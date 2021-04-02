ماريا زاخاروفا: واشنطن ترسل إشارات معينة عن الاستعداد للعودة للاتفاق النووي

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  الخميس 21 جمادي الثاني 1442

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جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم! لجنة جائزة "نوبل للسلام" خطاباً لترشيح مستشار وصهر الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومساعده آفي بركويتز للجائزة

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني الوقت- في 14 يناير 2019، اجتمعت وزراء الثروة النفطية لكل من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، وأعلن حينها عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة التي استضافت ذلك الاجتماع. ولكن سرعان ما تحول الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز في منطقة شرق المتوسط إلى سراب وذلك بعيد الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، فالتطبيع لم يكن سياسياً فقط بل له أهداف اقتصادية كثيرة سرعان ما كشرت عن أنيابها ومن هذه الأهداف يمكن الإشارة إلى مشروع خط الأنابيب "إيست ميد" بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا.

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟ الوقت- يجب أن يعترف العالم أن "حزب الله" لا يمكن الغائه عن الخارطة اللبنانية فهو مكون رئيسي من التركيبة اللبنانية، واي مساس بمكانة الحزب هي مساس بالسيادة اللبنانية، لأن الحرب على الحزب هي حرب على كل لبنان، لأن أبناء الحزب هم أبناء لبنان...

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟ الوقت- أكثر من 50 غارة جوية شنتها اسرائيل على الاراضي السورية خلال السنوات الماضية. هذه الغارات التي كانت تحمل مضامين سياسية أكثر منها عسكرية لا تزال مستمرة حتى اليوم، وهذا يعني أن الكيان الاسرائيلي لم يحقق أهدافه المرجوة حتى اللحظة...

أخبار

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وسائل إعلامية إسرائيلية: لهذا السبب أجل نتنياهو زيارته للإمارات والبحرين!

الوقت- قالت وسائل إعلامية إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو قد ألغى اليوم الخميس، وهي

الرئيس الايراني: قرار العدل الدولية هو انتصار قانوني لنا على واشنطن

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لهذا السبب علق وزير الدفاع الأميركي يعلّق عمليات الجيش الأمريكي الوقت-قال جون كيربي، اليوم، المتحدث باسم البنتاغون، ظهر اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الأميركي لويد

مشايخ ووجهاء مأرب يتضامنون مع النساء المختطفات من مأرب الوقت-أعلن وجهاء ومشايخ محافظة مأرب في اليمن، ظهر اليوم الأربعاء خلال وقفة تضامنية لهم مع النساء

مقتل 3 طيارين في تحطم مروحية للحرس الوطني في أمريكا الوقت- أعلنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، مصرع 3 من أفراد الحرس الوطني إثر تحطم مروحية تقلهم، في مدينة بويسي، عاصمة ولاية أيداهو (غرب).

محكمة العدل الدولية ترفض طعون اميركا بشأن شكوى ايران ضدها الوقت- أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الاربعاء، رفضها الطعون التي تقدمت بها اميركا ضد صلاحية المحكمة الدولية بالنظر في ملف الشكوى الايرانية بشأن انتهاك الولايات المتحدة معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين طهران وواشنطن عام 1955.

رئيس البرلمان الايراني: الاهتمام بمطلب الشعب العراقي بخروج القوات الامريكية يمثل عاملا مهماً في الاستقرار الوقت- اكد رئيس البرلمان الايراني، يوم الاربعاء، ان الاهتمام بمطلب الشعب العراقي بخروج القوات الامريكية يمثل عاملا مهماً في الاستقرار السياسي والامني بالعراق والمنطقة.

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أخبار

ماريا زاخاروفا: واشنطن ترسل إشارات معينة عن الاستعداد للعودة للاتفاق النووي

الخميس 21 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
ماريا زاخاروفا: واشنطن ترسل إشارات معينة عن الاستعداد للعودة للاتفاق النووي

ماريا زاخاروفا: واشنطن ترسل إشارات معينة عن الاستعداد للعودة للاتفاق النووي

الوقت-أعلنت ماريا زاخاروفا، الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ظهر اليوم الخميس خلال لقاء لها مع

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الوقت-أعلنت ماريا زاخاروفا، الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ظهر اليوم الخميس خلال لقاء لها مع الصحفيين، إن واشنطن ترسل إشارات معينة عن الاستعداد المبدئي للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. 

وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن "واشنطن ترسل مثل هذه الإشارات المحددة للاستعداد المبدئي للعودة إلى الاتفاق النووي"، معتبرةً "كل ما نراه الآن هو تبادل للمطالبات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى".

ولفتت زاخاروفا إلى أن موسكو مستعدة للتعاون البناء مع الإدارة الأميركية الجديدة لإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

واضافت "نحن مستعدون للتفاعل الوثيق مع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة لتحقيق هذا الهدف، وكذلك للتفاعل في هذا الصدد مع الإدارة الأمريكية الجديدة".

وفي وقت سابق، عقد وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والروسي سيرغي لافروف مؤتمراً صحافياً مشتركاً في موسكو، بعد محادثات في العاصمة الروسية.

حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنه "تحدثنا بالتفصيل عن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة لحل مشكلة البرنامج النووي الإيراني، ولدينا موقف مشترك" مع طهران. وأكد اهتمام موسكو "بالحفاظ الكامل عليها ومقتنعون بأن الطريق إلى ذلك يكمن حصراً من خلال التنفيذ المتسق والشامل لهذه الوثيقة الهامة من قبل جميع الأطراف المعنية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2231".

كما وأكد لافروف في لقاءات سابقة مع ظريف في العام المنصرم ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، ومقاومة موسكو الأجندة المعادية لطهران في مجلس الأمن.

في الجانب الآخر، نقلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة قرار إيران خفض التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة، في رسالة تلقتها من طهران الأربعاء.

يذكر أن إيران اتخذت خطوات للتخفيف من التزاماتها ضمن الاتفاق، آخرها مصادقة البرلمان على قانون يلزم الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% في 29 تشرين ثاني/نوفمبر، وذلك بعد اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده.

فيما اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن سبب بدء تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% هو "العقوبات الأميركية".

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إيران روسيا وزارة الخارجية الروسية سيرغي لافروف محمد جواد ظريف الاتفاق النووي الإيراني الغربي ماريا زاخاروفا خطة العمل الشاملة المشتركة

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