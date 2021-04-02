موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 21 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

رسائل إيجابية نحو سوريا تأتي من شمال افريقيا

رسائل إيجابية نحو سوريا تأتي من شمال افريقيا الوقت- كل من ابتعد عن سوريا، الآن يقترب من سوريا، هذا ملخص ما حصل منذ بداية الأزمة السورية وحتى اليوم، ولكن كان هناك استثناءات بين الدول العربية من ناحية التعامل مع سوريا، نذكر منها تعاطي مصر والجزائر مع سوريا...

جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم! لجنة جائزة "نوبل للسلام" خطاباً لترشيح مستشار وصهر الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومساعده آفي بركويتز للجائزة

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني الوقت- في 14 يناير 2019، اجتمعت وزراء الثروة النفطية لكل من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، وأعلن حينها عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة التي استضافت ذلك الاجتماع. ولكن سرعان ما تحول الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز في منطقة شرق المتوسط إلى سراب وذلك بعيد الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، فالتطبيع لم يكن سياسياً فقط بل له أهداف اقتصادية كثيرة سرعان ما كشرت عن أنيابها ومن هذه الأهداف يمكن الإشارة إلى مشروع خط الأنابيب "إيست ميد" بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا.

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟ الوقت- يجب أن يعترف العالم أن "حزب الله" لا يمكن الغائه عن الخارطة اللبنانية فهو مكون رئيسي من التركيبة اللبنانية، واي مساس بمكانة الحزب هي مساس بالسيادة اللبنانية، لأن الحرب على الحزب هي حرب على كل لبنان، لأن أبناء الحزب هم أبناء لبنان...

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟ الوقت- أكثر من 50 غارة جوية شنتها اسرائيل على الاراضي السورية خلال السنوات الماضية. هذه الغارات التي كانت تحمل مضامين سياسية أكثر منها عسكرية لا تزال مستمرة حتى اليوم، وهذا يعني أن الكيان الاسرائيلي لم يحقق أهدافه المرجوة حتى اللحظة...

أخبار

الرئيس الايراني: قرار العدل الدولية هو انتصار قانوني لنا على واشنطن

الرئيس الايراني: قرار العدل الدولية هو انتصار قانوني لنا على واشنطن

مسؤول أمريكي: شروط جديدة لبيع السلاح لدول الخليج الفارسي! الوقت- أعلن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، خلال تصريح صحفي له مساء اليوم الأربعاء

مشايخ ووجهاء مأرب يتضامنون مع النساء المختطفات من مأرب الوقت-أعلن وجهاء ومشايخ محافظة مأرب في اليمن، ظهر اليوم الأربعاء خلال وقفة تضامنية لهم مع النساء

مقتل 3 طيارين في تحطم مروحية للحرس الوطني في أمريكا الوقت- أعلنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، مصرع 3 من أفراد الحرس الوطني إثر تحطم مروحية تقلهم، في مدينة بويسي، عاصمة ولاية أيداهو (غرب).

محكمة العدل الدولية ترفض طعون اميركا بشأن شكوى ايران ضدها الوقت- أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الاربعاء، رفضها الطعون التي تقدمت بها اميركا ضد صلاحية المحكمة الدولية بالنظر في ملف الشكوى الايرانية بشأن انتهاك الولايات المتحدة معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين طهران وواشنطن عام 1955.

رئيس البرلمان الايراني: الاهتمام بمطلب الشعب العراقي بخروج القوات الامريكية يمثل عاملا مهماً في الاستقرار الوقت- اكد رئيس البرلمان الايراني، يوم الاربعاء، ان الاهتمام بمطلب الشعب العراقي بخروج القوات الامريكية يمثل عاملا مهماً في الاستقرار السياسي والامني بالعراق والمنطقة.

أمريكا تطور قواعدها العسكرية غرب السعودية لتكون قواعد طوارئ لوجستية للإمدادات الوقت- أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الارهابية "سنتكوم" بيل أوربان عن بدء تطوير العديد من القواعد العسكرية في غرب السعودية لتكون قواعد طوارئ لوجستية للإمدادات.

