فضيحة اخلاقية في جيش الاحتلال وهروب الفتيات من الخدمة

الوقت-كتبت صحيفة هيوم الإسرائيلية في تقرير لها أن ميل الفتيات للخدمة في وحدات الجيش الإسرائيلي قد انخفض بشكل حاد خلال العقدين الماضيين ، وتميل الفتيات إلى الانتساب للمراكز المدنية غير العسكرية إذا أجبرن على ذلك.

وبحسب الصحيفة العبرية ، وفقا للإحصائيات المتوافرة ، فقد انخفض بشكل حاد وجود الفتيات الاسرائيليات في الجيش الاسرائيلي ، وخاصة الفتيات اللاتي ينتمين الى الحركات الدينية ، حيث انخفضت مشاركة الفتيات من 61.8٪ في مختلف الوحدات التنفيذية في عام 1999 ، إلى 55.9٪ في عام 2019 وهو يستمر في التراجع أيضًا بوتيرة أسرع ، مع انخفاض الانتساب في الجيش الاسرائيلي الى اكثر من 3٪ في السنوات الأربع بين 2015 و 2019.

وفقًا لإسرائيل هيوم ، تحاول الفتيات الإسرائيليات الهروب من الخدمة العسكرية من خلال نسب أنفسهن إلى الحركات الدينية المتطرفة التي تمنع اتباعها من الانتساب للجيش ، في حين ارتفع عدد محاولات الحصول على إعفاءات طبية من 1.7 في المئة عام 1999 الى حوالي 3.9 للنساء اللواتي حصلن على إعفاءات طبية في عام 2019.

وجاء في جزء آخر من التقرير ما يلي: على الرغم من كل الجهود التي تبذلها المنظمات العسكرية ذات الصلة لإقناع الفتيات بالخدمة في الجيش ، فقد كان لذلك أثر عكسي حيث ارتفع نسبة الفتيات اللاتي أبدين عدم رغبتهن في الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

جدير بالذكر أنه على الرغم من أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعتبر انخفاض عدد الفتيات العسكريات في الجيش مرتبطًا بزيادة عدد السكان من الطائفة الأرثوذكسية الإسرائيلية ، إلا أنه وفقًا للخبراء ، فإن الفضيحة المستمرة التي ينشرها الجيش الإسرائيلي خاصة الاخبار التي تتعلق باستغلال الفتيات جنسيا من قبل الرتب العليا في الجيش ، والتي كشفت عنها الصحف على الرغم من الرقابة الشديدة في إسرائيل ، تعد عاملاً رئيساً في هروب الفتيات الإسرائيليات من الخدمة العسكرية.