية قد بدا حربا واسعة النطاق قبل اكثر من 5 اعوام بدعم وضوء اخضر من اميركا ضد اليمن بذريعة اعادة الرئيس المستقيل الهارب عبد ربه منصور هادي الى السلطة.

وادت هذه الحرب العدوانية والقصف الجوي مع الحصار الشامل الى مصرع عشرات الاف المدنيين الابرياء وتفشي المجاعة والامراض وتدهور الحالة المعيشية والصحية لشعب اليمن في اسوا كارثة انسانية يشهدها القرن الحاضر.

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كلمات مفتاحية :

سفير ايران في اليمن تصريحات بايدن امريكا وجود عسكري وسياسي مباشر الحرب العدوانية اليمن

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