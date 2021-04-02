وسائل إعلامية إسرائيلية: لهذا السبب أجل نتنياهو زيارته للإمارات والبحرين!

الوقت- قالت وسائل إعلامية إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو قد ألغى اليوم الخميس، وهي المرة الثالثة التي يلغي فيها نتنياهو زيارته التي كانت مقرّرة إلى الإمارات والبحرين، الأسبوع المقبل.

وفي هذا السياق، قال أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو في بيان له إنه "رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين, قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية".

وتابع البيان أن "نتنياهو يثمّن كثيراً دعوتي سمو ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى لزيارة بلديهما والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا".

وكان نتنياهو قد أعلن الأسبوع الماضي إنه اختصر زيارته من 3 أيام كان مقرّراً أن يزور فيها أبو ظبي ودبي والمنامة، إلى 3 ساعات فقط، يلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي، محمّد بن زايد.

وسبق أن أجّل نتنياهو زيارتين إلى الإمارات والبحرين، بعد تحديد موعدين لهما، مرّة بطلب من البحرين، وأخرى بسبب فرض الإغلاق الثالث.

ففي نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أرجأ نتنياهو رحلة كانت مقررة إلى الإمارات والبحرين في الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير المنصرم، وكان سبب التأجيل قرار الحكومة بفرض إغلاق ثالث بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ألغى نتنياهو رحلة مماثلة، كانت مقررة خلال الأسبوع الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك بطلب من البحرين.

وفي منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي وقعت "إسرائيل" اتفاقي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقبل أسبوعين، افتتحت "إسرائيل" رسميًا سفارة لها في أبو ظبي، عاصمة الإمارات، بينما صادقت الحكومة الإماراتيّة رسميًا، على فتح سفارة لها في تل أبيب. ومن المقرّر أن تعمل السفارة الإسرائيليّة من مبنى مؤقّت، على أن "تجد لاحقًا مبنى دائمًا، فيما يجري التحضير لفتح سفارة بحرينية.