الاحتلال يداهم خربة حمصة ويفكك خيام الفلسطينيين ويحتجز مركباتهم الوقت- اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، خربة حمصة بالأغوار الشمالية، وفككت خيامًا، نصبها نشطاء فلسطينيون صباحًا.

المقاومة اللبنانية تسقط طائرة استطلاع "اسرائيلية" فوق الجنوب الوقت- أطلقت المقاومة أمس صاروخاً باتجاه طائرة استطلاع إسرائيلية كانت تحلق فوق الجنوب، حسب ما أكدت مصادر خبرية.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني استهدف المنطقة الجنوبية الوقت- أعلنت وكالة الانباء السورية "سانا"، مساء الاربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان صهيوني استهدف المنطقة الجنوبية برشقات صاروخية.

"إسرائيل هيوم": الإسرائيليين قلقون جداً من الاستفزازات الإيرانية برفع سقف تخصيب اليورانيوم الوقت-كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، ظهر اليوم في تقرير لها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين

عضو المكتب السياسي لحركة حماس: لم نتخذ قرار حول المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة! الوقت-أعلن خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ظهر اليوم خلال لقاء صحفي، إنه

لافروف: التطبيع لا يلغي وجود دولة فلسطين الوقت-أكد سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي

مصدر عسكري لبناني: "داعش" كانت ستضرب بقوة في لبنان! الوقت-قالت مصادر عسكرية لبنانية، اليوم الأربعاء، أن موقوفي تنظيم داعش الـ18 لدى

موقع والاه: هذه قصة شرط السيسي على نتنياهو الوقت-كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء في تقرير له، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية

الخارجية الروسية: معاهدة "ستارت 3" تدخل حيّز التنفيذ الوقت-قالت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم في بيان لها نشر على موقعها الرسمي

صحيفة "ديلي تلغراف": الإمارات تقبل على شراء الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية الوقت- أعلنت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية في تقرير لها، أن هناك إقبالا في الإمارات على الخمور المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على أراضي الفلسطينيين.

لبحث عدد من الملفات المشتركة.. وزير الخارجية العراقي يصل طهران الوقت- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، عن وصول وزيرها فؤاد حسين الى العاصمة الايرانية طهران.

قصف متبادل بين القوات التركية ومرتزقتها مع القوات الكردية بريف حلب الوقت- رصد المرصد السوري المعارض، مساء الثلاثاء، قصفًا متبادلًا، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على مناطق السيطرة بريف حلب.

"إسرائيل" تحذر من تبعات تراجع واشنطن عن بيع طائرات "إف35" للإمارات الوقت- حذرت مصادر إسرائيلية من تبعات قرار الولايات المتحدة بإعادة النظر في صفقة بيع طائرات "إف35" العملاقة للإمارات، معتبرة أنها تعرض اتفاقيات التطبيع للخطر.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

لافروف: التطبيع لا يلغي وجود دولة فلسطين

الخارجية الروسية: معاهدة "ستارت 3" تدخل حيّز التنفيذ

رئيس البرلمان الايراني: الاهتمام بمطلب الشعب العراقي بخروج القوات الامريكية يمثل عاملا مهماً في الاستقرار

مقتل 3 طيارين في تحطم مروحية للحرس الوطني في أمريكا

أمريكا تطور قواعدها العسكرية غرب السعودية لتكون قواعد طوارئ لوجستية للإمدادات

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني استهدف المنطقة الجنوبية

"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية.. عون والحريري إلى الواجهة

موقع والاه: هذه قصة شرط السيسي على نتنياهو

محكمة العدل الدولية ترفض طعون اميركا بشأن شكوى ايران ضدها

خطر "داعش" يطرق أبواب لبنان

عضو المكتب السياسي لحركة حماس: لم نتخذ قرار حول المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة!

الاحتلال يداهم خربة حمصة ويفكك خيام الفلسطينيين ويحتجز مركباتهم

خطر كبير يهدد قناة السويس المصريّة.. والقاهرة تتجرع كأس التطبيع

مصدر عسكري لبناني: "داعش" كانت ستضرب بقوة في لبنان!

