روسيا: خطاب بايدن حول نافالني عدائي وغير بناء

الوقت- ندد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، ظهر اليوم الجمعة، بخطاب الرئيس الأميركي جو بايدن بعد مهاجمته روسيا ودعوته إلى الإفراج عن المعارض ألكسي نافالني.

وأسف بيسكوف للخطاب الذي وصفه بالـ "العدائي وغير البناء"، وأعرب عن أمله في إبقاء أساس للتعاون رغم الكم الهائل من الخلافات حول مسائل أساسية".

وكان بايدن قال أمس إن "التحالفات الأميركية هي أقوى الأصول لدينا، والقيادة الأميركية تعني التعاطي مع الخصوم بشكل دبلوماسي، لذلك اتفقنا مع روسيا على تمديد معاهدة ستارت لخمس سنوات".

وأضاف "أكدت للرئيس فلاديمير بوتين - بخلاف سلفي - أن الأيام الماضية قد ولت"، لافتاً إلى أن "سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني وقمع التجمعات مبعث قلق لنا، وينبغي إطلاق سراح نافالني بشكل فوري وغير مشروط".

هذا وأعربت روسيا عن عددم رغبتها بدبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد بعد مشاركتهم بتظاهرات داعمة لنافالني.

وفي رد على ذلك، دان مفوض الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قرار روسيا طرد دبلوماسيين أوروبيين، فيما قالت وزارة الخارجية السويدية إن "طرد دبلوماسيينا من جانب موسكو لا أساس له على الإطلاق ونحتفظ بحق الرد بشكل متناسب".