حملة لمواجهة مساعي "إسرائيل" لكم الأفواه على فيسبوك.. ما علاقة الصهيونيّة؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 23 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟

بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟ الوقت- لم يأت رئيس أمريكي واحد لم يدعم الصهيونية، كيف لا وامريكا هي الحامي الأول والأخير لهذه الحركة الاستعمارية، والأمر غير مرتبط بشخص الرئيس، فهو مرتبط بالمؤسسات الأمريكية الداعم الأول للصهيونية، وبالتالي ما يدعونه هؤلاء الرؤساء من ديمقراطيين وجمهورين فيما يخص دعمهم لحرية التعبير هو محض افتراء.

رسائل إيجابية نحو سوريا تأتي من شمال افريقيا الوقت- كل من ابتعد عن سوريا، الآن يقترب من سوريا، هذا ملخص ما حصل منذ بداية الأزمة السورية وحتى اليوم، ولكن كان هناك استثناءات بين الدول العربية من ناحية التعامل مع سوريا، نذكر منها تعاطي مصر والجزائر مع سوريا...

جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم! لجنة جائزة "نوبل للسلام" خطاباً لترشيح مستشار وصهر الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومساعده آفي بركويتز للجائزة

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني الوقت- في 14 يناير 2019، اجتمعت وزراء الثروة النفطية لكل من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، وأعلن حينها عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة التي استضافت ذلك الاجتماع. ولكن سرعان ما تحول الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز في منطقة شرق المتوسط إلى سراب وذلك بعيد الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، فالتطبيع لم يكن سياسياً فقط بل له أهداف اقتصادية كثيرة سرعان ما كشرت عن أنيابها ومن هذه الأهداف يمكن الإشارة إلى مشروع خط الأنابيب "إيست ميد" بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا.

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟ الوقت- يجب أن يعترف العالم أن "حزب الله" لا يمكن الغائه عن الخارطة اللبنانية فهو مكون رئيسي من التركيبة اللبنانية، واي مساس بمكانة الحزب هي مساس بالسيادة اللبنانية، لأن الحرب على الحزب هي حرب على كل لبنان، لأن أبناء الحزب هم أبناء لبنان...

أخبار

منظمات حقوقية تطالب استراليا بوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

منظمات حقوقية تطالب استراليا بوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

الوقت-طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية، في خطاب موجه للحكومة الأسترالية مساء اليوم، بوقف

أهالي أم الفحم يتظاهرون ضد تواطؤ شرطة الاحتلال الوقت-خرج الآلاف من أهالي أم الفحم ومختلف البلدات في الداخل الفلسطيني المحتل، ظهر اليوم

أمريكا: العجز التّجاري يبلغ مستويات قياسية! الوقت-قالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الجمعة في بيان لها نشر على موقعها الرسمي، أن ا

قضية نافالني تتفاعل.. موسكو تطرد دبلوماسيين أوروبيين ودول الاتحاد ترد الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الجمعة عدم رغبتها بدبلوماسيين من ألمانيا

الرئيس الفرنسي: لدعم أي مبادرة لإرساء حوار مع طهران الوقت-قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء أمس الخميس، في حديث للمجلس الأطلسي أنه

روسيا: خطاب بايدن حول نافالني عدائي وغير بناء الوقت- ندد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، ظهر اليوم الجمعة، بخطاب

وسائل إعلامية إسرائيلية: لهذا السبب أجل نتنياهو زيارته للإمارات والبحرين! الوقت- قالت وسائل إعلامية إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو قد ألغى اليوم الخميس، وهي

الرئيس الايراني: قرار العدل الدولية هو انتصار قانوني لنا على واشنطن

ماريا زاخاروفا: واشنطن ترسل إشارات معينة عن الاستعداد للعودة للاتفاق النووي الوقت-أعلنت ماريا زاخاروفا، الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ظهر اليوم الخميس خلال لقاء لها مع

مسؤول أمريكي: شروط جديدة لبيع السلاح لدول الخليج الفارسي! الوقت- أعلن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، خلال تصريح صحفي له مساء اليوم الأربعاء

لهذا السبب علق وزير الدفاع الأميركي يعلّق عمليات الجيش الأمريكي الوقت-قال جون كيربي، اليوم، المتحدث باسم البنتاغون، ظهر اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الأميركي لويد

مشايخ ووجهاء مأرب يتضامنون مع النساء المختطفات من مأرب الوقت-أعلن وجهاء ومشايخ محافظة مأرب في اليمن، ظهر اليوم الأربعاء خلال وقفة تضامنية لهم مع النساء

مقتل 3 طيارين في تحطم مروحية للحرس الوطني في أمريكا الوقت- أعلنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، مصرع 3 من أفراد الحرس الوطني إثر تحطم مروحية تقلهم، في مدينة بويسي، عاصمة ولاية أيداهو (غرب).

محكمة العدل الدولية ترفض طعون اميركا بشأن شكوى ايران ضدها الوقت- أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الاربعاء، رفضها الطعون التي تقدمت بها اميركا ضد صلاحية المحكمة الدولية بالنظر في ملف الشكوى الايرانية بشأن انتهاك الولايات المتحدة معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين طهران وواشنطن عام 1955.

رئيس البرلمان الايراني: الاهتمام بمطلب الشعب العراقي بخروج القوات الامريكية يمثل عاملا مهماً في الاستقرار الوقت- اكد رئيس البرلمان الايراني، يوم الاربعاء، ان الاهتمام بمطلب الشعب العراقي بخروج القوات الامريكية يمثل عاملا مهماً في الاستقرار السياسي والامني بالعراق والمنطقة.

أمريكا تطور قواعدها العسكرية غرب السعودية لتكون قواعد طوارئ لوجستية للإمدادات الوقت- أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الارهابية "سنتكوم" بيل أوربان عن بدء تطوير العديد من القواعد العسكرية في غرب السعودية لتكون قواعد طوارئ لوجستية للإمدادات.

الاحتلال يداهم خربة حمصة ويفكك خيام الفلسطينيين ويحتجز مركباتهم الوقت- اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، خربة حمصة بالأغوار الشمالية، وفككت خيامًا، نصبها نشطاء فلسطينيون صباحًا.

المقاومة اللبنانية تسقط طائرة استطلاع "اسرائيلية" فوق الجنوب الوقت- أطلقت المقاومة أمس صاروخاً باتجاه طائرة استطلاع إسرائيلية كانت تحلق فوق الجنوب، حسب ما أكدت مصادر خبرية.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني استهدف المنطقة الجنوبية الوقت- أعلنت وكالة الانباء السورية "سانا"، مساء الاربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان صهيوني استهدف المنطقة الجنوبية برشقات صاروخية.

"إسرائيل هيوم": الإسرائيليين قلقون جداً من الاستفزازات الإيرانية برفع سقف تخصيب اليورانيوم الوقت-كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، ظهر اليوم في تقرير لها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الاقتصاد السعودي أمام كارثة حقيقية... وعبقري الاقتصاد "ابن سلمان" يكتب تاريخ انهيار الاقتصاد

القنابل الأمريكية تفرش ظلال الموت على أرض اليمن + صور

روسيا: خطاب بايدن حول نافالني عدائي وغير بناء

عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!

الرئيس الفرنسي: لدعم أي مبادرة لإرساء حوار مع طهران

تحليل وجهة النظر الروسية تجاه التطورات في جنوب اليمن

ما الذي يخافه الغرب من "برنامج الصواريخ الإيراني"؟

بعد التهافت العربي..علماء الدين في موريتانيا يفتون بحرمة التطبيع مع الکیان الاسرائیلي

بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟

أمريكا: العجز التّجاري يبلغ مستويات قياسية!

منظمات حقوقية تطالب استراليا بوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

قذارة الصهاينة تطفو على وجه الإمارات...دناوة نفس وبشاعة أخلاق

قضية نافالني تتفاعل.. موسكو تطرد دبلوماسيين أوروبيين ودول الاتحاد ترد

دمية الإمارات في جنوب اليمن تعلن عن نيتها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

حملة لمواجهة مساعي "إسرائيل" لكم الأفواه على فيسبوك.. ما علاقة الصهيونيّة؟

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟

عضو المكتب السياسي لحركة حماس: لم نتخذ قرار حول المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة!

الامارات تفرج عن 11 لبناني بعد سنوات على اعتقالهم تعسفياً

رسائل إيجابية نحو سوريا تأتي من شمال افريقيا

الحوثي يدعو مجلس الأمن لمعاينة الوضع الكارثي في اليمن

تحالف الفتح: السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي

وزير الخارجية الايراني: ل"دحض ذرائع المحتلين" من خلال إرساء السلام في أفغانستان

موقع والاه: قرارت بايدن تمس مباشرة بـ"إسرائيل" وبتطبيق اتفاق التطبيع!

مصادر سورية: اوامر أمريكية لاستمرار حصار الحسكة والقامشلي!

الرئيس الايراني: قرار العدل الدولية هو انتصار قانوني لنا على واشنطن

انطلاق عملية "اسود الجزيرة" بمرحلتها الأولى في العراق

متظاهرون سعوديون غاضبون في القصيم والسبب ابن سلمان!

صحيفة "ديلي تلغراف": الإمارات تقبل على شراء الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية

القناة 13 الإسرائيلية: إيران تلعب الشطرنج وامريكا تلعب الزهر في الملف النووي!

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

حملة لمواجهة مساعي "إسرائيل" لكم الأفواه على فيسبوك.. ما علاقة الصهيونيّة؟

السبت 23 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
حملة لمواجهة مساعي "إسرائيل" لكم الأفواه على فيسبوك.. ما علاقة الصهيونيّة؟

مواضيع ذات صلة

روحاني: الصهيونية والرجعية في المنطقة والمتطرفين في اميركا السبب الاساس في مشاكل ايران

العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة الإسلامية المعظم في إدانة المجلة الفرنسية... العصابات الصهيونية وراء المؤامرة

الجهاد الإسلامي: قرار الضم يأتي في سياق الهجمة الإرهابية الصهيونية على حقوق الشعب الفلسطيني

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- حملة واسعة أطلقها نشطاء في مجال حقوق الإنسان لمنع أشهر برنامج في وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من تعديل سياسته المتعلقة بخطاب الكراهية لتصنيف كلمة "الصهيونية" ضمن الفئات المحمية، وتدل الكلمة على حركة يهودية خالصة ذات أهدافها سياسيّة ودينيّة، وهي خطوة من شأنها أن تجعل أيّ انتقاد للصهيونيّة أو هذا الفكر الأيديولوجيّ الذي يدعو إلى إنشاء وطن قومي لليهود على حساب أراضي الفلسطينيين ومقدساتهم، انتهاكاً لما تسمى معايير” المجتمع وخطاب الكراهية” على فيسبوك، وجاءت الحملة التي تحمل اسم “فيسبوك، نحن بحاجة إلى نقاش” رداً على مخططات المنظمات الصهيونيّة المدعومة من حكومة الكيان الصهيونيّ الغاصب، للتعامل مع كلمة “الصهيونيّة” وكأنها “اليهودية”، حيث من المتوقع أن يتخذ موقع “فيسبوك” قراراً بهذا الشأن بحلول نهاية فبراير/ شباط الجاري.

بحسب ما ذكر تقرير المنصة الإعلاميّة المناصرة للحقوق الفلسطينية ”مونديز”، فإنّ منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، قالت أنّ حكومة العدو الصهيونيّ، طلبت من شركة "فيسبوك" إضافة كلمة “الصهيونية” إلى خطاب الكراهية الممنوع، وفي حال قررت الشركة بالفعل مساواة “الصهيونية” باليهوديّة، فسوف يُعاقب أيّ انتقاد للأيدلوجيّة والسياسات الصهيونية على الموقع.

وفي الوقت الذي أكّدت فيه المنظمة على أنّ الخطوة في حال طبقت، قد تؤثر بشكل غير متناسب على الشعب الفلسطينيّ، الذين ينتقدون سياسات الكيان الصهيونيّ الغاشم في فلسطين المحتلة، كما أنّ من شأن السياسة المقترحة أن تقوض الجهود المبذولة لتفكيك معاداة السامية الحقيقية، بحسب رسالة الحملة.

وفي هذا الخصوص، بيّنت منظمة “فلسطين ليغل” أنّ منع انتقاد الصهيونيّة على موقع فيسبوك سيغلق المحادثات حول المساءلة والإجراءات التي تضر بأبناء فلسطين، بالإضافة إلى أنّها ستمنع الفلسطينيين من مشاركة تجاربهم اليوميّة وتاريخهم مع العالم، مثل صور مفاتيح المنازل التي سلبتها العصابات الصهيونية عام 1948 او المستوطنين الذين يهاجمون الأطفال الفلسطينيين ويقتلعون أشجار الزيتون، التي يتجاوز عمر الواحدة منها أضعاف عمر الكيان المزعوم.

يشار إلى أنّ منظمة الأصوات اليهوديّة الكندية ومشروع عدالة، وقعتا على العريضة بالإضافة إلى حركة (BDS) أو "مقاطعة إسرائيل" الفلسطينيّة، والتي تأسست عام 2005، وامتدت لتصبح عالميّة بعد ذلك، وتسعى لمقاومة الاحتلال الصهيونيّ وتوسعاته الاستيطانيّة، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطينيّ داخل البلاد وخارجها، وتهدف لسحب الاستثمارات من الكيان الصهيونيّ وفرض العقوبات عليه، وتتناول مطالب وحقوق وطموحات كافة مكونات الشعب الفلسطينيّ التاريخيّة.

وتُصنف الحركة على أنّها حركة مقاومة سلميّة غير إقصائيّة مناهضة لكافة أشكال العنصريّة بما في ذلك الصهيونيّة ومعاداة المجموعات الدينيّة والعرقيّة، وتحظى بدعم من قبل اتحادات ونقابات وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنيّ الدوليّ بالإضافة إلى حركات شعبيّة تمثل الملايين من الأعضاء حول العالم، كما تؤيدها شخصيات مؤثرة في الرأيّ العام العالميّ، ونجحت في بداية عزل الكيان الصهيونيّ أكاديميّاً وثقافيّاً وسياسيّاً، واقتصادياً إلى حد ما، حتى بات الصهاينة يعتبرون هذه الحركة من أكبر الأخطار الاستراتيجيّة المحدقة بهم، حيث يتصاعد تأثير الحركة بشكل ملموس بفضل الحملات العالميّة الممنهجة والاستراتيجيّة بشكل مباشر وغير مباشر.

ومن المعروف أنّ لموقع فيسبوك تاريخ أسود للغاية، في قمع النشطاء الفلسطينيين، وقد عمل مع حكومة العدو الصهيونيّ على إلغاء حسابات الكثير من الفلسطينيين بحجة منع التحريض، رغم أنّ الكيان الصهيونيّ الإرهابي، منذ مطلع القرن المنصرم حتى اليوم، يستمر بقمع الشعب الفلسطينيّ واستعمار أرضه دون رقيب أو عتيد بسبب فشل الحكومات العربيّة والدوليّة في محاسبته على جرائمه المتزايدة، بالتزامن مع استمرار بعض الشركات والمؤسسات العالميّة بمساعدته في انتهاكاته للقانون الدوليّ.

ومن الجدير بالذكر، أنّ الحركة الصهيونية تأسست في أواخر القرن التاسع عشر وسط تزايد العداء للسامية في أوروبا، وقد لاقت دعماً كبيراً من قبل الحكومات الأوروبيّة الغربيّة، وخاصة بعد أن وافق الصهاينة على إنشاء وطنهم اليهودي على أرض فلسطين العربيّة تاريخيّاً، حيث كان هدف الصهاينة الأساس هو الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الفلسطينيين بأقل عدد ممكن منهم.

وقد شجعت تلك الحركة بشكل كبير جداً، هجرة يهود أوروبا الجماعيّة إلى أرض فلسطين خلال النصف الأول من القرن العشرين، وبالرغم من جهودهم الحثيثة والعداء المتزايد للسامية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانيّة، إلا أن أعداد العرب أواخر الأربعينيات فاقت أعداد اليهود في فلسطين، ويقر المؤرخ الصهيونيّ، آلان بابيه، بأنّ القادة الصهاينة في القرن العشرين كانوا على دراية كاملة بأنّ تطبيق المشروع الصهيونيّ سيؤدي حتماً إلى عملية تطهير عرقيّ وتهجير قسريّ للسكان الأصليين أي الفلسطينيين.

وفي العام 1948، أعلن رئيس المنظمة الصهيونية العالمية آنذاك، ديفيد بن غوريون، تأسيس "دولة إسرائيل" المزعومة على أرض فلسطين، وادعى الصهاينة أنّ "إسرائيل" ستمثل وطناً قوميّاً آمناً لليهود، وشجعوا كل يهود العالم على الهجرة إلى هناك والحصول على الجنسية الإسرائيليّة، فيما يتحدث النقاد أنّ الصهيونية تعمل نفس عمل الاستعمار، ويرجعون ذلك إلى عمليات التطهير العرقي التي ارتكبها الصهاينة ضد أصحاب الأرض وعمليات بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة كأدلة ثابتة وواضحة على ممارسات الصهيونيّة الاستعماريّة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

فيسبوك اسرائيل الصهيونية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب