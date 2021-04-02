مسؤول أمريكي: شروط جديدة لبيع السلاح لدول الخليج الفارسي!

الوقت- أعلن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، خلال تصريح صحفي له مساء اليوم الأربعاء، إن بيع الصواريخ الموجهة بدقة والطائرات المسيرة المسلحة إلى دول الخليج لا يعزّز المصالح الأمنية الأميركية، في غياب أيّ تغيير في السلوك من شركاء واشنطن.

وشدد المؤول الأمريكي على الحاجة إلى إعادة ضبط علاقات الولايات المتحدة مع دول الخليج، موضحاً أنه "لا أمل في استئناف بيع الأسلحة من دون شروط جديدة".

وكانت الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس جو بايدن، قد علّقت في وقت سابق، بيع أسلحة للمملكة السعودية ومقاتلات "إف-35" للإمارات، في إطار "مراجعة" قرار اتخذ إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان ميرفي قد أعرب عن استيائه من استمرار الحرب على اليمن، والتي أسهمت "في توفير بيئة للجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش"، وفق قوله.

ودعا ميرفي إلى وقف الحرب التي تشارك بها الولايات المتحدة، وإلى إعادة النظر بالعلاقات مع السعودية والإمارات، محذّراً من خطر هذه الحرب على أمن بلاده.