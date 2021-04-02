نشاط ارهابيي داعش في الأنبار بدعم أمريكي... تفاصيل سيناريو واشنطن للقضاء على الحشد الشعبي وتقسيم العراق

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  الجمعة 22 جمادي الثاني 1442

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بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟ الوقت- لم يأت رئيس أمريكي واحد لم يدعم الصهيونية، كيف لا وامريكا هي الحامي الأول والأخير لهذه الحركة الاستعمارية، والأمر غير مرتبط بشخص الرئيس، فهو مرتبط بالمؤسسات الأمريكية الداعم الأول للصهيونية، وبالتالي ما يدعونه هؤلاء الرؤساء من ديمقراطيين وجمهورين فيما يخص دعمهم لحرية التعبير هو محض افتراء.

رسائل إيجابية نحو سوريا تأتي من شمال افريقيا الوقت- كل من ابتعد عن سوريا، الآن يقترب من سوريا، هذا ملخص ما حصل منذ بداية الأزمة السورية وحتى اليوم، ولكن كان هناك استثناءات بين الدول العربية من ناحية التعامل مع سوريا، نذكر منها تعاطي مصر والجزائر مع سوريا...

جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم! لجنة جائزة "نوبل للسلام" خطاباً لترشيح مستشار وصهر الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومساعده آفي بركويتز للجائزة

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني الوقت- في 14 يناير 2019، اجتمعت وزراء الثروة النفطية لكل من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، وأعلن حينها عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة التي استضافت ذلك الاجتماع. ولكن سرعان ما تحول الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز في منطقة شرق المتوسط إلى سراب وذلك بعيد الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، فالتطبيع لم يكن سياسياً فقط بل له أهداف اقتصادية كثيرة سرعان ما كشرت عن أنيابها ومن هذه الأهداف يمكن الإشارة إلى مشروع خط الأنابيب "إيست ميد" بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا.

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟ الوقت- يجب أن يعترف العالم أن "حزب الله" لا يمكن الغائه عن الخارطة اللبنانية فهو مكون رئيسي من التركيبة اللبنانية، واي مساس بمكانة الحزب هي مساس بالسيادة اللبنانية، لأن الحرب على الحزب هي حرب على كل لبنان، لأن أبناء الحزب هم أبناء لبنان...

أخبار

وسائل إعلامية إسرائيلية: لهذا السبب أجل نتنياهو زيارته للإمارات والبحرين!

وسائل إعلامية إسرائيلية: لهذا السبب أجل نتنياهو زيارته للإمارات والبحرين!

الوقت- قالت وسائل إعلامية إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو قد ألغى اليوم الخميس، وهي

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مسؤول أمريكي: شروط جديدة لبيع السلاح لدول الخليج الفارسي! الوقت- أعلن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، خلال تصريح صحفي له مساء اليوم الأربعاء

لهذا السبب علق وزير الدفاع الأميركي يعلّق عمليات الجيش الأمريكي الوقت-قال جون كيربي، اليوم، المتحدث باسم البنتاغون، ظهر اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الأميركي لويد

مشايخ ووجهاء مأرب يتضامنون مع النساء المختطفات من مأرب الوقت-أعلن وجهاء ومشايخ محافظة مأرب في اليمن، ظهر اليوم الأربعاء خلال وقفة تضامنية لهم مع النساء

مقتل 3 طيارين في تحطم مروحية للحرس الوطني في أمريكا الوقت- أعلنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، مصرع 3 من أفراد الحرس الوطني إثر تحطم مروحية تقلهم، في مدينة بويسي، عاصمة ولاية أيداهو (غرب).

محكمة العدل الدولية ترفض طعون اميركا بشأن شكوى ايران ضدها الوقت- أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الاربعاء، رفضها الطعون التي تقدمت بها اميركا ضد صلاحية المحكمة الدولية بالنظر في ملف الشكوى الايرانية بشأن انتهاك الولايات المتحدة معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين طهران وواشنطن عام 1955.

رئيس البرلمان الايراني: الاهتمام بمطلب الشعب العراقي بخروج القوات الامريكية يمثل عاملا مهماً في الاستقرار الوقت- اكد رئيس البرلمان الايراني، يوم الاربعاء، ان الاهتمام بمطلب الشعب العراقي بخروج القوات الامريكية يمثل عاملا مهماً في الاستقرار السياسي والامني بالعراق والمنطقة.

أمريكا تطور قواعدها العسكرية غرب السعودية لتكون قواعد طوارئ لوجستية للإمدادات الوقت- أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الارهابية "سنتكوم" بيل أوربان عن بدء تطوير العديد من القواعد العسكرية في غرب السعودية لتكون قواعد طوارئ لوجستية للإمدادات.

الاحتلال يداهم خربة حمصة ويفكك خيام الفلسطينيين ويحتجز مركباتهم الوقت- اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، خربة حمصة بالأغوار الشمالية، وفككت خيامًا، نصبها نشطاء فلسطينيون صباحًا.

المقاومة اللبنانية تسقط طائرة استطلاع "اسرائيلية" فوق الجنوب الوقت- أطلقت المقاومة أمس صاروخاً باتجاه طائرة استطلاع إسرائيلية كانت تحلق فوق الجنوب، حسب ما أكدت مصادر خبرية.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني استهدف المنطقة الجنوبية الوقت- أعلنت وكالة الانباء السورية "سانا"، مساء الاربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان صهيوني استهدف المنطقة الجنوبية برشقات صاروخية.

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لافروف: التطبيع لا يلغي وجود دولة فلسطين الوقت-أكد سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي

مصدر عسكري لبناني: "داعش" كانت ستضرب بقوة في لبنان! الوقت-قالت مصادر عسكرية لبنانية، اليوم الأربعاء، أن موقوفي تنظيم داعش الـ18 لدى

موقع والاه: هذه قصة شرط السيسي على نتنياهو الوقت-كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء في تقرير له، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية

الخارجية الروسية: معاهدة "ستارت 3" تدخل حيّز التنفيذ الوقت-قالت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم في بيان لها نشر على موقعها الرسمي

صحيفة "ديلي تلغراف": الإمارات تقبل على شراء الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية الوقت- أعلنت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية في تقرير لها، أن هناك إقبالا في الإمارات على الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على أراضي الفلسطينيين.

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تقارير

نشاط ارهابيي داعش في الأنبار بدعم أمريكي... تفاصيل سيناريو واشنطن للقضاء على الحشد الشعبي وتقسيم العراق

الجمعة 22 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
نشاط ارهابيي داعش في الأنبار بدعم أمريكي... تفاصيل سيناريو واشنطن للقضاء على الحشد الشعبي وتقسيم العراق

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الوقت-شنت القوات المسلحة العراقية عملية مهمة وحساسة في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار الأسبوع الماضي لتطهير المناطق الملوثة من الإرهابيين بعد زيادة التحركات والهجمات من قبل خلايا سرية تابعة لتنظيم داعش الارهابي. ودمرت القوات العراقية عدة معاقل للإرهابيين على طول هذا المحور ، ومن أبرز أحداث هذه العلميات ، اقتراب المقاتلين من إحدى معاقل داعش في المنطقة حيث لاحظوا تحليق مروحيات أمريكية على مستوى منخفض للغاية.

وبحسب مصادر ميدانية ، فر الإرهابيون من المنطقة عند وصول القوات العراقية ، ما يشير إلى أن الأمريكيين تربطهم صلات وثيقة بعناصر داعش الإرهابية ، وخاصة في الجزء الغربي من محافظة الأنبار. ويقع معقل تنظيم داعش الإرهابي في منطقة وادي الملصي ، ويبدو أن الأمريكيين يرون أن هذه المنطقة مناسبة لتنشيط إرهابيي داعش اذ يسعون إلى دعمهم.

تقع مناطق الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار بالقرب من الحدود مع سوريا والأردن والسعودية ، وأصبحت مكانًا جيدًا لتعزيز العناصر السرية لتنظيم داعش الإرهابي نظرًا لبعدها عن أنظار وإشراف القوات العراقية ، وكذلك الدعم الخاص والعام من الأمريكيين.

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها ، فإن لدى الأمريكيين تحركات مشبوهة في هذه المنطقة ، وخاصة في ضواحي الرطبة ، وعبر منطقة التنف المحتلة جنوب محافظة حمص السورية ، حيث يقدمون الدعم المالي والعسكري للإرهابيين بل وينقلونهم على جانبي الحدود.

عززت الهجمات والانفجارات التي وقعت في الأيام الأخيرة في العراق من احتمال أن تكون العناصر السرية لتنظيم داعش قد تم تسليحها مرة أخرى من قبل الأمريكيين في المناطق المهمة والاستراتيجية بمحافظة الأنبار الغربية من أجل شن عمليات أخرى ضد القوات العراقية.

من جهة أخرى ، فإن فتح معبر عرعر الحدودي قد يمهد الطريق أمام نقل الإرهابيين والمعدات العسكرية من السعودية إلى غرب الأنبار ووسط وجنوب العراق ، بما في ذلك العاصمة العراقية بغداد ، وهو ما تكرر في التفجيرات الانتحارية الأخيرة في بغداد.

تظهر التطورات على الأرض أن الأمريكيين ، إضافة إلى دعمهم لتنشيط عناصر تنظيم الخلايا السرية لداعش في محافظة الأنبار الغربية والمناطق الحدودية ، يسعون أيضًا لتشكيل مجموعة موازية مع هيئة الحشد الشعبي في شمال العراق.

ويحاول الأمريكيون حصر وتضئيل وجود قوات الحشد الشعبي العراقي ، المكون من مقاتلين سنة وشيعة ، في المناطق الشمالية من خلال توحيد وتجنيد وتدريب الجماعات المتطرفة على شكل تيار قوي ومعروف.

كما أن النظام السعودي مسؤول أيضًا عن تمويل هذه المجموعة ، التي ادّعت ظاهريًا بأنها تتكون من قوات سنية تعيش في شمال العراق ، لكنها في الأساس من بقايا حركات بعثية وإرهابية ، والتي تنوي في بداية مشروعها السيطرة على محافظة الأنبار وبهذا التكتيك يريدون التلميح إلى أنه لا داعي لوجود مقاتلي الحشد الشعبي وقوات الجيش وعليهم إخلاء هذه المحافظة.

ترى واشنطن أن الحشد الشعبي العراقي يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهدافها وغاياتها في العراق ، وبالتالي تسعى إلى القضاء على الحشد وخلق الانقسامات من خلال تشكيل مجموعة جديدة ، وتسعى على المدى الطويل إلى تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق: كردية ، سنية وشيعية.

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العراق الحشد الشعبي داعش امريكا

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