"إسرائيل هيوم": الإسرائيليين قلقون جداً من الاستفزازات الإيرانية برفع سقف تخصيب اليورانيوم

هآرتس: مسؤولون إسرائيليون: خطاب كوخافي بشأن إيران فاجأ الكثيرين في المؤسسة الأمنية، وسبب حرجاً!

معاريف: كوخافي يتحدى إدارة بايدن

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في جنين

الناطق باسم القوات المسلحة العراقية: تمكّنا من قتل والي العراق ونائب زعيم تنظيم داعش

معهد الوطني للإحصاء الفرنسي: الاقتصاد الفرنسي يسجل ركوداً قياسياً منذ الحرب العالمية الثانية

السفير الأمريكي السابق في سوريا: الفشل ينتظر بايدن في سوريا في هذه الحالة!

الاتحاد الأوروبي يهدد كوسوفو في حال افتتاحها لسفارة في القدس

"قسد" المدعومة أمريكيا تقتل مواطن سوري وتصيب آخرين مباشرة على الهواء!

مستشار الامن الامريكي: من الاولويات القصوى التعامل مع الملف النووي الايراني

بعملية أمنية في العراق.. تدمير وكرين لـ"داعش" وتفجير عبوات

وسائل إعلامية عراقية: اللواء الأول من "الحشد الشعبي" في مهمة خاصة... فما هي؟

عبدالسلام: التجربة الصاروخية الإيرانية أثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من أي حصار

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟

جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم!

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

قائد كتائب "بابليون" العراقية: الشهيد قاسم سليماني وقف مع المسيحيين حين تخلّت الإدارة الأميركية

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟

الصهاينة لا يثقون بالجيش الاسرائيلي.. الاسباب والتداعيات

وعود برفع السريّة عن تقرير للاستخبارات الأمريكية حول خاشقجي.. هل ستأخذ العدالة مجراها؟

خبير عراقي: العراق بإمكانه تفعيل مذكرة القبض على ترامب عبر الانتربول

مركز أبحاث أمريكي: أمريكا أصبحت دولة غير ديمقراطية.. أعمال الشغب في واشنطن تدمر مصداقية أمريكا العالمية

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني

لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟

منظمة العفو الدولية: ترامب ليس بقائد وأفعاله أفعال محرضين

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

مسؤول أمريكي: شروط جديدة لبيع السلاح لدول الخليج الفارسي!

الخميس 21 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
مسؤول أمريكي: شروط جديدة لبيع السلاح لدول الخليج الفارسي!

مسؤول أمريكي: شروط جديدة لبيع السلاح لدول الخليج الفارسي!

الوقت- أعلن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، خلال تصريح صحفي له مساء اليوم الأربعاء

مواضيع ذات صلة

بدلا من تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية يجب وقف بيع السلاح للرياض

الحكومة الألمانية تمدد حظر بيع السلاح للسعودية والإمارات لعام آخر

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، خلال تصريح صحفي له مساء اليوم الأربعاء، إن بيع الصواريخ الموجهة بدقة والطائرات المسيرة المسلحة إلى دول الخليج لا يعزّز المصالح الأمنية الأميركية، في غياب أيّ تغيير في السلوك من شركاء واشنطن.

وشدد المؤول الأمريكي على الحاجة إلى إعادة ضبط علاقات الولايات المتحدة مع دول الخليج، موضحاً أنه "لا أمل في استئناف بيع الأسلحة من دون شروط جديدة".

وكانت الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس جو بايدن، قد علّقت في وقت سابق، بيع أسلحة للمملكة السعودية ومقاتلات "إف-35" للإمارات، في إطار "مراجعة" قرار اتخذ إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان ميرفي قد أعرب عن استيائه من استمرار الحرب على اليمن، والتي أسهمت "في توفير بيئة للجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش"، وفق قوله.

ودعا ميرفي إلى وقف الحرب التي تشارك بها الولايات المتحدة، وإلى إعادة النظر بالعلاقات مع السعودية والإمارات، محذّراً من خطر هذه الحرب على أمن بلاده. 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

أميركا السعودية الإمارات أسلحة اليمن

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب