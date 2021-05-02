أهالي أم الفحم يتظاهرون ضد تواطؤ شرطة الاحتلال

الوقت-خرج الآلاف من أهالي أم الفحم ومختلف البلدات في الداخل الفلسطيني المحتل، ظهر اليوم الجمعة، في تظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال مع عصابات الإجرام.

وبحسب وسائل إعلامية فلسطينية فقد تجمّع المتظاهرون في ساحة بلدية أم الفحم، وأدوا صلاة الجمعة، ثم توجهوا سيراً على الأقدام للتظاهر أمام مركز الشرطة في المدينة، مرددين هتافات "أم الفحم حرة حرة"، وهتافات أخرى تدين تواطؤ الشرطة مع عمليات العنف والجريمة.

وجاءت هذه التظاهرة ضمن الاحتجاجات المتواصلة في أم الفحم، والتي انطلقت شرارتها قبل 4 أسابيع.

واستنفرت قوات من شرطة الاحتلال في محيط المدخل الرئيسي لأم الفحم وأمام مركز الشرطة، في محاولة لقمع احتجاج المتظاهرين.

إلى ذلك، تشهد البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل احتجاجات ضد العنف والجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال، خصوصاً في أعقاب استشهاد الشاب أحمد حجازي من مدينة طمرة برصاص الشرطة مطلع الأسبوع الجاري.

وكان عدد من عناصر ما تُسمى بـ "وحدة المستعربين" اعتقلوا شباناً فلسطينيين خلال مشاركتهم في تظاهرة في بلدة الطيبة في الداخل المحتل، تنديداً باستمرار جرائم القتل.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن ملف الجريمة المنظمة جزء من التمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة العام 48.