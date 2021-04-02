الرئيس الايراني: قرار العدل الدولية هو انتصار قانوني لنا على واشنطن

الوقت-أعلن حسن روحاني، الرئيس الإيراني، ظهر اليوم الخميس خلال افتتاح مشاريع تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، إن انتصار بلاده في محكمة العدل الدولية هو نجاحٌ قانونيّ كبير لإيران على الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب قنوات إيرانية، فقد اتهم روحاني الإدارة الأميركية بالسعي خلال المرحلة الماضية نحو إثبات أن محكمة لاهاي لا يمكنها البتّ في القضية، لافتاً إلى أن العقوبات تسببت بالكثير من المشكلات للشعب الإيراني ولكنها لم تستطع إيقاف نشاط بلاده.

وفي وقت سابق من يوم أمس، شدد روحاني على أن الاتفاق النووي هو حصيلة مفاوضات عديدة، ولن تتغيّر فيه أي مادة ولن يضاف إليه أي عضو جديد، قائلاً: "إن من يريد الاتفاق النووي عليه أن يقبل به كما هو".

روحاني وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أكد على أن إيران ستعود إلى إلتزامها على الفور، إذا عاد الأميركيون إلى الاتفاق النووي.

كلمة روحاني تأتي بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن خيبة أملها من قرار محكمة العدل الدولية في النظر بالدعوى التي رفعتها إيران قبل عامين ضد العقوبات الأميركية عليها.

المتحدّث باسم الخارجية نيد برايس، قال إن محكمة العدل الدولية رفضت حجج الولايات المتحدة، مضيفاً: "أود أن أقول إننا نكن احتراماً كبيراً لمحكمة العدل الدولية، لكن نشعر بخيبة أمل لأن المحكمة رفضت حججنا القانونية السليمة بأن القضية التي رفعتها إيران خارج اختصاص المحكمة، وأن قرار اليوم أوليٌ وليس قراراً بشأن الأسس الموضوعية".

وكانت محكمة العدل الدولية، قد أعلنت أمس الأربعاء، أنها مخوّلة في البت بطلب إيران لإلغاء العقوبات الأميركية.